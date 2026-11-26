U17 Việt Nam đang đứng trước thử thách lớn nhất kể từ khi góp mặt tại U17 World Cup 2026. Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Cristiano Roland mới có 1 điểm, với trận thua Bỉ 2-3 và hòa New Zealand 3-3. Tình thế càng trở nên ngặt nghèo khi bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba liên tục biến động. Theo bảng thống kê hiện tại, Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 8, đứng ở ranh giới cuối cùng trong nhóm giành vé vào vòng knock-out.

Điều đáng lo là cả 7 đội xếp trên Việt Nam đều đã có ít nhất 3 điểm. Trong khi đó, đại diện Đông Nam Á mới có 1 điểm, cùng Tanzania và Trung Quốc. Khoảng cách ấy khiến Việt Nam gần như không còn quyền tự quyết nếu không thể giành chiến thắng ở lượt trận cuối. Một trận hòa chỉ giúp đội bóng có 2 điểm, còn thất bại sẽ khiến hy vọng đi tiếp trở nên mong manh hơn rất nhiều. Do vậy, đánh bại Mali là nhiệm vụ gần như bắt buộc nếu thầy trò HLV Cristiano Roland muốn tự mở cánh cửa vào vòng 1/16.

U17 Việt Nam phải thắng Mali để nuôi hy vọng vào vòng 1/16, nhưng đối thủ đã chắc vé đi tiếp vẫn có lý do để chiến đấu. Ảnh: VFF

Thế nhưng, đối thủ của Việt Nam không phải một đội bóng dễ bị khuất phục. U17 Mali đã giành 6 điểm sau hai chiến thắng trước New Zealand với tỷ số 3-0 và Bỉ với tỷ số 2-1. Đại diện châu Phi ghi 5 bàn, chỉ thủng lưới một lần và sớm giành quyền đi tiếp. Họ đang hướng đến mục tiêu bảo vệ vị trí dẫn đầu bảng G trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Truyền thông Mali có những góc nhìn khác nhau về trận đấu này. Maliweb xem cuộc chạm trán Việt Nam là trận đấu không còn ảnh hưởng đến tấm vé đi tiếp của đội nhà, đồng thời cho rằng đây là cơ hội để ban huấn luyện xoay tua, cho một số trụ cột nghỉ ngơi sau khi sử dụng cùng đội hình xuất phát ở hai trận đầu tiên. Fasso Actu cũng đề cập khả năng trao cơ hội cho những cầu thủ ít thi đấu.

Đó có thể là tín hiệu tích cực với U17 Việt Nam, nhưng hy vọng ấy không đồng nghĩa Mali sẽ bước vào trận đấu với tâm lý buông xuôi. Chuyên gia bóng đá người Mali Seybou Diarra, trong cuộc trao đổi với Africafoot nhấn mạnh đội nhà vẫn cần chiến thắng để giữ ngôi đầu và tránh phải gặp những đối thủ mạnh hơn ở vòng tiếp theo. Ông muốn các cầu thủ duy trì sự tập trung, ghi nhiều bàn thắng để tạo đà tâm lý cho chặng đường phía trước.

Đáng chú ý, Seybou Diarra còn cảnh báo Mali không được xem thường Việt Nam. Ông nhắc lại việc đại diện Đông Nam Á chỉ thua Bỉ với cách biệt một bàn, đồng thời cho rằng trận đấu là cơ hội để những cầu thủ ít được ra sân chứng minh năng lực. Như vậy, ngay cả khi Mali có thể thay đổi đội hình, những cầu thủ được trao cơ hội vẫn có động lực thể hiện mình.

Việt Nam cần 3 điểm để đi tiếp. Ảnh: VFF

Đây mới là điều khiến nhiệm vụ của U17 Việt Nam trở nên khó khăn. Mali không chịu áp lực phải giành vé đi tiếp, nhưng họ vẫn có mục tiêu bảo vệ ngôi đầu và duy trì phong độ. Đội bóng châu Phi cũng sở hữu bề dày thành tích đáng nể ở sân chơi này, từng vào chung kết năm 2015 và giành hạng ba năm 2023. Đây không phải đối thủ mà Việt Nam có thể trông chờ sẽ tự đánh mất sự tập trung.

Với U17 Việt Nam, phép màu cần bắt đầu từ chính màn trình diễn của các cầu thủ. Họ phải chơi với quyết tâm cao nhất, hạn chế sai lầm và tận dụng tốt những cơ hội có được. Một chiến thắng trước Mali sẽ giúp Việt Nam có 4 điểm, tạo cơ hội cạnh tranh trực tiếp với nhóm đội đang sở hữu 3 điểm. Nhưng nếu không thể thắng, hành trình World Cup rất có thể sẽ khép lại ngay từ vòng bảng.