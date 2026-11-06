Nghĩa tình người dân trên hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Những ký ức được sẻ chia, nối dài hy vọng tìm đồng đội

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Cà Mau đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các lực lượng và nhân dân nhằm rà soát, xác minh thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm.

Trong hành trình đầy ý nghĩa ấy, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng, những thông tin do người dân, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử cung cấp đã trở thành nguồn tư liệu quý giá, mở ra cơ hội tìm thấy hài cốt những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ xác minh, nắm thông tin tại nhà ông Phạm Văn Hoàng (ấp Ngô Kim, xã Ninh Thạnh Lợi).

Chiến tranh đã lùi xa, nhiều địa danh, dấu tích chiến trường và những nghĩa trang tạm trong kháng chiến không còn nguyên vẹn.

Những vùng đất từng ghi dấu một thời bom đạn nay đã thay đổi, có nơi được cải tạo, xây dựng hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng. Trong khi đó, nhiều gia đình vẫn đau đáu nỗi mong chờ tin tức về người thân đã hy sinh nhưng chưa tìm được hài cốt.

Bởi vậy, những ký ức được lưu giữ qua nhiều năm của người từng sinh sống, chiến đấu trên địa bàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một địa danh cũ, một dấu mốc trên cánh đồng hay vị trí chôn cất được nhớ lại cũng có thể trở thành manh mối giúp lực lượng chức năng xác định khu vực tìm kiếm.

Thực tế tại Cà Mau cho thấy, nhiều người dân, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử đã tích cực cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Bà Phạm Thị Gạo (ấp Mỹ Điền, xã Đông Hải) thắp hương tại khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tiêu biểu như bà Phạm Thị Gạo (ấp Mỹ Điền, xã Đông Hải); ông Phạm Văn Hoành (ấp Ngô Kim, xã Ninh Thạnh Lợi); ông Từ Quốc Kiệt, Nguyễn Văn Trạng (xã Biển Bạch); ông Vũ Văn Chiêu, Nguyễn Ngọc Âu và Nguyễn Văn Khiết (xã Trí Phải).

Từ những thông tin quý báu ấy, lực lượng chức năng đã có thêm căn cứ xác minh, khoanh vùng và tổ chức tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 17 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh (tính đến ngày 5/11/2026).

Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một người con của quê hương được trở về sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường, thêm một gia đình có cơ hội vơi đi nỗi đau chờ đợi.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ xuyên đêm quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại ấp Tân Bằng, xã Biển Bạch.

Đằng sau kết quả ấy là sự bền bỉ của lực lượng làm nhiệm vụ cùng sự chung tay, sẻ chia của người dân, những người dân luôn trân trọng sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Tự nguyện hiến đất, phá bỏ vườn mai để tìm hài cốt liệt sĩ

Trong số những người tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng, ông Bùi Minh Khánh (SN 1948, ngụ ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ) là tấm gương tiêu biểu về nghĩa tình và trách nhiệm đối với các anh hùng liệt sĩ.

Với những ký ức còn lưu giữ về địa điểm chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh, ông Khánh đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng, giúp lực lượng chức năng có thêm căn cứ tổ chức tìm kiếm tại khu vực nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y, thuộc ấp Cây Khô.

Đặc biệt, từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, thông tin do ông cung cấp đã góp phần giúp lực lượng chức năng tìm kiếm được 5 hài cốt liệt sĩ ngay trên phần đất của gia đình.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau trao đổi với ông Bùi Minh Khánh, nhân chứng giúp tìm 5 hài cốt liệt sĩ tại ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ nhân buổi đến thăm động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Điều đáng trân trọng là ông Khánh không chỉ chia sẻ những thông tin mình biết mà còn tự nguyện hiến đất, đồng ý phá bỏ hơn chục cây mai đã được gia đình chăm sóc trong nhiều năm để tạo điều kiện cho lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm.

Những cây mai ấy là thành quả của bao năm vun trồng, chăm sóc, gắn bó với khu vườn và cuộc sống gia đình. Thế nhưng, khi lực lượng chức năng cần mặt bằng để mở rộng phạm vi tìm kiếm, ông Khánh sẵn lòng chấp nhận phá bỏ, không đặt lợi ích riêng lên trên việc tìm kiếm hài cốt những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Nghĩa cử ấy không chỉ góp phần trực tiếp vào kết quả tìm kiếm mà còn thể hiện sâu sắc lòng biết ơn, trách nhiệm của người dân đối với các thế hệ đi trước. Sự tự nguyện nhường đất, hy sinh tài sản riêng của ông Khánh là minh chứng sinh động cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Ông Bùi Minh Khánh tự nguyện hiến đất, đồng ý phá bỏ hơn chục cây mai đã được gia đình chăm sóc trong nhiều năm để tạo điều kiện cho lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ông Bùi Minh Khánh đã được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm do Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau tổ chức ngày 26/10/2026.

Cùng với việc huy động các lực lượng triển khai nhiệm vụ, tỉnh Cà Mau quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin chính xác, giúp tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ; đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng mà còn góp phần khuyến khích, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình trong cộng đồng.

Từ những thông tin do người dân cung cấp, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đã tìm kiếm, quy tập 17 hài cốt liệt sĩ.

Trung tá Lê Quang Thái, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn chân thành đến những người dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử đã tin tưởng, nhiệt tình cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo Trung tá Lê Quang Thái, mỗi thông tin được chia sẻ, mỗi sự hỗ trợ dù lớn hay nhỏ đều thể hiện nghĩa tình, trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sự đồng hành của người dân là nguồn động viên quý báu, giúp lực lượng chức năng có thêm cơ sở và quyết tâm vượt qua những khó khăn trong quá trình tìm kiếm.

“Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm, tình cảm của toàn xã hội. Thời gian tới, Đội mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của các tổ chức, cá nhân, nhất là cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và những người từng sinh sống, chiến đấu trên địa bàn tỉnh qua các thời kỳ.

Những thông tin về địa danh cũ, nghĩa trang tạm, vị trí chôn cất hoặc bất kỳ dấu tích nào liên quan đến liệt sĩ đều rất quý giá, cần được chia sẻ để lực lượng chức năng xác minh, tổ chức tìm kiếm. Người dân mạnh dạn cung cấp thông tin, kể cả những ký ức đã được lưu giữ qua nhiều năm, bởi đôi khi một chi tiết nhỏ cũng có thể giúp tìm ra nơi an nghỉ của một liệt sĩ”, Trung tá Lê Quang Thái nhấn mạnh.

Lãnh đạo các địa phương và người dân luôn đồng hành cùng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi thông tin được trao đi, mỗi tấm lòng tự nguyện chung sức đều góp phần thắp lên hy vọng cho những gia đình còn mòn mỏi đợi chờ.

Sau mỗi cuộc tìm kiếm không chỉ là nhiệm vụ đưa hài cốt liệt sĩ trở về, mà còn là hành trình đưa những người con đã hy sinh trở lại với vòng tay quê hương, phần nào xoa dịu nỗi đau, sự day dứt của những người ở lại. Đó cũng là cách thế hệ hôm nay thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.