Mới đây, Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc lần lượt giữ hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng những thành viên, khách mời gameshow được thảo luận nhiều nhất tuần của SocialTrack (16/11 - 22/11). Trong khi nam nghệ sĩ ghi nhận hơn 25.000 lượt thảo luận và 3,1 triệu lượt tương tác, Ninh Dương Lan Ngọc cũng không hề kém cạnh với hơn 21.000 lượt thảo luận và 2,1 triệu lượt tương tác.

Thành tích này phần nào cho thấy sức hút của hai nghệ sĩ đối với công chúng. Tuy nhiên, khi nhìn lại hành trình điện ảnh của Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc trong 4 năm qua, cả hai lại có những bước tiến hoàn toàn khác biệt.

Từ năm 2023 đến năm 2026, Trấn Thành đều đặn trình làng các tác phẩm điện ảnh vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Lần lượt những cái tên như Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!! đều ghi nhận doanh thu hàng trăm tỷ đồng, giúp nam nghệ sĩ ngày càng củng cố vị thế trong vai trò đạo diễn.

Không chỉ mang về thành tích ấn tượng cho bản thân, những dự án của Trấn Thành còn mở ra cơ hội để nhiều nghệ sĩ khẳng định khả năng diễn xuất, kể cả những gương mặt vốn xuất thân từ các lĩnh vực khác.

Trái ngược với Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc lại có khoảng lặng kéo dài trên màn ảnh rộng. Từng là gương mặt ăn khách của phòng vé Việt với những tác phẩm như Cua Lại Vợ Bầu, Gái Già Lắm Chiêu 3 hay Cô Gái Từ Quá Khứ, nữ diễn viên khiến không ít khán giả tiếc nuối khi suốt 4 năm không có phim điện ảnh mới ra rạp.

Khi được hỏi về khoảng thời gian vắng bóng, Ninh Dương Lan Ngọc từng hài hước chia sẻ: “Có ngừng đóng phim đâu, không có ai mời”.

Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng thừa nhận bản thân vẫn nhận được nhiều lời mời trong thời gian qua nhưng chưa tìm thấy dự án khiến cô thực sự rung động. Thay vì liên tục xuất hiện, Lan Ngọc dành thời gian nhìn lại những vai diễn đã qua, tích lũy thêm trải nghiệm và hoàn thiện khả năng diễn xuất.

Điều thú vị là dù không có phim điện ảnh mới suốt một thời gian dài, sức hút của Ninh Dương Lan Ngọc vẫn không hề nhỏ. Sự duyên dáng cùng tính cách gần gũi khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế giúp nữ diễn viên duy trì mối liên kết với khán giả.

Nếu Trấn Thành đang từng bước khẳng định tên tuổi bằng những thành tích phòng vé, Ninh Dương Lan Ngọc lại đứng trước cơ hội tái khẳng định thực lực với Chị Chị Em Em 3 và Mật Mã Đông Dương.

Sau 4 năm với những hướng đi khác biệt, cả Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc vẫn là hai cái tên có sức ảnh hưởng trong làng giải trí Việt. Song, với Lan Ngọc, sự trở lại lần này còn mang một ý nghĩa đặc biệt: tìm lại dấu ấn của một diễn viên từng được khán giả ưu ái gọi là ngọc nữ trăm tỷ.