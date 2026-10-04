Nghĩa tình người chiến sĩ Công an Lâm Đồng giữa đời thường

Đồng chí Nguyễn Thái Hiệp, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Lâm Đồng trao tận tay du khách đánh rơi ví tiền

Những việc làm thiết thực

Từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 9/2026, trên các địa bàn từ phố núi Đà Lạt, vùng đại ngàn đến miền biển và các buôn làng vùng sâu, vùng xa, nhiều câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an Lâm Đồng đã được ghi nhận. Mỗi việc làm tuy khác nhau nhưng đều thể hiện rõ phương châm gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân.

Một trong những tấm gương tiêu biểu là đồng chí Nguyễn Thái Hiệp, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng. Ngày 18/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đồng chí Hiệp nhặt được một chiếc ví, bên trong có nhiều tài sản giá trị cùng các giấy tờ tùy thân quan trọng của du khách.

Ngay sau đó, đồng chí Nguyễn Thái Hiệp đã mang chiếc ví đến Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt giao nộp, đề nghị xác minh chủ sở hữu để trao trả theo quy định. Khi nhận lại đầy đủ tài sản, anh Lê Nhật Duy, trú tại tỉnh Tây Ninh đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự mến phục trước tính trung thực và tác phong làm việc trách nhiệm của cán bộ, Công an Lâm Đồng.

Công an xã Di Linh hỗ trợ anh Trần Văn Tưởng chuyển trả lại số tiền 1 tỉ đồng do người khác chuyển nhầm

Không chỉ tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an cơ sở còn trở thành điểm tựa tin cậy, đồng hành cùng người dân tháo gỡ những rắc rối phát sinh trong cuộc sống. Từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 9/2026, Công an một số xã, phường, trong đó có xã Nhân Cơ, xã Di Linh, đã tiếp nhận và xử lý thành công nhiều trường hợp người dân vô tình chuyển nhầm hàng trăm triệu đồng vào tài khoản của người khác.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng, thận trọng, lực lượng Công an đã phối hợp với ngân hàng xác minh thông tin, kết nối với chủ tài khoản thụ hưởng và hỗ trợ hoàn trả tài sản cho người chuyển nhầm. Trong đó, Công an xã Nhân Cơ đã chứng kiến, hỗ trợ người dân hoàn trả số tiền 477 triệu đồng do chuyển nhầm tài khoản.

Công an xã Nhân Cơ chứng kiến và hỗ trợ người dân hoàn trả số tiền 477 triệu đồng do chuyển nhầm tài khoản

Việc xử lý kịp thời không chỉ giúp người dân bảo vệ tài sản tích cóp mà còn góp phần nâng cao cảnh giác, phòng ngừa nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Qua mỗi vụ việc, tinh thần trách nhiệm và thái độ gần gũi, tận tình của cán bộ, chiến sĩ tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Xung kích nơi gian khó, lan tỏa phong trào thi đua

Cuối tháng 8 và trong tháng 9/2026, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện nhiều đợt mưa lớn kéo dài, gây nguy cơ ngập lụt cục bộ, sạt lở đất tại một số khu dân cư ven sông, suối và trên các tuyến giao thông huyết mạch.

​Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng kịp thời hỗ trợ, điều tiết giao thông tại khu vực sạt lở trên Quốc lộ 28B

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công an tỉnh Lâm Đồng đã duy trì trạng thái ứng trực 100% quân số, chủ động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong các tình huống khẩn cấp.

Tại nhiều địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Công an cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã dầm mình trong mưa, hỗ trợ người dân di dời tài sản, đưa người già, trẻ nhỏ ra khỏi khu vực ngập sâu.

Tối 17/9/2026, mưa lớn bất ngờ gây ngập một số hộ dân trên địa bàn đặc khu Phú Quý. Công an đặc khu đã khẩn trương huy động lực lượng thường trực đến các khu vực bị ảnh hưởng, xuyên đêm hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại.

​Cán bộ, chiến sĩ Công an đặc khu Phú Quý phối hợp cùng các lực lượng xuyên đêm hỗ trợ Nhân dân di dời tài sản đến nơi an toàn

Theo Trung tá Nguyễn Phúc Thùy, Trưởng Công an đặc khu Phú Quý, với tinh thần không quản ngại khó khăn, mưa gió, cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời có mặt, hỗ trợ người dân bảo đảm an toàn về người và tài sản. Qua đó, tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào thi đua “3 nhất”: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Trên các tuyến Quốc lộ 20, Quốc lộ 27, Quốc lộ 28B và những cung đường đèo dốc trọng điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên có mặt tại các vị trí nguy hiểm để phân luồng, điều tiết giao thông, phối hợp dọn dẹp cây đổ, đất đá sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Lực lượng Công an phường Hàm Thắng phối hợp hỗ trợ người dân tìm kiếm phương tiện bị nước cuốn trôi trong mùa lũ

Tại phường Hàm Thắng, ngày 25/9, cán Bộ Công an phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã không quản khó khăn, tích cực tìm kiếm, giúp một người dân tìm lại chiếc xe mô tô bị nước cuốn trôi. Sự hỗ trợ nhiệt tình của lực lượng Công an đã tạo được niềm tin, sự biết ơn trong lòng quần chúng Nhân dân.

Ở khu vực ven sông Cà Ty thuộc phường Phan Thiết, trước nguy cơ sạt lở, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với Nhân dân vận chuyển bao cát gia cố những vị trí xung yếu, hỗ trợ các hộ dân di chuyển đồ đạc, góp phần giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Công an xã Hàm Liêm phối hợp Đội Tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận cứu người dân bị kẹt giữa dòng nước lũ

Vào lúc 16h40 ngày 24/9/2026, Công an xã Hàm Liêm cũng phối hợp với Đội Tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận triển khai lực lượng cứu người dân bị nước cuốn và mắc kẹt vào cây giữa dòng nước lũ. Bất chấp nước sông dâng cao, chảy xiết, nạn nhân đã bị cuốn ra xa bờ, lực lượng công an vẫn kiên trì triển khai những biện pháp cứu hộ. Sự có mặt kịp thời của lực lượng chức năng trong những thời điểm nguy cấp đã tiếp thêm niềm tin, giúp người dân vững tâm vượt qua khó khăn.

Để những hành động đẹp trở thành nét văn hóa ứng xử tự giác trong toàn lực lượng, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh mô hình “Sổ vàng lập công”. Những chiến công, thành tích xuất sắc và việc làm ý nghĩa vì Nhân dân của các tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được ghi nhận, biểu dương kịp thời.

Công an phường Phan Thiết gia cố các khu vực xung yếu ven sông Cà Ty nhằm bảo đảm an toàn cho các hộ dân

Sự quan tâm, động viên của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân. Những lá thư cảm ơn chân thành, sự an tâm và nụ cười của người dân, du khách chính là sự ghi nhận thiết thực đối với những nỗ lực thầm lặng ấy.

Từ những việc làm bình dị trong đời sống đến tinh thần xung kích nơi mưa lũ, hiểm nguy, những “bông hoa giữ bình yên” đang tiếp tục tỏa sáng từ đại ngàn đến biển xanh. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Lâm Đồng bản lĩnh, nhân văn, gần dân, vì Nhân dân phục vụ; đồng thời thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân, chung sức giữ vững an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên trên địa bàn.