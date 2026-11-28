Tại làng Grập (xã biên giới Mô Rai), hơn 110 cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 làm việc liên tục trong nhiều ngày để giúp 57 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thu hoạch lúa. Đại tá Nguyễn Trường Vinh, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 cho biết, đơn vị triển khai lực lượng, phương tiện giúp dân từ ngày 16-11 đến ngày 22-11, cơ bản thu hoạch xong 12,5ha lúa, với tổng sản lượng khoảng 56,25 tấn, trong đó, nhiều gia đình khó khăn, người già, người neo đơn được cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 chở lúa về tận nhà.

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 xuống đồng cùng nhân dân gặt lúa.

Theo Đại tá Nguyễn Trường Vinh, trước đây, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số ở làng Grập và các làng khác của xã biên giới Mô Rai còn cao. Vào thời điểm giáp hạt, nhiều gia đình không đủ lúa, gạo để ăn, đơn vị và địa phương phải hỗ trợ. Trước thực trạng đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai mô hình trồng lúa nước, hướng dẫn bà con kỹ thuật, hỗ trợ phân bón, giống lúa, ngày công làm cỏ, chăm sóc, thu hoạch.

“Đến nay, đồng bào dân tộc thiểu số xã Mô Rai đã biết trồng lúa nước với năng suất cao và đã xóa được hoàn toàn tình trạng thiếu đói nhưng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 vẫn luôn theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ bà con. Hằng năm, cứ đến thời điểm làm đất, gieo mạ và mùa thu hoạch, đơn vị lại huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ bà con. Hoạt động này trở thành một truyền thống, một nét đẹp trong tình quân dân ở vùng biên giới Mô Rai”, Đại tá Nguyễn Trường Vinh chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Trường Vinh, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 giúp nhân dân gặt lúa.

Gia đình chị Y H’Dưng ở làng Grập là một trong những hộ được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 hỗ trợ phát triển mô hình trồng lúa nước. Với sự hướng dẫn, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đến nay, gia đình chị đã trồng hơn 3ha lúa giống ST25, mỗi năm sản xuất hai vụ, thu hoạch khoảng 14 tấn lúa. Nhờ đó, gia đình chị Y H’Dưng không chỉ chủ động được nguồn lương thực mà còn tạo thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

“Không chỉ có giúp thu hoạch lúa thôi đâu, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 còn giúp bà con từ khâu làm đất, gieo mạ, chăm sóc đến thu hoạch. Sự đồng hành, hỗ trợ của bộ đội qua từng mùa vụ đã trở thành nguồn động viên để gia đình tôi và đồng bào làng Grập yên tâm, gắn bó với đồng ruộng, xây dựng cuộc sống no ấm trên chính quê hương của mình”, chị Y H’Dưng chia sẻ.

Cũng ở làng Grập, nhìn những bao lúa vừa được cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 chuyển về tận nhà, ông A Điên không giấu được niềm vui trước một vụ mùa bội thu. Trước đây, gia đình ông thuộc diện khó khăn, thời điểm giáp hạt còn thiếu đói nhiều tháng liền. “Từ khi được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 hỗ trợ trồng lúa nước, cuộc sống của gia đình tôi từng bước đổi thay. Đến nay, với gần 3ha lúa, mỗi vụ gia đình tôi thu hoạch gần 7 tấn thóc, không còn phải lo cái ăn nữa”, ông A Điên phấn khởi nói.

Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 giúp đồng bào xã Mô Rai gặt lúa.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, không chỉ hỗ trợ nhân dân trồng lúa, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 còn triển khai nhiều chương trình, mô hình phát triển kinh tế - xã hội thiết thực, hiệu quả tại địa phương; đồng thời là một điểm sáng trong xây dựng các khu dân cư nông thôn mới, hỗ trợ địa phương phát triển cơ sở hạ tầng, bảo tồn các giá trị văn hóa, chăm lo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Từ năm 2025 đến nay, đơn vị đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 1.300 người, trong đó có 999 lao động là người dân tộc thiểu số, thu nhập bình quân của người lao động đạt 11,58 triệu đồng/người/tháng. Đơn vị cũng bàn giao 38 con bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sinh kế bền vững, tăng thu nhập cho bà con; hỗ trợ xây dựng 40 căn “Nhà đồng đội”, “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà tình nghĩa”, sửa chữa 10 căn nhà cho đồng bào với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng, giúp người lao động và nhân dân an cư, lạc nghiệp.

Đại tá Nguyễn Văn Mười, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 khẳng định, bằng những chủ trương, giải pháp đúng đắn, sáng tạo, lấy con người làm trung tâm, gắn phát triển kinh tế với chăm lo an sinh xã hội, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 đã góp phần xây dựng vùng đất Mô Rai còn nhiều khó khăn trước đây thành một vùng quê đáng sống, đời sống của đồng bào các dân tộc ngày càng ổn định, khấm khá. Qua đó, góp phần củng cố tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh, nhất là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.