Nghĩa tình từ những chiếc áo quan từ thiện

Thành viên của mô hình Áo quan từ thiện đóng áo quan hỗ trợ cho người nghèo qua đời. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Ấp Tà Miệt có đông đồng bào Khmer sinh sống. Những năm qua, đời sống người dân từng bước cải thiện, diện mạo phum, sóc ngày càng đổi thay. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ nghèo, cận nghèo khi có người thân qua đời, chi phí lo tang sự, nhất là mua áo quan là gánh nặng không nhỏ. Từ thực tế đó, Ban Công tác Mặt trận ấp Tà Miệt xây dựng mô hình “Dân vận khéo” Áo quan từ thiện nhằm hỗ trợ kịp thời các gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi có tang sự. Ông Chau Mươn, Tổ trưởng mô hình Áo quan từ thiện ấp Tà Miệt cho biết mô hình không chỉ giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí tang sự mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống đoàn kết trong cộng đồng đồng bào Khmer.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, Ban Công tác Mặt trận ấp chú trọng tuyên truyền, vận động người dân và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào, nhất là các vị chức sắc, sư cả Phật giáo Nam tông Khmer. Qua sự kết nối của các chùa và những người có ảnh hưởng trong phum, sóc, mô hình nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân.

Mô hình hiện có 12 thành viên nòng cốt, phần lớn ngoài 50 tuổi. Dù tuổi cao, sức khỏe hạn chế nhưng các thành viên vẫn tranh thủ thời gian hoàn thành từng chiếc áo quan. “Mỗi chiếc áo quan hoàn thành không chỉ là thành quả từ mồ hôi, công sức mà còn gửi gắm tấm lòng và sự trân trọng của chúng tôi dành cho người đã khuất, giúp tang lễ thêm trọn vẹn nghĩa tình, gia đình vơi đi phần nào nỗi đau và gánh nặng kinh tế”, ông Chau Mươn nói.

Năm 2026, mô hình Áo quan từ thiện vận động 34 triệu đồng, thực hiện 17 chiếc áo quan, trong đó đã tặng 13 chiếc cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi có người thân qua đời. Những chiếc áo quan được hỗ trợ là sự chung sức của Ban Công tác Mặt trận, Ban Nhân dân ấp, chùa, các thành viên thiện nguyện và nhà hảo tâm góp công, vật chất để duy trì mô hình.

Ông Phạm Văn Toàn, Trưởng ấp Tà Miệt cho biết Ban Nhân dân ấp đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của mô hình, nhất là tinh thần tự nguyện, trách nhiệm của 12 thành viên. Dù phần lớn đã ngoài 50 tuổi, các thành viên vẫn dành thời gian, công sức đóng áo quan, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong phum, sóc.

Mô hình Áo quan từ thiện không chỉ hỗ trợ các gia đình khó khăn khi có tang sự mà còn thể hiện cách làm dân vận gần gũi, phù hợp với văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Khmer, góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc thêm bền chặt.