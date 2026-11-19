Nhiều năm qua, căn nhà tạm chật hẹp, xuống cấp luôn là nỗi lo của gia đình ông Lò Văn Tật, người có công với cách mạng ở bản Phủ, xã Thanh An. Tuổi đã cao, lại sống trong căn nhà thiếu an toàn, nên ông luôn mong có một mái ấm kiên cố.

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, gia đình ông Tật được hỗ trợ 60 triệu đồng vào tháng 6/2025. Cùng với số tiền gia đình tích góp và sự chung tay của cộng đồng, ông đã có điều kiện xây dựng ngôi nhà mới. Ngày dọn về mái ấm khang trang, kiên cố, ông không giấu được niềm xúc động: “Tôi là người có công, được Đảng và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ kinh phí để xây nhà, tôi vui mừng lắm. Vợ chồng tôi được ở trong ngôi nhà mới khang trang như thế này, yên tâm hơn nhiều!”.

Tại bản Noong Luống, xã Thanh Yên, ông Quàng Văn Hặc, người có công với cách mạng, nhiều năm qua vẫn phải sống trong căn nhà cũ xiêu vẹo. Mỗi khi mưa lớn, nỗi lo nhà dột, xuống cấp lại thường trực, trong khi điều kiện kinh tế không cho phép ông tự sửa chữa, xây dựng lại nơi ở. Mới đây, từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, ông Hặc được hỗ trợ 60 triệu đồng để làm nhà mới. Cùng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và cộng đồng, đã giúp ông hiện thực hóa mong ước có một mái nhà khang trang, kiên cố, an toàn.

Đến nay, ngôi nhà mới đã hoàn thành, ông Hặc không giấu được niềm vui: “Trước kia tôi sống một mình, hoàn cảnh rất khó khăn. Được Đảng, Nhà nước quan tâm, hỗ trợ xây nhà, tôi mừng lắm!”.

Thực tế cho thấy, để những mái ấm nghĩa tình sớm hoàn thành, bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ từ các quỹ của Nhà nước, việc huy động các nguồn lực xã hội hóa, vốn đối ứng của gia đình cùng sự chung tay góp sức của cộng đồng và lực lượng vũ trang đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Ngôi nhà mới của gia đình ông Lò Văn Hòa (bản Co Nỏng, xã Búng Lao), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là minh chứng cụ thể cho sự phối hợp hiệu quả này. Theo đó, nhằm giúp gia đình ông Hòa có chỗ ở an toàn, khang trang, chính quyền địa phương cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã huy động tổng thể các nguồn lực.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và xã Búng Lao trao kinh phí hỗ trợ làm nhà cho gia đình ông Lò Văn Hòa.

Sau hơn 2 tháng thi công khẩn trương, căn nhà rộng 105m² với 3 phòng ngủ, phòng khách, gian thờ và phòng bếp, mái tôn chống nóng, nền lát gạch đã hoàn thành 100% khối lượng. Tổng kinh phí xây dựng 213 triệu đồng, trong đó 70 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, phần còn lại do gia đình đối ứng.

Để công trình sớm hoàn thành, các lực lượng vũ trang, đoàn thể và nhân dân địa phương đã đóng góp 200 ngày công lao động. Từ vận chuyển vật liệu, san nền đến hỗ trợ thi công, mỗi phần việc đều góp sức cùng gia đình, giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Những ngày công ấy cũng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của cộng đồng dành cho gia đình người có công.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền xã Búng Lao tham gia khánh thành Nhà tri ân người có công.

Theo thống kê, từ năm 2025 đến nay, thông qua Đề án hỗ trợ nhà ở, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “Vì người nghèo”, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa gần 200 căn nhà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Khẳng định ý nghĩa của chương trình, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Thanh Yên nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng định mức, công khai, minh bạch. Kết quả thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời là nguồn động viên để các gia đình chính sách ổn định cuộc sống, góp phần củng cố niềm tin của người có công và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước”.

Mỗi căn nhà hoàn thành là thêm một gia đình chính sách có nơi ở ổn định, an toàn; đồng thời cho thấy hiệu quả của sự kết hợp giữa chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước và sự chung tay của toàn xã hội. Những mái nhà ấm áp nghĩa tình ấy đang tiếp thêm động lực, để người có công và thân nhân của họ vững tin vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.