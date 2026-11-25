Ngày 25/11, UBND xã Sông Ray (TP Đồng Nai) đã báo cáo UBND TP Đồng Nai về kết quả kiểm tra đối với 15 thửa đất ở khu vực hồ Sông Ray của bà Trần Thị Thanh Nhàn (SN 1982 – đang được dư luận cho là tên của diễn viên Lý Nhã Kỳ). Trong đó đã phát hiện một số thửa đất vi phạm về trật tự xây dựng…