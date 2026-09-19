Nghĩa tình hậu phương nơi căn cứ Cam Ranh

Đùm bọc, sẻ chia dưới một mái nhà chung

Đối với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, những chuyến công tác xa nhà thường kéo dài nhiều tháng. Có người làm nhiệm vụ trên tàu tuần tra giữa trùng khơi, có người đóng quân nơi các điểm đảo thuộc đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa). Ở nơi tiền tiêu sóng gió, niềm mong mỏi lớn nhất của các anh là gia đình ở đất liền luôn được bình an, con trẻ được học hành chu đáo, cha mẹ già có người sẻ chia.

Chính sự đồng điệu về hoàn cảnh đã tạo nên nếp sống gắn kết của cư dân Khu đô thị Căn cứ Cam Ranh. Những người phụ nữ có chồng cùng đi biển, những người mẹ có con cùng canh giữ đảo xa sống chan hòa, gần gũi. Khi một gia đình có người ốm đau, con nhỏ sốt đêm hay gặp chuyện đột xuất, những người hàng xóm luôn là người có mặt sớm nhất để gánh vác, đỡ đần.

Lãnh đạo Vùng 4 Hải quân thăm hỏi, động viên gia đình quân nhân.

Bà Vũ Thị Thu, mẹ vợ của Thiếu tá QNCN Trần Văn Chất (đảo Sơn Ca, Lữ đoàn 146) xúc động chia sẻ: “Điều chúng tôi trân quý nhất ở khu đô thị này là tình cảm xóm giềng thắm thiết. Mỗi khi nhà nào có việc vui hay gặp khó khăn, bà con đều chủ động thăm hỏi, hỗ trợ tận tình. Người cao tuổi có nơi tập luyện thể dục, có câu lạc bộ văn nghệ chuyện trò nên đời sống tinh thần rất vui tươi. Nhờ hậu phương yên ổn, các con đi làm nhiệm vụ ngoài đảo xa cũng thêm vững lòng”.

Cùng với việc chăm sóc người cao tuổi, việc xây dựng môi trường giáo dục, rèn luyện cho con em quân nhân đặc biệt được chú trọng. Ngay trong khuôn viên Trường Tiểu học Căn cứ Cam Ranh, Thư viện Trường Sa mở cửa cả ngày nghỉ cuối tuần, trở thành không gian quen thuộc nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách và gieo mầm tình yêu biển đảo cho con trẻ. Chị Nguyễn Thị Thanh Hà, vợ Thượng tá Vũ Mạnh Hải, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn 146 bày tỏ: “Có trường lớp an toàn và thư viện gần nhà, các cháu rất chăm ngoan. Mỗi khi nhớ bố, con lại tìm đọc những cuốn sách về người lính biển. Sự sẻ chia của đơn vị và hàng xóm giúp tôi vững lòng gánh vác việc gia đình khi chồng vắng nhà”.

Học sinh đọc sách tại Thư viện Trường Sa.

Điểm tựa vững vàng nơi tiền tiêu

Không chỉ chăm lo cho tổ ấm nội bộ, nếp sống nghĩa tình nơi đây còn lan tỏa sâu rộng ra cộng đồng. Dịp đầu năm học mới 2026-2027 vừa qua, Ban Quản lý và cư dân khu đô thị đã phát động chương trình “Trao xe đạp - Tiếp sức em đến trường”. Gần 40 chiếc xe đạp cũ được chính các gia đình quân nhân lau chùi, sửa chữa cẩn thận rồi trao tặng học sinh nghèo tại Làng Văn hóa Dân tộc (thôn Quảng Phúc, phường Bắc Cam Ranh). Món quà giản dị không chỉ nâng bước trẻ thơ tới trường, mà còn làm sáng đẹp thêm nét đẹp nhân văn của hậu phương người lính biển.

Để khu đô thị thực sự là bến đỗ bình yên, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Ban Quản lý Khu đô thị cùng Đại đội Quản lý hạ tầng kỹ thuật duy trì nền nếp chính quy, bảo đảm vận hành tốt điện nước, giữ gìn cảnh quan môi trường và an ninh, an toàn tuyệt đối. Cấp ủy, chỉ huy các cấp chủ động nắm bắt tâm tư, kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc có thân nhân đang trực chiến nơi đảo xa.

Không gian Khu đô thị Căn cứ Cam Ranh được trang trí rực rỡ, trở thành nơi vui chơi nhộn nhịp vào dịp Tết Nguyên đán.

Khu đô thị Căn cứ Cam Ranh tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi.

Vào các dịp lễ, Tết, Ngày Quốc tế Thiếu nhi hay Tết Trung thu, những chương trình gặp mặt, tặng quà, giao lưu văn nghệ được duy trì nền nếp, tạo sợi dây gắn kết bền chặt giữa đơn vị với từng gia đình quân nhân.

Hậu phương có vững thì tiền tuyến mới kiên cường. Sự ấm áp, văn minh và nghĩa tình tại Khu đô thị Căn cứ Cam Ranh chính là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân an tâm bám tàu, bám biển, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.