Nghịch lý khó tuyển công nhân vệ sinh môi trường

Khu vực trung tâm TP Đà Nẵng thiếu và khó tuyển dụng công nhân vệ sinh môi trường.

Hiện nay tại khu vực trung tâm TP Đà Nẵng (16 xã, phường thuộc TP Đà Nẵng cũ), Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thu gom khoảng 1.250 tấn rác/ngày, trong đó 80 xe cơ giới thu gom chiếm 65% (tỷ lệ thu gom bằng xe cơ giới tăng 35% trong 4 năm qua); xe thô sơ (ba gác, xe điện) thu gom 32%; còn 3% từ thùng rác cố định.

Theo Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng, tần suất, quy mô tổ chức các sự kiện ngày càng lớn, du khách đến Đà Nẵng tăng mạnh, nhất là mùa cao điểm hè, yêu cầu chất lượng phục vụ ngày càng cao nhưng khối lượng được UBND thành phố, các sở và xã, phường giao công ty thực hiện khá thấp, tạo áp lực rất lớn trong tổ chức phục vụ. Bên cạnh đó, đặc thù phần lớn hoạt động đô thị Đà Nẵng diễn ra trên vỉa hè, lòng đường, làm phát sinh rác thải thường xuyên trong ngày. Đơn vị hiện có 960 lao động trực tiếp, thiếu hơn 80 công nhân vệ sinh trong khi công nhân tiếp tục nghỉ việc, nghỉ hưu, nhiều người lớn tuổi khó đảm bảo khối lượng công việc nhưng tuyển dụng mới rất khó khăn, nhất là lao động trẻ.

Theo báo cáo Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng gửi UBND thành phố, việc tăng lương cho công nhân gặp nhiều khó khăn do tăng giá nhiên liệu, vật tư đầu vào nhưng giá thu gom rác không tăng, không đảm bảo cân đối tài chính, ảnh hưởng lớn đến đời sống người lao động cũng như yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ.

Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng cũng kiến nghị UBND thành phố sớm ban hành giá dịch vụ, thu gom vận chuyển rác thải mới thay cho mức áp dụng 10 năm trước. Đây là mấu chốt giải quyết áp lực tài chính, tạo động lực đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác; đồng thời điều chỉnh giảm các chỉ tiêu kinh doanh để tăng lương cho người lao động, đầu tư trang thiết bị nâng cao chất lượng dịch vụ.

Liên quan đến vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng khẩn trương hoàn thiện đơn giá, định mức trong tháng 10/2026, bảo đảm có cơ sở xây dựng dự toán năm 2027; đẩy nhanh tiến độ tư vấn, áp dụng các đơn giá nhân công, máy móc mới nhất đã được ban hành, phù hợp với thực tế chi phí đầu vào.

Đồng thời xây dựng lộ trình cụ thể hiện đại hóa phương tiện, từng bước chấm dứt sử dụng phương tiện thu gom thô sơ trên đường phố từ năm 2027; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (camera, ứng dụng) trong giám sát nhằm nâng cao năng suất người lao động và kịp thời phát hiện những điểm còn tồn đọng rác.

Đối với công tác thu gom rác ở khu dân cư, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu rà soát toàn bộ hợp đồng với các xã, phường, điều chỉnh những khu vực có tần suất thu gom thấp; đồng thời các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ dân về thời gian, địa điểm và cách thức đổ rác; tăng cường phối hợp với lực lượng Công an để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.