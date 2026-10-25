Công nghệ AI

Nghịch lý Bruno Fernandes tại MU

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Tinh thần thi đấu của Bruno Fernandes là không thể chê vào đâu được. Tuy nhiên, một cầu thủ chăm chỉ không đồng nghĩa với làm việc thông minh.

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Anh Tuấn · 25/10/2026

Thảm bại 1-4 trước Como tại Champions League chưa phải điều tệ nhất với MU. Trả lời kênh TNT Sports, Fernandes thừa nhận tình trạng nhập cuộc chệch choạc đang trở thành căn bệnh cố hữu: "Đây không phải lần đầu chúng tôi khởi đầu sai lầm. Toàn đội áp sát thiếu quyết liệt và di chuyển không bóng rất kém. Bàn thua quá sớm khiến chúng tôi lập tức rơi vào tâm lý bại trận".

Đáng chú ý, tiền vệ mang áo số 8 thẳng thắn chất vấn tư duy chiến thuật của Carrick. Anh cho rằng quyết định từ bỏ việc pressing tầm cao của huấn luyện viên là một phần nguyên nhân tiếp thêm sự tự tin cho đại diện Serie A chơi lấn lướt.

Sự bực bội rõ rệt của Bruno Fernandes trước cách pressing hời hợt của các đồng đội không phải là điều quá bất ngờ đối với nhiều người xem trận đấu. Tuy nhiên, liệu tiền vệ người Bồ Đào Nha có hoàn toàn đúng?

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Pressing nhiều

nhưng chưa chắc đã hiệu quả

Trả lời kênh TNT Sports, Fernandes thừa nhận tình trạng nhập cuộc chệch choạc đang trở thành căn bệnh cố hữu: "Đây không phải lần đầu chúng tôi khởi đầu sai lầm. Toàn đội áp sát thiếu quyết liệt và di chuyển không bóng rất kém. Bàn thua quá sớm khiến chúng tôi lập tức rơi vào tâm lý bại trận".

Tuyển thủ Bồ Đào Nha phân tích thêm: "Ban huấn luyện chọn phương án không pressing một kèm một, chấp nhận để hở khoảng trống phía sau nhằm nhường bóng và chờ đợi họ. Tuy nhiên, nhường bóng cho các đối thủ kiểu này chỉ khiến họ hưng phấn hơn".

Trên đất Italy, tinh thần thi đấu của Bruno Fernandes là không thể chê. Dường như không ai có thể cáo buộc tiền vệ này không nỗ lực hết mình, với những tình huống lao về phía các hậu vệ hoặc thủ môn của Como.

Tuy nhiên, một cầu thủ chăm chỉ không đồng nghĩa với làm việc thông minh. Những thống kê không biết nói dối khi các cầu thủ MU đã tạo ra cường độ pressing đáng kể.

Cụ thể, Bruno Fernandes và các đồng đội thực hiện 443 pha pressing cường độ cao, trong đó có 227 lần pressing cường độ cao ở phần sân đối phương. Cả hai con số này đều cao thứ hai so với bất kỳ đội nào khác trong một trận đấu Champions League mùa này.

Thống kê những pha pressing của Bruno Fernandes trước Como. Ảnh: Opta.

Hệ quả, có đến 51,7% số đường chuyền của Como được thực hiện dưới áp lực cao, xếp thứ 13/108 trong một trận đấu Champions League mùa giải 2026/27.

Tuy nhiên, việc thiếu tư duy phối hợp đã khiến những nỗ lực của các cầu thủ MU trở nên gần như vô ích. Và điều đó đưa chúng ta trở lại với Fernandes.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha dẫn đầu các cầu thủ trên sân về số pha pressing (99 lần), số lần gây áp lực ở khu vực cuối sân (41 lần) và cả thống kê pressing phần sân đối phương (70 lần).

Mặc dù vậy, Como vẫn kiểm soát bóng tới 63,8% trong hiệp một. Vậy Fernandes có hy vọng gì thực sự tạo được ảnh hưởng khi chỉ biết pressing một mình?

"Lẽ ra cậu ấy nên học hỏi từ các đồng đội rằng những pha xâm nhập cá nhân sâu vào phần sân đối phương có thể là vô ích và từ đó phải điều chỉnh lối chơi cho phù hợp với tinh thần đồng đội", Opta nhận định.

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Vấn đề thật sự

của MU

Fernandes có thể gặp vấn đề với chiến thuật pressing mà Carrick và ban huấn luyện áp dụng ở Como, nhưng với chỉ một pha tham gia ghi bàn trong 9 trận gần đây, sự sa sút của ngôi sao chủ lực này rõ ràng đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Mùa giải trước, Bruno Fernandes ghi 9 bàn và có 21 pha kiến tạo tại Premier League, góp công lớn giúp MU kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ ba. Anh cũng là cầu thủ được Carrick tin tưởng gần như tuyệt đối nhờ khả năng sáng tạo và tinh thần thi đấu.

Tuy nhiên, từ vị thế của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, đội trưởng MU lại đang trở thành một "gánh nặng" trên sân.

Vấn đề còn nghiêm trọng hơn ở chỗ,nếu không thể đóng góp vào mặt trận tấn công, anh gần như không mang lại giá trị nào khác.

Những con số hiện tại cho thấy sự suy giảm về khả năng sáng tạo và tầm ảnh hưởng của tiền vệ này đối với lối chơi MU.

Cụ thể, Bruno Fernandes đạt trung bình 3,3 cú sút mỗi trận, tỷ lệ cao thứ hai trong sự nghiệp, chỉ sau con số 3,5 cú sút mỗi trận mà anh ấy đạt được vào mùa giải 2020-2021.

Tuy nhiên, độ chính xác lại là điểm yếu. Trung bình tiền vệ mang áo số 8 chỉ có 0,8 cú sút trúng đích mỗi trận, tỷ lệ thấp thứ hai trong sự nghiệp.

Khả năng tạo cơ hội càng làm rõ thêm bức tranh này. Trung bình số cơ hội mà Bruno Fernandes tạo ra mỗi trận đã giảm xuống còn 2,5, mức thấp thứ hai kể từ khi anh gia nhập MU, so với 4 cơ hội mỗi trận mùa trước.

Theo BBC, cho đến nay, tiền vệ này chỉ tạo ra đúng một cơ hội rõ rệt, đó là đường chuyền giúp Bryan Mbeumo có cơ hội đối mặt với khung thành trong trận đấu với Ipswich.

Trong khi đó, ở mùa giải trước, trung bình Bruno Fernandes luôn tạo ra ít nhất một cơ hội rõ rệt trong mỗi trận đấu.

Đó là một khoảng cách rất lớn, và nó cho thấy khả năng đưa đồng đội vào những vị trí quyết định của ngôi sao sinh năm 1994 đã giảm sút như thế nào.

Từ vị thế của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, Bruno Fernandes lại đang trở thành một "gánh nặng" trên sân. Ảnh: The Athletic.

Khi đáp trả Fernandes trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Carrick cho rằng MU chỉ kèm người theo kiểu nửa vời trong hiệp hai và để thủng lưới vì điều đó. Đó là nhận định đúng, nhưng chính cựu tiền vệ người Anh phải chịu trách nhiệm cho điều đó.

Mùa này, Carrick vẫn kiên trì sử dụng Maguire và Lisandro Martinez ở vị trí trung vệ khi pressing kèm người dù cả hai đều không phù hợp.

Matthijs de Ligt, người đá chính trận gặp Como sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, cũng không phải là mẫu cầu thủ lý tưởng, thể hiện rõ qua cú ngã của anh trước khi Como ghi bàn thắng thứ hai.

Với bất kỳ đội bóng nào muốn áp dụng lối chơi một kèm một, việc sở hữu ít nhất một hậu vệ có sự nhanh nhẹn và tốc độ để thực hiện các pha lùi về phòng ngự là điều không thể thiếu.

Trong đội hình MU có Leny Yoro phù hợp, nhưng vẫn thường xuyên đá chính ở vị trí hậu vệ phải hoặc ngồi dự bị. Nếu Carrick thực sự muốn đội bóng đạt đến trình độ có thể pressing một kèm một toàn sân, ông cần chọn những cầu thủ phù hợp hơn với lối chơi đó.

Hiện tại, các lựa chọn đang rất hạn chế, và chính chiến lược gia này đang tự làm khó mình.

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