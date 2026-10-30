Nghĩa tình từ những người bạn Hàn Quốc

Những món quà góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, học tập cho trẻ em, đồng thời vun đắp tình cảm hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc.

Đại diện Tổ chức Global Friend (Hàn Quốc) ân cần thăm hỏi, động viên cháu nhỏ được nhận xe lăn.

Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen, những chiếc xe lăn mới được trao đến các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong niềm vui của các gia đình và đội ngũ y bác sĩ. Đối với những trẻ em gặp khó khăn về vận động, chiếc xe lăn là phương tiện hỗ trợ thiết thực, giúp các em thuận tiện hơn trong sinh hoạt, di chuyển và tham gia các hoạt động phục hồi chức năng.

Tại chương trình, đại diện Tổ chức Global Friend đã trao tặng 10 chiếc xe lăn cho 10 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Hoạt động có sự tham dự của đại diện tổ chức, Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Tuyên Quang, Ban Giám đốc Bệnh viện cùng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ và gia đình các trẻ em.

Đại diện Tổ chức Global Friend Hàn Quốc trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Yên Phú, xã Yên Phú (Tuyên Quang).

Đối với nhiều gia đình có con khuyết tật vận động, việc đưa trẻ đi khám, điều trị và tham gia các hoạt động hằng ngày gặp không ít khó khăn. Những chiếc xe lăn được trao tặng góp phần giảm bớt vất vả trong quá trình chăm sóc, tạo điều kiện để các em có thêm cơ hội tiếp xúc với môi trường xung quanh, từng bước hòa nhập cộng đồng.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Xuân Vân, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen trân trọng cảm ơn Tổ chức Global Friend cùng các đơn vị đã kết nối, phối hợp thực hiện chương trình. Những chiếc xe lăn được trao tặng là món quà thiết thực, thể hiện tinh thần nhân ái, sự quan tâm của cộng đồng đối với trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Tổ chức Global Friend và lãnh đạo Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen cùng các cháu được nhận xe lăn.

Cũng trong ngày 30/10, Tổ chức Global Friend đã trao tặng công trình giếng khoan nước sạch cho Trường Tiểu học Yên Phú, xã Yên Phú, đồng thời tặng bánh kẹo cho học sinh nhà trường.

Tại khu vực rửa tay, các em học sinh lần lượt sử dụng những vòi nước được bố trí dọc dãy bồn rửa. Công trình giếng khoan góp phần cải thiện điều kiện cung cấp nước, tạo thuận lợi cho nhà trường trong việc bảo đảm vệ sinh cá nhân, chăm sóc sức khỏe học sinh và xây dựng môi trường học đường an toàn.

Học sinh Trường Tiểu học Yên Phú sử dụng nước tại khu vực rửa tay của nhà trường.

Trong chương trình, đại diện tổ chức thiện nguyện đã gặp gỡ, giao lưu và trao quà cho các em học sinh. Những món quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện tình cảm, sự quan tâm của những người bạn Hàn Quốc, góp phần mang đến niềm vui và động viên các em trong học tập.

Trong những năm qua, Tổ chức Global Friend đã triển khai nhiều chương trình thiện nguyện tại khu vực Hà Giang trước đây, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang. Các hoạt động hỗ trợ được hướng đến những địa chỉ cụ thể, những đối tượng có nhu cầu thiết thực, góp phần đưa tình cảm và sự sẻ chia của các nhà hảo tâm đến với trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những chiếc xe lăn mới tại Bệnh viện Hương Sen đến dòng nước chảy nơi sân Trường Tiểu học Yên Phú, tình cảm của những người bạn Hàn Quốc đã được gửi gắm bằng những việc làm cụ thể. Khi chương trình khép lại, những món quà ấy vẫn tiếp tục phát huy giá trị trong đời sống thường ngày, giúp các em nhỏ bớt đi phần nào khó khăn, có thêm điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và hướng tới tương lai.

Những việc làm bình dị nhưng thiết thực ấy góp phần nối dài hành trình nhân ái, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc.