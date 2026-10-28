Nghịch lý GELEX: Doanh thu tăng 42%, lãi cổ đông mẹ giảm 60%

CTCP Tập đoàn GELEX (GEX) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 13.957 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 41,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 2.778 tỷ đồng, tăng 51,6%, đưa biên lợi nhuận gộp lên 19,9%, so với mức 18,6% cùng kỳ.

Doanh thu quý III GELEX tăng 42%, lợi nhuận cổ đông công ty mẹ sụt giảm 60%.

Dù các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể, lợi nhuận trước thuế trong quý chỉ đạt 1.316 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, GELEX đạt 39.158 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 40,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 3.931 tỷ đồng, tăng 14,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 2.817 tỷ đồng, tăng 16,7%. Với kết quả này, tập đoàn hoàn thành 87,6% kế hoạch doanh thu và vượt 8,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ. Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III, chỉ tiêu này suy giảm đáng kể so với cùng kỳ, cho thấy kết quả tăng trưởng của toàn tập đoàn chưa chuyển hóa tương ứng thành lợi ích dành cho cổ đông công ty mẹ.

Để đánh giá đầy đủ diễn biến này, cần phân biệt lợi nhuận sau thuế hợp nhất với lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ. Hai chỉ tiêu có thể biến động khác nhau do phần lợi nhuận phân bổ cho cổ đông không kiểm soát tại các công ty con, bên cạnh tác động của chi phí tài chính và các khoản thu nhập, chi phí khác.

Ở góc độ chi phí, chi phí tài chính quý III của GELEX ở mức 1.024 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là 589 tỷ đồng. Đây là khoản mục cần theo dõi khi đánh giá khả năng chuyển hóa tăng trưởng doanh thu thành lợi nhuận ròng, nhất là trong bối cảnh tập đoàn tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực thiết bị điện, hạ tầng công nghiệp và bất động sản.

Song song với hoạt động kinh doanh, GELEX tiếp tục cơ cấu danh mục đầu tư. Tập đoàn đã bán toàn bộ hơn 9,7 triệu cổ phiếu của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH), tương ứng khoảng 5,16% vốn điều lệ doanh nghiệp này.

Nếu tính theo giá đóng cửa HAH ngày 23/9/2026 là 48.950 đồng/cp, lượng cổ phiếu trên có giá trị thị trường khoảng 475–480 tỷ đồng. Đây chỉ là giá trị ước tính theo thị giá, không đồng nghĩa với số tiền thực tế GELEX thu về từ giao dịch.

Việc thoái toàn bộ khoản đầu tư cho thấy sự thay đổi trong danh mục nắm giữ của GELEX, nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận tập đoàn rút vốn nhằm xử lý áp lực tài chính. Động thái này cần được đặt trong chiến lược phân bổ vốn tổng thể, bao gồm các kế hoạch đầu tư mới và yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.

Trên thị trường, cổ phiếu GEX hiện giao dịch quanh mốc 22.850 – 23.000 đồng/cp, giảm khoảng 50% so với mức đỉnh lịch sử 45.300 đồng/cp thiết lập vào tháng 10/2025.