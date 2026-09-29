Nghĩa vụ của người giám định tư pháp được quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Giám định tư pháp. Cụ thể như sau:

- Tuân thủ quy trình giám định tư pháp, quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định khi thực hiện giám định tư pháp;

- Thực hiện giám định theo đúng nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định;

- Thực hiện và trả kết luận giám định đúng thời hạn yêu cầu;

- Lập hồ sơ giám định;

- Bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, mẫu vật có liên quan đã nhận và gửi trả lại cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

- Không được thông báo kết quả giám định cho người khác, trừ trường hợp được người trưng cầu, yêu cầu giám định đồng ý bằng văn bản;

- Chịu trách nhiệm cá nhân về kết luận giám định do mình đưa ra;

- Bồi thường thiệt hại khi thực hiện giám định tư pháp theo quy định của pháp luật;

- Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

*Bạn đọc Trần Thị Hương ở xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, người lao động có quyền gì trong việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 29 Nghị định số 374/2025/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

1. Nhận sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận đầy đủ về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

3. Được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

4. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp; yêu cầu tổ chức dịch vụ việc làm công, cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp.

5. Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.