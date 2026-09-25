Nghĩa tình với phụ nữ biên cương

Trao sinh kế, gửi yêu thương

Vượt hơn 600 km, đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh đến xã Đakrông (tỉnh Quảng Trị), mang theo những phần quà và nguồn lực được cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố chung tay đóng góp. Tại đây, đoàn trao kinh phí xây dựng 2 “Mái ấm biên cương”; hỗ trợ 15 mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo; tặng 1 bộ máy tính cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đakrông; trao quà cho 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn cũng tham quan, tìm hiểu các mô hình sinh kế tại thôn Pa Hy, đồng thời thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang. Tổng giá trị các hoạt động, phần quà và mô hình hỗ trợ khoảng 360 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Phương Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh (ngoài cùng bên phải) trao hỗ trợ "Mái ấm biên cương" cho hội viên phụ nữ xã Đakrông.

Mỗi phần quà, mô hình sinh kế được trao đi đều mang theo mong muốn giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Với những gia đình còn nhiều thiếu thốn, một nguồn hỗ trợ đúng lúc không chỉ giúp giải quyết khó khăn trước mắt mà còn có thể trở thành điểm khởi đầu cho hành trình tự lực vươn lên. Là một trong những phụ nữ được hỗ trợ trao “Mái ấm biên cương”, chị Hồ Thị Ngưm, thôn Pa Ngày xúc động: "Làm mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, lại không có công việc ổn định, cuộc sống của gia đình tôi trong căn nhà tạm gặp nhiều khó khăn. Sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh đã giúp mẹ con tôi có ngôi nhà vững chãi để an cư, dần ổn định cuộc sống”.

Không dừng ở việc trao hỗ trợ, đoàn công tác còn dành thời gian tìm hiểu đời sống, nhu cầu thực tế của phụ nữ địa phương để những hoạt động đồng hành trong thời gian tới ngày càng thiết thực, phù hợp hơn. Đồng chí Hoàng Y Lê Va, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đakrông khẳng định: “Những món quà, công trình và mô hình sinh kế được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh trao không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu đối với phụ nữ, trẻ em và Nhân dân trên địa bàn. Địa phương cam kết phối hợp triển khai hiệu quả các mô hình sinh kế, giúp phụ nữ biên cương có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, từng bước vươn lên bằng chính sức lao động của mình”.

Nối dài sự đồng hành

Trong giai đoạn 2021-2025, thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh đã hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ 6 xã biên giới khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Trị. Các cấp Hội đã trao 14 “Mái ấm Biên cương”, 137 công trình vệ sinh, 198 mô hình sinh kế, 2 công trình thắp sáng đường quê và đường tuần tra biên giới; trao 613 suất quà, 310 bộ áo dài cùng nhiều phần quà thiết thực khác, với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Những con số ấy cho thấy sức lan tỏa của một chương trình được xây dựng từ sự chung tay của cán bộ, hội viên phụ nữ. Đằng sau mỗi mái ấm được xây lên, mỗi mô hình sinh kế được trao tặng hay mỗi phần quà dẫu lớn nhỏ là sự sẻ chia, là tình cảm của phụ nữ Bắc Ninh dành cho phụ nữ và trẻ em biên cương.

Đằng sau mỗi mái ấm được xây lên, mỗi mô hình sinh kế được trao tặng hay mỗi phần quà dẫu lớn nhỏ là sự sẻ chia, là tình cảm của phụ nữ Bắc Ninh dành cho phụ nữ và trẻ em nơi biên cương.

Giai đoạn 2026 - 2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phân công đồng hành, hỗ trợ hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đakrông. Đây là địa bàn còn nhiều khó khăn, đời sống của một bộ phận người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em còn thiếu thốn. Tại đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ Bắc Ninh và Quảng Trị đã ký kết phối hợp thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 – 2030 với các nội dung như: Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức xây dựng “Người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”. Lựa chọn và phối hợp hỗ trợ xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đakrông. Phối hợp hỗ trợ xây dựng “Mái ấm biên cương”, tặng quà, nhận đỡ đầu, trao học bổng… cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất, phát triển kinh tế và hỗ trợ chuyển đổi số cho cán bộ, hội viên.

Từ những việc làm hữu ích đã góp phần hỗ trợ phụ nữ vùng biên giới phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và từng bước vươn lên thoát nghèo. Hằng năm, căn cứ tình hình thực tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đakrông sẽ đề xuất những nội dung hỗ trợ phù hợp, tập trung vào các mô hình thiết thực, đáp ứng nhu cầu của hội viên, phụ nữ và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để hai đơn vị phối hợp triển khai. Cách làm này góp phần chuyển trọng tâm từ hỗ trợ trước mắt sang tạo sinh kế, nâng cao năng lực và đồng hành lâu dài.

Đồng chí Nguyễn Phương Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh cho biết: Để có nguồn lực thực hiện chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh phát động đến 100% cơ sở Hội, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ chung tay đóng góp. Mỗi cán bộ Hội ủng hộ ít nhất 30 nghìn đồng, mỗi hội viên phụ nữ ủng hộ ít nhất 10 nghìn đồng. Từ sự đóng góp tự nguyện của đông đảo cán bộ, hội viên, những nguồn lực thiết thực tiếp tục được kết nối, hướng về phụ nữ và trẻ em vùng biên.

“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” vì thế không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội. Điều đáng quý hơn là chương trình tạo nên sự kết nối bền chặt, nghĩa tình của phụ nữ Bắc Ninh với đồng bào nơi phên giậu Tổ quốc, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm với cộng đồng.