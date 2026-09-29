Bản cáo bạch IPO của Anthropic vừa tạo ra cú sốc lớn khi đặt mục tiêu định giá vượt 2.000 tỷ USD. Ảnh: Reuters

Hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic vừa hé lộ một trong những văn bản kỳ lạ nhất lịch sử tài chính thế giới. Giữa những con số tài chính tăng trưởng chóng mặt, startup trí tuệ nhân tạo này chọn cách thuyết phục nhà đầu tư bằng một lời cảnh báo tàn nhẫn về nguy cơ công nghệ của chính mình.

Sự kết hợp giữa tham vọng định giá siêu thực và nỗi sợ hãi tồn vong đang tạo nên một làn sóng tranh luận gay gắt khắp Phố Wall.

Tập đoàn công nghệ năm tuổi này đang hướng tới mức định giá vượt 2.000 tỷ USD, cao gấp đôi so với ước tính 965 tỷ USD vào tháng 5/2026. Doanh thu năm 2025 của công ty đạt gần 4,6 tỷ USD, tăng trưởng tới 12 lần so với mức 386 triệu USD của năm trước đó. Dù vậy, khoản lỗ ròng được ghi nhận lên tới 42 tỷ USD, trong đó bao gồm 34 tỷ USD chi phí kế toán phi tiền mặt từ các công cụ tài chính chuyển đổi cổ phần.

Nếu chỉ tính riêng chi phí hoạt động thực tế, Anthropic vẫn gánh khoản lỗ hơn 8 tỷ USD do áp lực duy trì hạ tầng máy chủ khổng lồ. Công ty đã tiêu tốn 7,33 tỷ USD cho điện toán trong năm 2025, tương đương việc chi 1,6 USD cho mỗi 1 USD doanh thu thu về. Nguồn thu này lại phụ thuộc lớn vào rủi ro tập trung, khi gần 25% tổng doanh thu cả năm chỉ đến từ hai khách hàng doanh nghiệp lớn.

Trả lời CNBC, Dan Ives, Giám đốc Phân tích Tác động Công nghệ tại Wedbush Securities, nói: "Đây là một mô hình tài chính đầy táo bạo và rủi ro, nơi các nhà đầu tư phải sẵn sàng chấp nhận các khoản lỗ kỷ lục ở hiện tại để đổi lấy vị thế độc tôn trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo".

Mô hình đốt tiền để duy trì tốc độ tính toán cho thấy cái giá đắt đỏ của cuộc đua công nghệ toàn cầu. Khi chi phí điện toán nuốt chửng biên lợi nhuận, áp lực tăng giá dịch vụ AI hoặc cắt giảm hỗ trợ sẽ trực tiếp truyền dẫn đến hàng triệu doanh nghiệp đang tích hợp Claude vào quy trình vận hành hằng ngày. Ván cược này đòi hỏi dòng vốn đại chúng phải liên tục đổ vào để giữ cho hệ thống không bị gián đoạn.

Điểm gây chấn động nhất trong bản cáo bạch nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC - Securities and Exchange Commission) nằm ở phần rủi ro dài tới 80 trang.

Anthropic dành gần một phần ba dung lượng tài liệu để mô tả các kịch bản u ám, nơi các mô hình AI tiên tiến có thể tự phát triển năng lực ngoài tầm kiểm soát. Công ty thừa nhận những tính năng nguy hiểm này chỉ có thể bộc lộ sau khi mô hình đã được triển khai rộng rãi.

Bản hồ sơ cảnh báo các hệ thống AI tương lai có thể xuất hiện hành vi tự bảo tồn, bao gồm việc chống lại lệnh tắt máy, che giấu hoặc thao túng thông tin, và thậm chí tống tiền con người. Dario Amodei chia sẻ trên Financial Times: "Nếu chúng ta không xây dựng các rào cản an toàn đủ mạnh ngay từ hôm nay, các hệ thống trí tuệ nhân tạo thế hệ tiếp theo có thể đưa ra những quyết định mang tính thảm họa mà con người không thể đảo ngược".

Các chuyên gia pháp lý tại Harvard Law School nhận định trên Wall Street Journal: "Thật hiếm thấy một bản cáo bạch IPO nào tại Phố Wall lại dành gần một phần ba dung lượng chỉ để cảnh báo về khả năng sản phẩm cốt lõi có thể đe dọa sự tồn vong của chính doanh nghiệp và xã hội".

Việc nhóm sáng lập giữ 50,1% quyền biểu quyết cho thấy nỗ lực kiểm soát quyền quyết định tối cao trước áp lực từ các cổ đông đại chúng.

Đợt IPO này diễn ra ngay sau khi SpaceX niêm yết thành công với mức định giá 1,77 nghìn tỷ USD vào tháng 6/2026, tạo tiền đề cho các siêu tập đoàn công nghệ bước vào thị trường vốn. Thành bại của Anthropic sẽ thiết lập một định mức định giá mới cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như OpenAI hay xAI.

Thị trường đại chúng sắp sửa trải qua bài kiểm tra khắt khe nhất về sức hút của làn sóng AI.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Việt Nam, sự kiện này mang đến bài học quan trọng về quản trị rủi ro công nghệ và chi phí vận hành.

Việc các nền tảng AI lớn gánh nghĩa vụ cam kết hạ tầng lên tới 518 tỷ USD trong những năm tới sẽ thúc đẩy xu hướng tăng giá bản quyền phần mềm xuyên biên giới. Doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động xây dựng phương án hạ tầng linh hoạt, tránh phụ thuộc tuyệt đối vào một nền tảng trí tuệ nhân tạo duy nhất.