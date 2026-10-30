Nghĩa tình quỹ thiện nguyện xã Thoại Sơn

Học sinh nhận học bổng Nguyễn Văn Thoại thuộc quỹ thiện nguyện xã Thoại Sơn năm học 2026 - 2027.

Quỹ ân sư thuộc quỹ thiện nguyện xã Thoại Sơn được thành lập tháng 6/2020, với số vốn ban đầu 600 triệu đồng gửi tại quỹ tín dụng. Nguồn quỹ này được duy trì chuyên biệt tiền lãi hằng năm để thăm hỏi, hỗ trợ giáo viên khi đau ốm, bệnh tật. Bà Hồ Thị Nguyệt Thanh, thành viên Hội đồng quản lý quỹ thiện nguyện xã Thoại Sơn, phụ trách quỹ ân sư, cho biết quỹ hỗ trợ giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn hoặc gia đình có tang sự.

Mỗi dịp 20/11, quỹ tổ chức thăm hỏi, động viên cựu giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Mức hỗ trợ 500.000 đồng/người đối với trường hợp từ 80 tuổi trở lên mắc bệnh nặng và 300.000 đồng/người đối với trường hợp bệnh nhẹ hơn. Khi có giáo viên qua đời, quỹ hỗ trợ tiền phúng viếng và vòng hoa chia buồn cùng gia đình. Dù số tiền hỗ trợ không lớn, quỹ ân sư góp phần chia sẻ khó khăn, thể hiện sự tri ân đối với những người gắn bó với sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Quỹ thiện nguyện xã Thoại Sơn còn có quỹ nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao, sức khỏe yếu, bệnh tật, trong đó có những người từng tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam.

Ông Huỳnh Tấn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thoại Sơn, phụ trách quỹ nghĩa tình đồng đội cho biết: “Tháng 6/2020, sau khi được Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn (trước sáp nhập) chấp thuận, UBND huyện Thoại Sơn (cũ) gửi thư ngỏ vận động đóng góp cho quỹ. Chỉ trong 15 ngày, bạn bè, đồng đội và các nhà hảo tâm đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng. Sự hưởng ứng nhanh chóng này thể hiện tình cảm gắn bó, tinh thần sẻ chia với người lính năm xưa”.

Nguồn quỹ được gửi vào quỹ tín dụng, với mức lãi suất linh hoạt từ 7 - 8%/năm, tạo nguồn kinh phí ổn định để chăm lo cho hội viên. Từ sau sáp nhập xã đến nay, quỹ hỗ trợ cho 151 lượt hội viên ốm đau, chi hỗ trợ 29 trường hợp cựu quân nhân từ trần và hỗ trợ đột xuất khác, với tổng số tiền hơn 76 triệu đồng. Dù trải qua nhiều khó khăn, mô hình vẫn duy trì hiệu quả, thắt chặt nghĩa tình đồng đội trên địa bàn.

Cựu chiến binh nhận hỗ trợ từ nguồn quỹ nghĩa tình đồng đội (quỹ cựu chiến binh) thuộc quỹ thiện nguyện xã Thoại Sơn.

Quỹ học bổng Nguyễn Văn Thoại được duy trì từ năm 2010, góp phần hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, khuyến khích tinh thần hiếu học. Hiện tổng nguồn quỹ gửi tại quỹ tín dụng đạt 5,27 tỷ đồng, với lãi suất 8%/năm, tạo nguồn thu hơn 300 triệu đồng phục vụ công tác khuyến học.

Năm học 2026 - 2027, quỹ tặng 160 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo vượt khó học giỏi và học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia tại 4 trường trung học phổ thông trên địa bàn 6 xã thuộc huyện Thoại Sơn (cũ).

Ông Nguyễn Hữu Giềng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ thiện nguyện xã Thoại Sơn cho biết quỹ được đổi tên, kiện toàn theo các quyết định của Ủy ban nhân dân xã Thoại Sơn. Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, huyện Thoại Sơn cũ có 31 tổ chức quỹ khuyến học, khuyến tài và an sinh xã hội, với hơn 30 tỷ đồng. Trước khi giải thể đơn vị hành chính cấp huyện, các quỹ được tập trung về quỹ thiện nguyện huyện Thoại Sơn cũ.

Sau đó, Ban sáng lập và Hội đồng quản lý chuyển giao nguồn vốn, hoạt động cho UBND các xã mới và 4 trường trung học phổ thông, gồm Nguyễn Khuyến, Vĩnh Trạch, Nguyễn Văn Thoại và Vọng Thê quản lý. Hiện quỹ thiện nguyện xã Thoại Sơn trực tiếp quản lý 7 tổ chức trực thuộc, gồm quỹ học bổng Nguyễn Văn Thoại, quỹ nghĩa trang cán bộ, quỹ hưu trí, quỹ bảo trợ xã hội, quỹ ân sư, quỹ cựu chiến binh (quỹ nghĩa tình đồng đội) và quỹ cựu công an.

Theo Hội đồng quản lý quỹ thiện nguyện xã Thoại Sơn, từ giữa tháng 6/2025 đến tháng 6/2026, các thành viên và đơn vị trực thuộc duy trì hoạt động ổn định. Tổng nguồn vốn của quỹ hiện hơn 10 tỷ đồng, được gửi tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng để hưởng lãi hợp pháp, phục vụ hoạt động từ thiện. Trong giai đoạn này, tổng tiền lãi thu được từ các nguồn quỹ gần 800 triệu đồng.

Quá trình hoạt động còn gặp vướng mắc do quy định hiện hành chưa có cơ chế cho phép quỹ từ thiện, xã hội hoạt động liên xã, trong khi phạm vi chăm lo trước đây bao gồm 6 xã thuộc huyện Thoại Sơn (cũ), gồm Thoại Sơn, Phú Hòa, Vĩnh Trạch, Định Mỹ, Óc Eo và Tây Phú. Hội đồng quản lý quỹ phối hợp với chính quyền các địa phương tìm giải pháp tháo gỡ, duy trì hoạt động hỗ trợ người dân trên địa bàn, không giới hạn trong phạm vi một xã.