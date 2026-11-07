Nghĩa tình người lính, nâng bước học sinh nghèo

Con đường dẫn vào nhà chị Lô Thị Oanh ở xóm Đồng Thái, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An quanh co giữa bản làng nép mình bên núi rừng. Đường nhỏ, gồ ghề, nhiều đoạn lởm chởm đá sỏi, men theo những nếp nhà bình dị của người dân miền núi. Ngày nắng, việc đi lại đã chẳng mấy dễ dàng; những hôm mưa xuống, mặt đường trở nên trơn trượt, bùn đất nhão ra, khiến mỗi bước chân thêm nhọc nhằn. Cuối con đường ấy là căn nhà nhỏ của mẹ con chị Oanh, nơi người phụ nữ sơn cước vẫn từng ngày chắt chiu, gắng gượng nuôi ba con khôn lớn sau ngày chồng mất.

Chồng chị Oanh, cha của cháu Lô Văn Hiếu từng thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh trở về quê hương, gắn bó với ruộng đồng, cùng vợ vun vén cuộc sống gia đình và nuôi dạy các con. Thế nhưng, cuộc sống bình dị ấy không kéo dài được lâu. Căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi người cha khi Hiếu còn quá nhỏ, để lại khoảng trống không gì bù đắp trong gia đình. Từ ngày chồng mất, mọi gánh nặng mưu sinh và chăm sóc ba con đều dồn lên vai chị Oanh. Mất cha khi còn quá nhỏ, tuổi thơ của Hiếu sớm thiếu đi vòng tay chở che của người đàn ông trụ cột trong gia đình. Trên đôi vai người mẹ là biết bao nỗi nhọc nhằn. Ngày ngày, chị Oanh vừa đi làm công nhân cho một nhà máy, vừa tranh thủ làm ruộng, chăn nuôi để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, chăm lo các con ăn học.

Ban CHQS xã Tân Kỳ nhận đỡ đầu cháu Lô Văn Hiếu.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Ban CHQS xã Tân Kỳ đã quyết định nhận đỡ đầu cháu Hiếu. Mỗi tháng, 10 cán bộ, nhân viên của đơn vị tự nguyện cùng nhau đóng góp 500.000 đồng để hỗ trợ cháu, tiếp sức cho hành trình đến trường của cậu bé mồ côi cha.

Trung tá Trần Quốc Hội, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Kỳ chia sẻ: "Đơn vị vừa đi vào hoạt động trong khi địa bàn còn nhiều khó khăn, nhiều gia đình cần được giúp đỡ. Xóm Đồng Thái là địa bàn khó khăn của xã, chủ yếu người dân là đồng bào dân tộc Thái. Từ thực tế ấy, cán bộ, nhân viên trong đơn vị mong muốn làm một việc thiết thực, cụ thể để sẻ chia với đồng bào. Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh cháu Hiếu, mọi người cùng thống nhất đóng góp từ tiền lương hằng tháng để nhận đỡ đầu cháu Hiếu, ít nhất là trong vòng 5 năm tới".

Số tiền nhỏ mỗi tháng có thể chưa giúp gia đình vơi hết những nhọc nhằn, nhưng đó là sự chung tay, gom góp yêu thương mà những người lính gửi đến một đứa trẻ đang lớn lên trong thiếu thốn. Với chị Oanh, sự giúp đỡ ấy còn là nguồn động viên để hành trình nuôi con khôn lớn bớt đi phần nào gian nan.

Cán bộ Ban CHQS xã Tân Kỳ đến thăm hỏi cháu Lô Văn Hiếu.

Cùng hoàn cảnh như Lô Văn Hiếu, cháu Kha Thị Kim Phượng, sinh năm 2011, hiện là học sinh Lớp 10B3, Trường THPT Con Cuông sớm phải chịu nhiều thiệt thòi khi bố mất từ lúc cháu còn nhỏ, mẹ đi làm ăn xa. Cháu hiện sống cùng bà ngoại đã 72 tuổi. Tuổi cao, sức khỏe có hạn, cuộc sống của bà cháu còn bộn bề khó khăn. Ở cái tuổi đáng lẽ được vô tư đến trường, vui đùa cùng bạn bè, Phượng đã sớm phải đối diện với những thiếu thốn trong cuộc sống và nỗi trống vắng tình thân.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Ban CHQS xã Bình Chuẩn đã nhận đỡ đầu Phượng, với mức hỗ trợ 6 triệu đồng mỗi năm. Điều đáng quý là nguồn kinh phí này được hình thành từ sự tự nguyện đóng góp hằng tháng của cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Mỗi người góp một phần nhỏ từ đồng lương của mình, chắt chiu thành khoản hỗ trợ thiết thực, giúp Phượng có thêm điều kiện trang trải chi phí học tập, sinh hoạt. Với Phượng, sự đỡ đầu ấy giúp vơi bớt gánh nặng cho người bà đã ở tuổi xế chiều và tiếp thêm niềm tin để bản thân nuôi dưỡng ước mơ, nỗ lực học tập, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Còn với cán bộ, nhân viên Ban CHQS xã Bình Chuẩn, niềm vui có lẽ giản dị là nhìn thấy Phượng tiếp tục đến lớp, chăm ngoan và trưởng thành từng ngày.

Ban CHQS xã Bình Chuẩn nhận đỡ đầu cháu Kha Thị Kim Phượng.

Tại Nghệ An, hoạt động đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng đang được các đơn vị quân sự địa phương quan tâm triển khai, nhất là những địa bàn miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa như Ban CHQS xã Nậm Cắn nhận đỡ đầu cháu Moong Thị Phương Thảo, mắc bệnh hiểm nghèo; Ban CHQS xã Tri Lễ nhận đỡ đầu cháu Lô Thị Huyền Trang và Ban CHQS xã Tam Quang nhận đỡ đầu cháu Kha Thị Thành Thương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ những việc làm thiết thực của cán bộ, nhân viên các Ban CHQS xã, ngày càng có thêm nhiều học sinh nghèo được tiếp sức đến trường, nhiều hoàn cảnh thiệt thòi được sẻ chia. Những vòng tay yêu thương tiếp tục được nối dài, lan tỏa tinh thần nhân ái và tình quân dân sâu nặng trong cộng đồng.

Mặc dù mới đi vào hoạt động chưa lâu, địa bàn rộng, quân số còn hạn chế, trong khi yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, nhưng Ban CHQS các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã chủ động bám nắm cơ sở, gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt hoàn cảnh của những gia đình khó khăn để có hình thức hỗ trợ phù hợp.

Thượng tá Nguyễn Trọng Lộc, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Hoạt động nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các Ban CHQS xã là việc làm giàu ý nghĩa nhân văn, xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân. Những đồng lương được chắt chiu, những sự quan tâm, sẻ chia bằng những việc làm cụ thể đã góp phần giúp các cháu vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập, đồng thời vun đắp tình đoàn kết quân dân ngay từ cơ sở. Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban CHQS các xã căn cứ tình hình thực tế, điều kiện của đơn vị và hoàn cảnh của từng địa bàn để triển khai, hoạt động phù hợp, thiết thực, hiệu quả; qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và trách nhiệm của lực lượng vũ trang đối với cộng đồng”.