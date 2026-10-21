Nghĩa tình với người bán vé số dạo ở Cần Thơ

Sẻ chia từ những điều bình dị

Giữa những ngày mưa gió, chiếc áo mưa mới hay chai nước suối có thể trở thành món quà ý nghĩa với người bán vé số dạo. Những người phải rong ruổi khắp các tuyến đường, bất kể nắng mưa, càng cảm nhận rõ giá trị của sự quan tâm đúng lúc.

Ông Âu Văn Dự, Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tặng nhà đại đoàn kết cho người nghèo.

Với nhiều người bán vé số dạo, từng tờ vé bán được là nguồn thu nhập trang trải cuộc sống, tiền thuốc men và chi phí sinh hoạt hằng ngày. Thấu hiểu những khó khăn đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, nhất là với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo ông Âu Văn Dự, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, bên cạnh hoạt động kinh doanh, công ty luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, trong đó có người bán vé số dạo.

Trong chương trình chăm lo người bán vé số, Đoàn Thanh niên công ty thường xuyên tổ chức trao hàng trăm phần quà cho người bán vé số tại Sóc Trăng. Công ty cũng vận động nguồn lực trao 50 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Một đoàn viên tham gia chương trình chia sẻ, dù giá trị mỗi phần quà không lớn, chi đoàn mong muốn tạo niềm vui bất ngờ cho người bán vé số vào dịp cuối năm, qua đó san sẻ phần nào những vất vả của họ.

Những ngày lễ, tết Đoàn Thanh niên của Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tặng quà cho người bán vé số dạo.

Tương tự, thời gian qua, Chi đoàn và Công đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang triển khai chương trình "Lan tỏa tình thương đường phố", trao áo mưa, nước uống cho người bán vé số và người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo lãnh đạo công ty, hơn 600 người tại Vĩnh Long và Đồng Tháp đã được nhận những phần quà này. Chương trình dự kiến tiếp tục triển khai tại Cần Thơ, Cà Mau và An Giang, hướng đến khoảng 3.000 người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có người bán vé số dạo.

Với người mưu sinh ngoài đường, chiếc áo mưa mới giúp hạn chế cảnh ướt sũng khi gặp mưa bất chợt. Chai nước uống cũng là sự động viên giữa những giờ rong ruổi tìm khách.

Nhận quà, bà Lâm Thị Quyên, người bán vé số dạo, xúc động cho biết công việc này là nguồn thu nhập để gia đình trang trải cuộc sống và tiền thuốc men mỗi khi bệnh tim tái phát.

"Rất cảm ơn các bạn trẻ đã có món quà ý nghĩa, thiết thực dành cho những người bán vé số dạo như chúng tôi", bà Quyên chia sẻ.

Những hoạt động tuy nhỏ nhưng góp phần động viên người lao động nghèo, giúp họ cảm nhận sự sẻ chia trong cuộc sống mưu sinh nhiều nhọc nhằn.

Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang tặng quà cho người bán vé số dạo.

Không để người bán vé số đơn độc lúc khó khăn

Sự quan tâm dành cho người bán vé số dạo càng thể hiện rõ trong đại dịch Covid-19, khi hoạt động xổ số phải tạm dừng, khiến hàng nghìn người mất nguồn thu nhập hằng ngày.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ người bán vé số bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trong đợt tạm dừng phát hành vé số hồi tháng 7/2021, đơn vị chi hơn 5,6 tỷ đồng hỗ trợ khoảng 6.300 người bán vé số lẻ trên địa bàn. Khoản hỗ trợ giúp người lao động có thêm kinh phí trang trải sinh hoạt trong thời gian không thể mưu sinh.

Tại Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và ngành chức năng trao hơn 3.000 phần quà nhu yếu phẩm cho người bán vé số dạo. Mỗi phần trị giá từ 500.000 - 700.000 đồng, gồm gạo, dầu ăn và các mặt hàng thiết yếu.

Công tác rà soát người nhận được thực hiện thông qua danh sách từ các đại lý vé số, nhằm đưa hỗ trợ đến đúng đối tượng.

Những phần quà của Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đối với người bán vé số thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang hỗ trợ 4.118 người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, với mức 900.000 đồng/người. Tổng kinh phí hơn 3,7 tỷ đồng.

Những khoản hỗ trợ trong giai đoạn đặc biệt khó khăn đã giúp người bán vé số có thêm điều kiện duy trì cuộc sống khi nguồn thu nhập bị gián đoạn.

Theo ông Âu Văn Dự, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, công tác an sinh xã hội luôn được doanh nghiệp quan tâm bên cạnh hoạt động kinh doanh.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, công ty dành 6,117 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó, hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách; 503 triệu đồng trao học bổng, xe đạp cho học sinh khó khăn.

Công ty còn đóng góp vào quỹ phòng, chống thiên tai, hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão Yagi và trao tặng một xe cứu thương trị giá 1,4 tỷ đồng cho ngành y tế địa bàn huyện Mỹ Tú cũ.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng hoa, bằng khen cho các tập thể tham gia hỗ trợ người nghèo, trong đó có ba công ty xổ số ở Cần Thơ.

"Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng kinh phí an sinh xã hội của công ty vượt 20,5 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị dành 2,588 tỷ đồng tặng gạo cho người nghèo và người bán vé số dạo dịp lễ Vu Lan. Công ty phụng dưỡng suốt đời 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng" ông Lê Văn Thắng, Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang thông tin.

Đối với Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, ngoài các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, doanh nghiệp đang rà soát danh sách người bán vé số để triển khai chính sách bảo hiểm y tế.

Ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã thống nhất chủ trương để công ty mua bảo hiểm y tế tặng người bán vé số. Hiện doanh nghiệp đang rà soát danh sách để trình thực hiện.

Sự đồng hành trên không chỉ giúp người lao động nghèo vơi bớt khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp xổ số kiến thiết tại Cần Thơ.