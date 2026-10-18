Nghịch lý khó tin của dàn sao PSG trên chấm 11 m

Ousmane Dembele đá hỏng phạt đền trước Strasbourg, nhưng kịp sửa sai bằng một bàn thắng và một pha kiến tạo giúp PSG thắng ngược 3-1.

PSG đánh bại Strasbourg 3-1 ở vòng 7 Ligue 1 thuộc vòng 7 Ligue 1 tối 17/10, nhưng chiến thắng không thể che đi một vấn đề khiến HLV Luis Enrique đau đầu. Đội bóng thủ đô Paris tiếp tục đá hỏng phạt đền, lần này đến lượt Ousmane Dembele mắc sai lầm.

Phút 72, khi PSG đang bị dẫn 0-1, Dembele có cơ hội gỡ hòa từ chấm 11 m. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp lại sút bóng chệch khung thành. Anh vừa được tung vào sân thay Khvicha Kvaratskhelia chưa đầy 10 phút trước đó.

Dembele nhanh chóng sửa sai. Phút 77, anh kiến tạo để Ilya Zabarnyi gỡ hòa, trước khi trực tiếp ghi bàn đưa PSG vượt lên ở phút 85. Desire Doue sau đó ấn định chiến thắng 3-1 trong thời gian bù giờ.

Dù vậy, cú sút hỏng của Dembele tiếp tục nối dài thành tích đáng thất vọng của PSG trên chấm phạt đền. Theo Foot Mercato, đội bóng Pháp đã thực hiện không thành công 9 trong 19 quả phạt đền gần nhất trên mọi đấu trường, tương đương tỷ lệ sút hỏng 47%.

Một thống kê khác từ Sports.fr cho thấy PSG đá hỏng 11 trong 24 quả phạt đền kể từ mùa xuân 2025. Hai cách tính có mốc thời gian khác nhau, nhưng cùng phản ánh một thực tế: PSG đang gặp khó khăn bất thường trong những tình huống đối mặt thủ môn từ khoảng cách 11 m.

PSG thực hiện không thành công 9 trong 19 quả phạt đền gần nhất, dù sở hữu nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu châu Âu.

Riêng mùa 2026/27, PSG mới sút thành công một trong bốn quả phạt đền được hưởng. Chỉ trong vòng một tuần, ba cầu thủ khác nhau lần lượt mắc sai lầm.

Desire Doue đá hỏng trước Le Mans hôm 10/10. Bốn ngày sau, Ferran Torres không thể ghi bàn từ chấm 11 m trong trận PSG thắng Man City 4-2 tại Champions League. Đến trận gặp Strasbourg, Dembele tiếp tục bỏ lỡ cơ hội.

Điều đáng nói là PSG không thiếu những cầu thủ tấn công chất lượng. Dembele từng giành Quả bóng vàng, Doue được đánh giá là một trong những tài năng nổi bật của bóng đá Pháp, trong khi Ferran Torres có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, danh tiếng và khả năng ghi bàn trong các tình huống bóng sống chưa giúp họ giải quyết được vấn đề trên chấm phạt đền.

Theo Maxifoot, tỷ lệ thực hiện phạt đền thành công của PSG kể từ đầu mùa trước chỉ đạt khoảng 53%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình khoảng 75%. Khoảng cách này khó có thể giải thích đơn thuần bằng yếu tố may rủi, nhất là khi những cú sút hỏng đến từ nhiều cầu thủ khác nhau.

Sau trận thắng Strasbourg, HLV Luis Enrique thừa nhận PSG phải cải thiện khả năng thực hiện phạt đền. Đội bóng của ông vẫn tạo ra nhiều cơ hội và đủ sức ghi ba, bốn bàn mỗi trận, nhưng không thể liên tục bỏ lỡ những tình huống có xác suất ghi bàn cao như vậy.

Vấn đề càng đáng quan tâm khi PSG chuẩn bị gặp Barcelona tại Champions League ngày 20/10. Trước Strasbourg, Dembele còn cơ hội sửa sai sau cú sút hỏng. Tuy nhiên, ở những trận đấu căng thẳng hơn, một quả phạt đền bị bỏ lỡ có thể trực tiếp quyết định kết quả.

PSG đang sở hữu hàng công có khả năng xuyên thủng những hàng phòng ngự mạnh tại châu Âu, nhưng lại không duy trì được sự ổn định từ khoảng cách 11 m. Với tỷ lệ sút hỏng gần 50%, Luis Enrique rõ ràng còn nhiều việc phải làm trước khi đội bóng bước vào những trận đấu quan trọng hơn.