Nghĩa tình nơi biên cương

Tri ân các anh hùng giữ đất biên cương

Tháng 10, vượt qua những cung đường quanh co giữa cao nguyên đá Đồng Văn, đoàn công tác đến với Vị Xuyên-mảnh đất ghi dấu những năm tháng chiến đấu anh dũng, kiên cường bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang) và Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên tại điểm cao 468 (xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang) là những địa điểm đầu tiên đoàn đặt chân đến. Tại đây, trong không khí trang nghiêm, đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Mỗi nén tâm nhang như một lời tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương để bảo vệ từng tấc đất biên cương thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc. Dịp này, đoàn công tác đã trao các suất quà (mỗi suất 5 triệu đồng) tặng Ban quản lý các di tích nhằm tri ân, động viên công tác chăm sóc, gìn giữ, bảo quản những địa chỉ đỏ.

Đoàn công tác trao các suất quà "Chăn ấm mùa đông" tặng người dân trên địa bàn tại Đồn Biên phòng Lũng Cú (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang).

Tiếp nối hoạt động về nguồn, đoàn công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tại xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang. Tại Trường THCS Cán Tỷ, đoàn tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 800 học sinh, cán bộ, giáo viên thuộc các trường: THCS Cán Tỷ, Phổ thông dân tộc bán trú THCS Bát Đại Sơn, cùng đông đảo người dân trên địa bàn. Nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực, gắn với đời sống học đường và cộng đồng như: Phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống xâm hại trẻ em; bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng; phòng, chống bạo lực gia đình; ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống... góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào dân tộc thiểu số và thế hệ trẻ ở vùng cao, biên giới.

Với cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu, các luật gia, luật sư trong đoàn giúp học sinh và người dân nhận diện những hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Cùng với tuyên truyền tập trung, hoạt động trợ giúp pháp lý được triển khai theo hướng lắng nghe, trao đổi, hướng dẫn cụ thể, giúp bà con hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ của mình và cách thức giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ cơ sở.

Chăm lo đời sống đồng bào

Trong hành trình tri ân, đoàn công tác đã trao những phần quà, suất học bổng tặng các học sinh, đội ngũ giáo viên, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở. Tại Trường THCS Cán Tỷ, đoàn đã trao 40 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) tặng học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; trao 857 phần quà là nhu yếu phẩm tặng các học sinh; tặng quà đội ngũ cán bộ, giáo viên. “Những phần quà, suất học bổng không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực, niềm tin để học sinh vùng cao nơi đây vững bước tới trường, vượt khó vươn lên trong học tập”, thầy giáo Nguyễn Bình, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Bát Đại Sơn chia sẻ.

Tại xã Cán Tỷ, đoàn còn trao 100 suất quà “Chăn ấm mùa đông” tặng các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hội viên hội cựu chiến binh địa phương; trao 5 suất quà tặng các hộ gia đình đặc biệt khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng); trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cán Tỷ.

Đoàn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tại Trường THCS Cán Tỷ (xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang).

Tại Đồn Biên phòng Lũng Cú (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang), đoàn đã trao 20 suất quà “Chăn ấm mùa đông” tặng người dân trên địa bàn; trao 15 triệu đồng hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”; trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Một trong những điểm nhấn của chương trình về nguồn là lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Cú. Giữa không gian núi rừng biên giới hùng vĩ, nghi lễ chào cờ không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, tinh thần sâu sắc mà còn nhắc nhở mỗi người về giá trị thiêng liêng của độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Đồng chí Trần Đức Long, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cho biết, hành trình về nguồn khép lại nhưng ý nghĩa của chương trình không chỉ nằm ở những địa chỉ đỏ đã đến, những phần quà được trao tặng mà còn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, mang kiến thức chuyên môn phục vụ cộng đồng; góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội.