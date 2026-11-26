Căn nhà đại đoàn kết được hoàn thành có sự đóng góp công sức của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Thạnh (Ban chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh) trực tiếp tham gia tháo dỡ căn nhà cũ, vận chuyển vật liệu và san lấp mặt bằng để triển khai xây dựng công trình mới. Với tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và nghĩa tình quân dân, cán bộ, chiến sĩ đã tích cực giúp gia đình bà Nhỏ từng phần việc, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân, nhất là những gia đình còn gặp khó khăn về nhà ở. Việc làm ý nghĩa này thể hiện phẩm chất, trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ luôn gần dân, sát dân, sẵn sàng chung sức vì cuộc sống bình yên, no ấm của nhân dân.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Thạnh tham gia sửa nhà giúp hộ dân địa phương.

Trước đó, tại xã Phước Hải (TP Hồ Chí Minh), Đồn Biên phòng Phước Hải (Ban chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh) đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hải tổ chức bàn giao nhà tặng gia đình bà Trịnh Thị Đưa, ngụ tại ấp Mỹ Hòa, thuộc diện khó khăn. Căn nhà của gia đình bà Đưa được sửa chữa, cải tạo, do Ban chỉ huy BĐBP thành phố hỗ trợ kinh phí. Sau thời gian ngắn, căn nhà đã được nâng cấp khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, góp phần giúp gia đình bà Đưa có nơi ở ổn định, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hải cho biết: "Việc hỗ trợ sửa chữa nhà đại đoàn kết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp, ngành và BĐBP đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; đồng thời góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng biên phòng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương".

Cũng trong dịp này, nhiều đơn vị LLVT TP Hồ Chí Minh phối hợp với MTTQ khánh thành, bàn giao nhà đại đoàn kết tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ hỗ trợ kinh phí, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố còn giúp đỡ ngày công xây dựng, san sửa mặt bằng để các công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Theo Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Chính ủy Ban chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh, giúp dân là tình cảm và trách nhiệm của LLVT. Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương thực hiện hiệu quả công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố vững chắc "thế trận lòng dân" trên địa bàn.