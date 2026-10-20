Nghĩa vụ quân sự 2027: Cận thị bao nhiêu độ thì được tạm hoãn nhập ngũ?

Cận thị bao nhiêu độ thì công dân được tạm hoãn đi nghĩa vụ quân sự?

Tại Khoản 3 Điều 4 Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự được ban hành ngày 18/9/2026, quy định về tiêu chuẩn sức khỏe trong đó có các bệnh về mắt khi tham gia nghĩa vụ quân sự như sau:

Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1.5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số BMI nhỏ hơn 18.0 hoặc lớn hơn 29.9.

Tại Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP cũng quy định các bệnh về mắt với mức độ được chấm điểm 4, 5, 6 - không đủ tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự.

Theo quy định nêu trên, những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1.5 diop trở lên (trên 1,5 độ) và có các bệnh về mắt với mức độ được chấm điểm 4, 5, 6 sẽ thuộc diện không gọi nhập ngũ (tạm hoãn nghĩa vụ quân sự).

Cận thị là một tật khúc xạ của mắt. Người bị cận thị chỉ có thể nhìn thấy rõ các vật ở gần mà không thể nhìn rõ được các vật ở xa. Độ cận càng cao thì khả năng nhìn xa càng giảm.

Luật Nghĩa vụ quân sự quy định rõ tiêu chuẩn các bệnh về mắt khi tham gia nghĩa vụ quân sự. Ảnh minh họa: TL

Công dân bị cận thị đã phẫu thuật có phải đi nghĩa vụ quân sự?

Căn cứ theo Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định các bệnh về mắt, trường hợp công dân bị cận thị đã phẫu thuật có tổng thị lực 2 mắt (không kính) ở mức 18/10 hoặc 19/10 thì vẫn đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự.

Những trường hợp khác được tạm hoãn đi nghĩa vụ quân sự

Căn cứ theo Điều 41 Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự, đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ được quy định như sau:

- Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

- Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo;

- Dân quân thường trực.

Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định nêu trên nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.