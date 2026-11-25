Nghĩa vụ tài chính khi cấp sổ đỏ cho đất giao trái thẩm quyền
Nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho đất giao không đúng thẩm quyền được xác định theo Điều 140 Luật Đất đai 2024 và Điều 12 Nghị định 103/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 291/2025/NĐ-CP và Nghị định 50/2026/NĐ-CP), dựa trên thời điểm giao đất, sử dụng ổn định, giấy tờ nộp tiền, hạn mức đất ở và bảng giá đất. Cụ thể như sau:
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nghia-vu-tai-chinh-khi-cap-so-do-cho-dat-giao-trai-tham-quyen-310384.htm