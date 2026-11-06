Nghĩa tình tiếp nối bên dòng sông Tiền

Dòng sông chở nặng ân tình

Ở ấp Giồng Cẩm, xã Vĩnh Xương, ông Đặng Văn Xuyên từng là du kích địa phương trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chiến tranh lùi xa, ông trở về cuộc sống đời thường nhưng vẫn giữ trọn phẩm chất người chiến sĩ Cách mạng, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Người dân nơi đây vẫn nhắc về ông Xuyên với sự kính trọng. Nhiều người kể, trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, ông rất gan dạ, từng một mình chiến đấu, tiêu diệt nhiều quân địch, có lần bắn rơi máy bay địch khi chúng tiến vào vùng chiến sự. Những câu chuyện ấy gợi nhớ về một thời tuổi trẻ kiên cường, không tiếc máu xương vì độc lập, tự do cho quê hương, đất nước của du kích Đặng Văn Xuyên. Trở về đời thường, ông tiếp tục nêu gương trong cuộc sống, luôn đi đầu trong các phong trào, vận động người dân xung quanh cùng thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Với ông, lòng biết ơn Đảng, Nhà nước còn thể hiện qua việc sống có trách nhiệm, gương mẫu và đóng góp thiết thực cho quê hương.

Đại diện gia đình chính sách tham dự hội nghị đối thoại chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo địa phương

Cũng tại xã Vĩnh Xương, ông Lê Văn Nghĩa (ngụ ấp Bến Nước) là thương binh, hiện giữ vai trò Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, thành viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã, luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước qua những chính sách cụ thể dành cho bản thân và gia đình. Năm 2002, khi căn nhà xuống cấp nặng, gia đình ông được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây lại, con ông khi đi học cũng được Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi.

Ở Vĩnh Xương, đạo lý tri ân còn được cụ thể hóa bằng những chính sách chăm lo thường xuyên. Địa phương có 903 gia đình chính sách, người có công với Cách mạng; trong đó, 122 người được chi trả trợ cấp, phụ cấp hàng tháng với tổng kinh phí hơn 2,93 tỷ đồng. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn bộ 903 đối tượng được trao quà, với tổng kinh phí 903 triệu đồng. Công tác chăm lo còn được thực hiện qua chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), điều dưỡng và hỗ trợ thân nhân liệt sĩ. Giá trị vật chất có thể khác nhau, nhưng sự thăm hỏi chân thành, thái độ trân trọng và hỗ trợ đúng lúc chính là điều làm nên ý nghĩa của đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa".

Lắng nghe những niềm riêng

Trên vùng đất đầu nguồn sông Tiền, cuộc sống hôm nay đã có nhiều thay đổi. Những tuyến đường được nối dài, nhà cửa ngày càng khang trang, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, phía sau đó vẫn còn những gia đình chính sách gặp khó khăn, những mái nhà đã xuống cấp, những người có công tuổi cao sức yếu cần được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn.

Chính vì thế, cuộc đối thoại dành cho gia đình chính sách và người có công với Cách mạng do xã Vĩnh Xương tổ chức mang ý nghĩa thiết thực. Đây là hoạt động cụ thể nằm trong kế hoạch đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân quý IV/2026. Qua đó tạo điều kiện để những người từng cống hiến cho đất nước và thân nhân của họ trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đằng sau mỗi kiến nghị là một hoàn cảnh cụ thể và từ những câu chuyện của người dân, chính quyền có thêm điều kiện nhìn nhận đầy đủ hơn những vấn đề đang đặt ra trong thực tế, bởi mỗi gia đình chính sách có một hoàn cảnh riêng, mỗi người có công cần những nhu cầu khác nhau. Có người mong được hỗ trợ sửa chữa căn nhà đã xuống cấp, có người tuổi cao sức yếu cần được chăm sóc y tế, có gia đình còn vướng mắc về hồ sơ, chế độ cần được hướng dẫn, giải quyết.

Lãnh đạo xã Vĩnh Xương xúc động khi gặp lại người du kích địa phương từng bắn rơi máy bay Mỹ năm xưa

Đối thoại vì thế không chỉ là việc chính quyền dành thời gian lắng nghe mà còn là dịp để nhìn sâu hơn vào đời sống của từng gia đình, nhận diện những khó khăn mà các báo cáo, thống kê đôi khi chưa phản ánh đầy đủ.

Theo ông Trần Văn Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Xương, địa phương vẫn còn những khó khăn trong quá trình chăm lo cho gia đình chính sách; nhu cầu hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở còn lớn, trong khi nguồn kinh phí bố trí của địa phương lại hạn chế. Việc chuẩn hóa dữ liệu người có công trên môi trường điện tử đang được thực hiện từng bước nhưng chưa thật sự đồng bộ. Địa bàn rộng, công chức phụ trách lĩnh vực này còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên việc rà soát, nắm bắt tình hình có thời điểm chưa kịp thời.

Những khó khăn ấy cho thấy thực hiện tốt chính sách không chỉ cần nguồn lực mà còn đòi hỏi sự sâu sát, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở. Nếu không thường xuyên rà soát, nắm chắc hoàn cảnh từng gia đình, rất dễ bỏ sót những trường hợp cần được hỗ trợ.

Nghĩa tình tiếp nối

Điều làm nên ý nghĩa của một cuộc đối thoại không chỉ nằm ở những ý kiến được phát biểu mà còn là trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết sau đó. Với gia đình chính sách, điều họ mong đợi không phải những lời hứa chung chung mà là sự quan tâm cụ thể, những khó khăn được tháo gỡ kịp thời và quyền lợi chính đáng được bảo đảm.

Cũng theo ông Tiến, sau đối thoại, địa phương sẽ giao Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Ban Nhân dân các ấp tiếp tục rà soát kỹ lưỡng hoàn cảnh từng gia đình chính sách. Trong đó, ưu tiên các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có nhà ở xuống cấp, người có công tuổi cao sức yếu và neo đơn để tham mưu giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Đối với nhu cầu nhà ở, xã tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp trên quan tâm bố trí kinh phí xây dựng, sửa chữa; ưu tiên những trường hợp nhà xuống cấp nghiêm trọng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ trợ cấp, phụ cấp, điều dưỡng và BHYT, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Một hướng đi quan trọng khác là huy động thêm nguồn lực xã hội hóa. Chính quyền xã sẽ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hảo tâm vận động đóng góp cho Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, bởi chăm lo cho gia đình chính sách không thể chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước mà cần sự chung tay của toàn xã hội.

Ông Trần Văn Tiến nhấn mạnh, công tác chăm lo gia đình chính sách và người có công với Cách mạng không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là đạo lý thiêng liêng, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính quyền xã cam kết luôn đồng hành, lắng nghe và làm hết trách nhiệm để các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng ổn định, tốt đẹp hơn.

Từ người du kích Đặng Văn Xuyên vẫn giữ trọn niềm tin, sự gương mẫu sau những năm tháng chiến tranh, đến người thương binh Lê Văn Nghĩa luôn trân trọng những chính sách kịp thời đã giúp gia đình vượt khó vươn lên, câu chuyện ở Vĩnh Xương cho thấy lòng biết ơn được vun đắp từ cả hai phía. Đó là sự chăm lo, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, chính quyền và cộng đồng; là cách sống thủy chung, gương mẫu, tiếp tục đóng góp cho xã hội của những người từng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Dòng sông Tiền vẫn len lỏi qua xóm làng Vĩnh Xương, mang phù sa bồi đắp ruộng đồng, nuôi dưỡng những mùa cây trái. Trên dòng chảy của thời gian, những giá trị tốt đẹp của quê hương cũng được vun bồi bằng đạo lý thủy chung, son sắt. Những người đã cống hiến cho đất nước xứng đáng được sống trong sự trân trọng, chăm lo; những thế hệ hôm nay có trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối nghĩa tình ấy bằng những việc làm thiết thực, bởi có những dòng chảy không chỉ mang phù sa mà còn chuyên chở ký ức, lòng biết ơn và tình người. Bên dòng sông Tiền, mạch nguồn nghĩa tình ấy vẫn đang được nối dài qua từng mái nhà, từng cuộc gặp gỡ và trách nhiệm của chính quyền đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.