Nghịch lý bóng đá Việt: Vì sao gặp Kyrgyzstan có thể là trận cuối ông Kim Sang-sik dẫn dắt đội tuyển Việt Nam?

HLV Kim Sang-sik hoàn thành hoàn hảo các chỉ tiêu VFF đặt ra nhưng lại đang đối diện câu hỏi về tương lai (ảnh M.D)

Bảng “KPI” hoàn hảo

Đáng nói hơn, những ý kiến cho rằng chiến lược gia người Hàn Quốc chưa tạo ra đột biến, chưa giúp bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục và thế giới đang đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu chúng ta có đang đòi hỏi quá nhiều ở một HLV, trong khi những hạn chế cốt lõi lại nằm ở cả nền bóng đá?

Nhìn vào bảng thành tích, khó có thể phủ nhận những đóng góp của ông Kim Sang-sik. Kể từ khi tiếp quản các đội tuyển Việt Nam vào tháng 5/2024, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã cùng đội tuyển quốc gia vô địch 2 kỳ ASEAN Cup 2024 và 2026, giúp U23 Việt Nam đăng quang giải U23 Đông Nam Á 2025, giành HCV SEA Games 33 và đoạt HC đồng U23 châu Á 2026. Đội tuyển quốc gia cũng giành quyền tham dự Asian Cup 2027 với thành tích vòng loại ấn tượng.

Đó là một bộ sưu tập thành tích đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá Việt Nam từng trải qua giai đoạn sa sút và nhiều hoài nghi. Thế nhưng, thay vì tạo ra sự đồng thuận về việc tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Kim Sang-sik, câu chuyện hợp đồng của ông lại trở thành dấu hỏi.

Chưa HLV nào đưa đội tuyển Việt Nam liên tiếp vô địch Đông Nam Á như HLV Kim Sang-sik (ảnh M.D)

Tất nhiên, những danh hiệu không thể là tấm vé bảo đảm cho bất kỳ HLV nào được tiếp tục công việc. Bóng đá chuyên nghiệp cần những mục tiêu cao hơn, và việc đánh giá một nhà cầm quân phải dựa trên cả chất lượng lối chơi, khả năng phát triển cầu thủ lẫn thành tích ở những sân chơi lớn.

Một số quan điểm cho rằng ông Kim chưa tạo được bước đột phá về chiến thuật, chưa giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua giới hạn Đông Nam Á. Đây không phải nhận xét hoàn toàn thiếu cơ sở nếu nhìn vào tham vọng vươn tầm châu lục của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ chúng ta đang có xu hướng đặt trách nhiệm ấy gần như toàn bộ lên vai HLV trưởng.

Một HLV có thể lựa chọn chiến thuật, tổ chức đội hình, xây dựng tinh thần thi đấu và phát huy năng lực cầu thủ. Nhưng ông không thể trong thời gian ngắn thay đổi chất lượng đào tạo trẻ, hệ thống thi đấu quốc nội, môi trường cạnh tranh hay thể chất của cả một thế hệ cầu thủ. Ông cũng không thể tự tạo ra những tiền đạo đẳng cấp châu lục nếu bóng đá Việt Nam chưa có đủ nền tảng để sản sinh những nhân tố như vậy.

Tương lai chỉ được kiến tạo nên trên tảng ổn định

Thực tế, khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam với những nền bóng đá hàng đầu châu Á không chỉ nằm ở một vài phương án chiến thuật. Đó là câu chuyện về chất lượng giải vô địch quốc gia, thời lượng thi đấu của cầu thủ trẻ, năng lực đào tạo, dinh dưỡng, khoa học thể thao và cơ hội được cọ xát ở những môi trường bóng đá phát triển. Nếu những vấn đề này không được giải quyết, việc thay một HLV trưởng cũng khó tạo ra sự thay đổi mang tính bước ngoặt.

Cần lưu ý là trong khu vực Đông Nam Á, ngay cả Thái Lan vốn đi trước Việt Nam khá xa về thể thao và bóng đá, nhưng đội tuyển quốc gia nước này cũng chưa thể tạo được đột phá ở đấu trường châu lục cũng như World Cup.

Làm bóng đá cần kiên trì, bền bỉ và "có nghề", thành công đến không hề dễ dàng (ảnh M.D)

Điều đáng suy ngẫm là chúng ta có thể rất nhanh chóng ghi nhận những danh hiệu khi đội tuyển chiến thắng, nhưng cũng dễ dàng chuyển sang đòi hỏi một cuộc cách mạng khi thành tích chưa đáp ứng kỳ vọng, đồng thời vội tin vào những dự án viển vông, xa rời thực tế.

Tương lai của ông Kim Sang-sik có thể chỉ được quyết sau đại hội nhiệm kỳ 10 VFF với bộ máy lãnh đạo mới. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là quyết định ấy phải dựa trên một chiến lược phát triển rõ ràng, thay vì chỉ bằng những kế hoạch cảm tính.

Suy cho cùng, bóng đá Việt Nam cần nhiều hơn một HLV giỏi. Chúng ta cần một hệ thống đủ tốt để giúp bất kỳ HLV nào cũng có trong tay những cầu thủ chất lượng, được đào tạo bài bản và có khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp cao hơn.

Nghịch lý của ông Kim Sang-sik vì thế cũng là nghịch lý của bóng đá Việt Nam: Muốn vươn ra châu Á nhưng đôi khi lại đặt kỳ vọng thay đổi cả nền bóng đá lên vai một người thầy. Và muốn hướng đến sự phát triển nhưng lại có thể phá bỏ một hệ thống đang ổn định bằng một dự án xa rời thực tiễn.