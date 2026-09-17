Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao - 'địa chỉ đỏ' giáo dục truyền thống cách mạng

Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao nằm tại thôn Độc Lập, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Sở Nội vụ Điện Biên

Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao nằm tại thôn Độc Lập, xã Thanh Nưa, địa danh trước đây là bản Tông Khao. Đây là nơi an táng các liệt sĩ hy sinh khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế trên đất nước Lào; các liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cùng những liệt sĩ hy sinh trong thời bình.

Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao hiện là nơi an nghỉ của 2.978 liệt sĩ đến từ nhiều miền quê trên cả nước

Giữa không gian xanh mát, yên bình, Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao hiện lên trang nghiêm mà gần gũi. Những hàng cây xanh, lối đi sạch đẹp cùng các phần mộ được bố trí uốn theo địa hình tạo nên một không gian tưởng niệm đặc biệt, nơi mỗi bước chân đều gợi nhắc về những người đã dành trọn tuổi xuân cho đất nước.

Với diện tích 41.863m², nghĩa trang hiện là nơi an nghỉ của 2.978 liệt sĩ đến từ nhiều miền quê trên cả nước. Mỗi phần mộ là một câu chuyện về lòng yêu nước, những năm tháng chiến đấu, hy sinh và khát vọng hòa bình.

Mỗi phần mộ là một câu chuyện về lòng yêu nước, những năm tháng chiến đấu, hy sinh và khát vọng hòa bình

Năm 1982, lực lượng quân đội tổ chức quy tập các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Hòa Bình, Nghĩa trang Bản Kéo và Nghĩa trang Quân tình nguyện Việt Nam tại U Đôm Xay, Lào về Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.

Đến năm 1989, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu cũ được giao trực tiếp đầu tư, thi công hoàn chỉnh nghĩa trang, từng bước hình thành không gian tưởng niệm trang nghiêm, đáp ứng yêu cầu quản lý và chăm sóc phần mộ liệt sĩ.

Năm 2017, Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao tiếp tục được nâng cấp, mở rộng khuôn viên để phục vụ công tác đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế được quy tập từ Lào về nước.

Đến nay, các hạng mục tại nghĩa trang thường xuyên được cải tạo, tu bổ, bảo đảm cảnh quan và phục vụ các hoạt động tri ân của đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao lưu giữ những giá trị lịch sử thiêng liêng về tình đồng chí, đồng đội và tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào

Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao cũng gắn với “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong giai đoạn 1 của chiến dịch, các lực lượng chức năng đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 911 phần mộ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang, phục vụ giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt, góp phần bổ sung những thông tin còn thiếu về danh tính, quê quán và thân nhân, hướng tới hiện thực hóa mong mỏi đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.

Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, các lực lượng chức năng đã hoàn thành lấy mẫu tại 911 phần mộ chưa xác định thông tin ở Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, phục vụ giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ. Ảnh: Sở Nội vụ Điện Biên

Không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao còn lưu giữ những giá trị lịch sử thiêng liêng về tình đồng chí, đồng đội và mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ. Ảnh: Sở VHTTDL Điện Biên

Trước những hàng mộ trải dài theo triền đồi, mỗi người càng thấm thía giá trị của độc lập, hòa bình hôm nay. Những người đã ngã xuống không trở về, nhưng tên tuổi, sự hy sinh và lý tưởng của các Anh hùng liệt sĩ vẫn luôn được trân trọng, gìn giữ.

Với những giá trị lịch sử và nhân văn sâu sắc, Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao đã trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và nhắc nhở trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.