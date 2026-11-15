Kinh tếTài chính

Nghĩa vụ của các bên trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

Kinh doanh thương mại điện tử, người bán cần chủ động theo dõi doanh thu, đối chiếu số thuế đã được khấu trừ hoặc nộp thay và hoàn thành các nghĩa vụ thuế còn lại (nếu có). Sàn thương mại điện tử và các nền tảng có nghĩa vụ thu thập và cập nhật thông tin người bán; khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay (khi thuộc trách nhiệm); cung cấp dữ liệu cho cơ quan Thuế...

Thời báo Tài chính
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Infographic được tạo có sự hỗ trợ của AI.

Infographic được tạo có sự hỗ trợ của AI.

Văn Tuấn

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/nghia-vu-cua-cac-ben-trong-hoat-dong-kinh-doanh-thuong-mai-dien-tu-206987.html