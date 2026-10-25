Nghĩa tình thủy chung, son sắt Hà Nội - Lâm Đồng

Những người con của Thủ đô yêu dấu, từ 50 năm trước cho đến hôm nay, đã đi qua hành trình đáng tự hào ở chính nơi họ đang sinh sống và với quê hương mà họ luôn đau đáu nhớ về...

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng tại lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng. Ảnh: Văn Tuyến

1. Trong tiết trời trong xanh, mát mẻ đậm chất đại ngàn cao nguyên, Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026) được thành phố Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng tổ chức sáng 25-10, diễn ra trong không khí tràn đầy nghĩa tình, đoàn kết gắn bó và niềm tự hào về quê hương.

Trong bài phát biểu vô cùng xúc động tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã chia sẻ: “Mỗi câu chuyện, mỗi kỷ niệm được gìn giữ hôm nay đều là một phần quý giá của hành trình 50 năm, giúp các thế hệ mai sau hiểu hơn về những gian khó, những đóng góp của cha ông và tình nghĩa đã gắn bó hai vùng đất. Qua đó không chỉ tiếp nối niềm tự hào về quá khứ mà còn bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của Hà Nội và Lâm Đồng trong tương lai”.

Tình cảm mà lãnh đạo thành phố và nhân dân Thủ đô dành cho những người con Hà Nội trên mảnh đất cao nguyên đất đỏ nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung là rất đặc biệt và được vun đắp qua nhiều thế hệ trong suốt chặng đường 50 năm qua.

Mối quan hệ đặc biệt thủy chung ấy đã vượt khỏi ranh giới của mối quan hệ hợp tác đơn thuần giữa 2 địa phương. Như chính lời diễn văn trình bày tại buổi lễ của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã nói lên điều đó: “Nửa thế kỷ đã đi qua, tình cảm giữa Hà Nội và Lâm Đồng không chỉ được lưu giữ trong tên gọi địa danh hay những trang sử, mà còn được bồi đắp bằng nghĩa tình, sự sẻ chia và trách nhiệm đối với nhau qua nhiều thế hệ. Đó chính là giá trị cần được trân trọng, gìn giữ và tiếp tục phát huy trong chặng đường phát triển mới của hai địa phương”.

Tình cảm Hà Nội và Lâm Đồng được nối dài theo năm tháng, ngày càng sâu sắc, gần gũi và bền chặt. Hai địa phương đã coi nhau như ruột thịt!

Dấu mốc kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng đã gợi lại những ký ức không thể nào quên.

Trong những ngày tháng ban đầu biết bao gian nan, vất vả (từ năm 1976), đã có hơn 2.600 thanh niên Thủ đô đem sức trẻ với tinh thần “Ba sẵn sàng” đến với cao nguyên, đến với những vùng đất hoang sơ cỏ dại để khai mở một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất đỗi vinh quang.

Những con người tiền trạm năm xưa mang theo hành trang đến miền đất đỏ là ý chí, là nghị lực và sự quyết tâm vượt gian khó. Họ đến để khai phá vùng đất mới, trở thành người mở đường, người dựng nhà; cán bộ kỹ thuật hướng dẫn sản xuất; thầy cô giáo gây dựng lớp học; y bác sĩ chăm sóc người bệnh... Họ đã dành những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ của đời người để đến vùng đất nắng gió, góp sức mình cùng đồng bào các dân tộc Lâm Đồng gây dựng nên cuộc sống mới.

Cho đến hôm nay nhìn lại, họ tự nhủ rằng, chính bàn tay, khối óc của họ đã biến những vùng đất khó khăn thành những khu dân cư khang trang, hiện đại. Các công trình giao thông, trường học, cơ sở y tế được quan tâm đầu tư. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm...

Vẫn những con người ấy, 50 năm sau, trên môi là những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ngời lên niềm tin và khát vọng. Họ tự hào là những con người “khai sơn, phá thạch” luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết truyền lại cho thế hệ sau cùng chung tay gánh vác xây dựng vùng kinh tế mới ngày càng phát triển.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng trồng cây lưu niệm. Ảnh: Văn Tuyến

Chia sẻ về những con người Thủ đô mang trái tim hồng trên đại ngàn Tây Nguyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nói: “Hào khí Thăng Long được tiếp nối bằng ý chí vượt khó, tinh thần lao động sáng tạo và khát vọng dựng xây; còn nghĩa tình của đồng bào các dân tộc tại chỗ đã làm cho vùng đất mới thêm ấm áp, bền chặt và giàu bản sắc”.

2. Trong vô vàn những dòng ký ức tự hào của các thế hệ người con Thủ đô trên mảnh đất cao nguyên Lâm Đồng, hai tiếng “Hà Nội” thân thương luôn trong tim, là nơi “chôn nhau, cắt rốn” luôn nhớ về...

Trên đại ngàn Tây Nguyên, những tên gọi quen thuộc như: Hà Đông, Mỹ Đức, Quốc Oai trên đất Đạ Tẻh; hay Mê Linh, Gia Lâm, Phúc Thọ, Ba Đình, Đống Đa trên đất Lâm Hà đều gợi nhắc sâu sắc tình cảm với quê hương nguồn cội của những người Thủ đô.

Như thấu hiểu và nói lên tiếng lòng của những người con quê hương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã bộc bạch những lời rất sâu sắc trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm: “50 năm trước, những người con Hà Nội, Hà Tây, Mê Linh đã mang theo tình yêu quê hương, nhiệt huyết của tuổi trẻ và khát vọng dựng xây để đến với vùng đất cao nguyên Lâm Đồng. 50 năm sau, chính họ và các thế hệ tiếp nối đã góp phần làm nên một quê hương mới ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Với những người con ấy, Hà Nội mãi là quê hương nguồn cội, nơi lưu giữ những ký ức thân thương; còn Lâm Đồng đã trở thành quê hương gắn bó máu thịt, nơi họ gửi gắm tâm huyết, tình yêu và cả cuộc đời mình. Hai vùng đất, hai quê hương, cùng được gắn kết bằng nghĩa tình sâu nặng, thủy chung, được vun đắp qua năm tháng và tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác”.

“Hai vùng đất, hai quê hương”. Trong 50 năm và mãi mãi, chắc hẳn mọi người con Thủ đô trên cao nguyên Lâm Đồng luôn rất tự hào về điều đó! Họ sẽ gìn giữ mãi mãi!

Họ đã ở hai vùng đất và họ có hai quê hương. Họ luôn đau đáu nhớ về nguồn cội, nhưng cũng có trách nhiệm thiêng liêng dựng xây quê hương mới hôm nay ngày càng giàu đẹp.

Trên tất cả, họ là người Thủ đô mang trái tim hồng trên đại ngàn Tây Nguyên lộng gió.

3. Trong chặng đường tự hào và nhiều tầng lớp ý nghĩa suốt 50 năm qua, có một điều hết sức trân trọng, đó là những người con Thủ đô đi xây dựng vùng kinh tế mới đã trở thành sợi dây kết nối bền chặt giữa Hà Nội và Lâm Đồng.

Họ là người gieo mầm. Họ đã góp phần vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Hà Nội và Lâm Đồng. Tình cảm và trách nhiệm đã được chuyển hóa thành những chương trình hợp tác cụ thể và tạo ra những giá trị bền vững.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã có đánh giá rất toàn diện về vấn đề này: “Đối với Hà Nội, Lâm Hà, Đạ Tẻh và những địa phương có đông người Hà Nội đến xây dựng vùng kinh tế mới luôn có một vị trí đặc biệt trong tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Dù cách xa về địa lý, Thủ đô vẫn luôn hướng về nơi đây bằng tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm. Trong những năm qua, thành phố Hà Nội cùng các quận, huyện trước đây đã duy trì nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, trao đổi kinh nghiệm; quan tâm hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông, trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa và những công trình dân sinh thiết yếu, góp phần cải thiện điều kiện sống của nhân dân. Những việc làm ấy cũng là cách Hà Nội tiếp nối tình cảm và trách nhiệm đối với những vùng đất mà các thế hệ người Hà Nội, Hà Tây đã góp công xây dựng”.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Văn Tuyến

Tiếp nối những thành quả hợp tác giữa 2 địa phương, trong chuyến công tác tại tỉnh Lâm Đồng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề hai bên quan tâm và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương.

Trên quan điểm kiên định của 2 địa phương là tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác, thành phố Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng thống nhất các định hướng tăng cường hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo, tập trung vào 8 lĩnh vực: Xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp; công thương; văn hóa và du lịch; y tế; giáo dục và đào tạo; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nông nghiệp và bảo vệ môi trường; duy trì và phát huy giá trị truyền thống Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Từ dấu mốc tốt đẹp, biểu tượng của tình đoàn kết, gắn bó giữa hai địa phương - Lâm Hà và Đạ Tẻh, Hà Nội và Lâm Đồng đang hướng đến những dấu mốc mới cùng tăng cường hợp tác, cùng phát triển trong giai đoạn mới.

Đúng như lời khẳng định của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà: “Từ dấu mốc 50 năm đầy ý nghĩa này, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau gìn giữ, vun đắp và phát huy những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã để lại, để mối quan hệ giữa Hà Nội và Lâm Đồng ngày càng bền chặt, được tiếp nối bằng sự hợp tác, sẻ chia và những thành quả phát triển trong tương lai”.

Những người con Thủ đô trên vùng đất cao nguyên Lâm Đồng mãi mãi tự hào là người Hà Nội và hôm nay đang là đại diện tiêu biểu cho mối quan hệ thủy chung, son sắt Hà Nội - Lâm Đồng!