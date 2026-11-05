Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên - Nơi tri ân những người con bất tử

Địa chỉ đỏ giữa miền biên viễn

Nằm bên Quốc lộ 2, thuộc xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên là một trong những địa chỉ tri ân đặc biệt của cả nước. Được khởi công xây dựng từ năm 1990, nghĩa trang rộng 11,4 ha đã trở thành nơi an nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ cùng 12 ngôi mộ liệt sĩ tập thể, trong đó phần lớn là cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên - nơi yên nghỉ của những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bước qua cổng nghĩa trang, không gian trang nghiêm, tĩnh lặng khiến mỗi người tự nhiên chậm lại. Những hàng mộ ngay ngắn trải dài, những dòng tên được khắc trên bia đá và những nén hương nghi ngút khói tạo nên một không gian thiêng liêng, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong lòng biết ơn sâu sắc.

Không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, nghĩa trang còn lưu giữ ký ức về một giai đoạn lịch sử đầy gian khổ, hy sinh. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đặc biệt tại mặt trận Vị Xuyên những năm 1984 - 1989, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu kiên cường giữa địa hình núi đá hiểm trở, điều kiện chiến đấu vô cùng khắc nghiệt. Không ít người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại phía sau gia đình, quê hương và những ước mơ còn dang dở.

Tinh thần chiến đấu quả cảm của những người lính năm xưa được khắc ghi qua câu nói: “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”. Đó không chỉ là lời thề quyết tâm bảo vệ từng tấc đất biên cương, mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và sự hy sinh cao cả vì độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

Những cuộc trở về sau nhiều năm chờ đợi

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, mỗi phần mộ là một câu chuyện về sự hy sinh. Có những người đã được xác định danh tính, có những ngôi mộ vẫn chưa tìm được thông tin đầy đủ. Phía sau những tấm bia còn khuyết tên là nỗi mong mỏi kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ của các gia đình có người thân hy sinh trong chiến tranh.

Bởi vậy, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hiến dâng cuộc đời cho Tổ quốc. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác minh là thêm một gia đình có cơ hội đón người thân trở về, thêm một khoảng trống trong lịch sử được bù đắp bằng sự thật và nghĩa tình.

Những hàng mộ liệt sĩ ngay ngắn trong không gian trang nghiêm của nghĩa trang, lưu giữ ký ức về một thời chiến đấu gian khổ và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

Trong tháng 7 và tháng 10/2026, tại nghĩa trang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 127 hài cốt liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trước đó, ngày 5/2/2026, thêm 5 hài cốt liệt sĩ cùng một mộ liệt sĩ tập thể được tổ chức truy điệu, an táng tại đây. Những cuộc trở về ấy cho thấy nỗ lực bền bỉ của các cấp, các ngành và lực lượng chức năng trong hành trình tìm lại những người con đã ngã xuống vì đất nước.

Đằng sau mỗi cuộc tìm kiếm là những ngày tháng vượt núi, băng rừng, đối mặt với địa hình hiểm trở và nguy cơ bom mìn còn sót lại. Đó còn là quá trình thu thập thông tin từ đồng đội, nhân chứng, hồ sơ lưu trữ và ứng dụng khoa học, công nghệ để xác minh danh tính. Hành trình ấy có thể còn dài, nhưng quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình vẫn luôn được tiếp nối bằng trách nhiệm, lòng kiên trì và tình cảm sâu nặng.

Với thân nhân các liệt sĩ, giây phút đón người thân trở về sau nhiều năm chờ đợi không chỉ là niềm xúc động mà còn là sự an ủi lớn lao. Với đồng đội và những người đến viếng, mỗi cuộc truy điệu, an táng là dịp để nhắc nhớ rằng sự hy sinh của các anh không bị lãng quên; tên tuổi, công lao và những giá trị mà các anh để lại luôn được trân trọng, gìn giữ.

Để sự hy sinh mãi được khắc ghi

Hằng năm, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên đón đông đảo cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, các đoàn công tác, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân từ khắp mọi miền đất nước đến dâng hương, tưởng niệm. Trong những ngày tháng Bảy, dòng người tìm về nghĩa trang càng đông hơn, mang theo những nén hương thơm, những vòng hoa tri ân và lòng thành kính đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Các cựu chiến binh thành kính dâng hương tại Đài Tổ quốc ghi công, tưởng nhớ những đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường Vị Xuyên.

Tại Đài Tổ quốc ghi công và Đền thờ các anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên nghĩa trang, những nghi thức dâng hoa, dâng hương, thỉnh chuông và mặc niệm được thực hiện trong không khí trang nghiêm. Mỗi nén hương được thắp lên thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của người đang sống đối với những người đã nằm xuống.

Đối với các thế hệ trẻ, chuyến thăm nghĩa trang không đơn thuần là một hoạt động tưởng niệm. Đó còn là bài học trực quan về lịch sử dân tộc, về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia. Khi đứng trước những hàng mộ liệt sĩ, những câu chuyện về chiến tranh không còn chỉ nằm trên trang sách mà trở nên gần gũi, chân thực, giúp mỗi người hiểu rõ hơn giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay.

Tri ân các anh hùng liệt sĩ cũng không dừng lại ở những dịp lễ, Tết hay ngày kỷ niệm. Đó là sự tiếp nối bằng những việc làm thiết thực: chăm lo gia đình chính sách, quan tâm người có công, gìn giữ các công trình ghi công liệt sĩ, tích cực tìm kiếm hài cốt và xác định danh tính những người còn nằm lại nơi chiến trường. Đó cũng là trách nhiệm của mỗi công dân trong việc học tập, lao động, xây dựng quê hương và góp sức bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thời gian có thể làm phai dấu tích chiến tranh, nhưng không thể xóa nhòa công lao của những người đã hy sinh vì đất nước. Giữa không gian tĩnh lặng của Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, mỗi nén hương là một lời tri ân, mỗi bước chân là một sự nhắc nhớ về lịch sử và mỗi cuộc trở về của các liệt sĩ là thêm một lần khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.