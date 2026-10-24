Nghĩa tình dưới mái nhà đồng đội

Gia đình Thiếu tá Hồ A Chu ở bản Chiêu Ly, xã Na Sang. Vợ chồng anh cùng ba con nhỏ sống chung với bố mẹ đã tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng lao động. Do đặc thù công việc, anh chị thường xuyên công tác xa nhà. Suốt nhiều năm, cả gia đình sinh sống trong căn nhà gỗ ba gian dựng cách đây hơn 20 năm. Thời gian khiến mái nhà xuống cấp, mối mọt, nhiều chỗ dột mỗi khi mưa gió. Mong muốn có một mái ấm kiên cố để bố mẹ già và các con có nơi ở ổn định luôn canh cánh trong lòng vợ chồng anh Chu.

Từ sự hỗ trợ của chương trình “Nhà Đồng đội” do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên triển khai mong ước ấy đã trở thành hiện thực. Chỉ sau hơn một tháng thi công, ngôi nhà khung gỗ rộng 130m², khang trang đã hoàn thành với tổng kinh phí 380 triệu đồng. Trong đó, 80 triệu đồng được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB), phần còn lại do gia đình tích lũy. Đặc biệt, trong quá trình dựng nhà, cán bộ, chiến sĩ đơn vị Thiếu tá Chu công tác cùng người dân địa phương góp nhiều ngày công lao động, chung sức đẩy nhanh tiến độ.

Với gia đình Thiếu tá Hồ A Chu, đó là điểm tựa để bố mẹ già có nơi ở an toàn, các con được sinh hoạt trong điều kiện tốt hơn, còn vợ chồng anh vững tâm thực hiện nhiệm vụ công tác.

Gia đình Thiếu tá Hồ A Chu, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 Na Sang phấn khởi trong ngày khánh thành "Nhà Đồng đội". Ảnh: C.T.V

Cùng chung niềm vui ấy, ở bản Nà Nếnh, xã Phình Giàng, gia đình Đại úy Mùa A Cảy, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Phình Giàng cũng được hỗ trợ “Nhà Đồng đội” sau nhiều năm sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp. Vợ anh Cảy hiện chưa có việc làm ổn định, trong khi con nhỏ mới 3 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh, cần được chăm sóc thường xuyên. Kinh tế gia đình eo hẹp khiến việc xây dựng một ngôi nhà vững chãi vượt quá khả năng.

Từ nguồn hỗ trợ của chương trình, cùng sự chung tay của gia đình và địa phương, ước mơ ấy dần thành hiện thực. Ngoài 80 triệu đồng được hỗ trợ, gia đình Đại úy Mùa A Cảy dành kinh phí đối ứng 270 triệu đồng để xây dựng nhà. Cấp ủy, chính quyền, Nhân dân bản Nà Nếnh và lực lượng dân quân tự vệ xã Phình Giàng cũng góp sức với 35 ngày công lao động.

Cuối tháng 9/2026, ngôi nhà cấp 4 rộng 54m² hoàn thành. Ngày nhận bàn giao nhà, niềm vui không chỉ với gia đình anh Cảy mà còn lan sang những người thân, bà con trong bản. Từ sáng sớm, nhiều người đã đến chung vui, chúc mừng gia đình có nơi ở ổn định.

Từ hỗ trợ của chương trình "Nhà Đồng đội", gia đình Đại úy Mùa A Cảy, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phình Giàng đã có nhà ở vững chãi, giúp anh yên tâm hoàn thành nhiệm vụ công tác. Ảnh: C.T.V

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, năm 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tiếp tục triển khai hỗ trợ xây dựng “Nhà Đồng đội” theo quyết định của Quân khu 2, với nguồn kinh phí hỗ trợ từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB). Trong năm 2026, có 3 gia đình được hỗ trợ, gồm Thiếu tá Hồ A Chu, Đại úy Mùa A Cảy và Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Vừ A Hùng. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng, hướng tới giúp các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở sớm ổn định cuộc sống. Hoạt động này cũng là việc làm thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026).

Trước đó, năm 2025, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ xây dựng 6 “Nhà Đồng đội”, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà. Tính chung trong hai năm 2025 - 2026, đơn vị đã hỗ trợ xây dựng tổng cộng 9 “Nhà Đồng đội”.

Là một trong 3 gia đình cán bộ chiến sĩ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên hỗ trợ “Nhà Đồng đội” trong năm 2026, Trung úy QNCN Vừ A Hùng, công tác tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 Mường Ảng, hiện nhà ở bản Trung Dình, xã Pú Nhung. Gia đình anh có 5 nhân khẩu, cuộc sống chủ yếu dựa vào đồng lương của anh. Điều kiện kinh tế hạn chế nên gia đình chưa có điều kiện sửa nhà. Sự hỗ trợ kịp thời của chương trình “Nhà Đồng đội” đã giúp gia đình anh Hùng có thêm nguồn lực cải thiện nơi ở và thể hiện sự quan tâm sẻ chia kịp thời của đơn vị đối với hoàn cảnh của cán bộ, chiến sĩ.

Mỗi ngôi nhà Đồng đội hoàn thành không chỉ nhờ nguồn kinh phí hỗ trợ mà còn có sự chung tay của cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Từ những phần kinh phí đóng góp đến ngày công lao động, tất cả đã góp sức giúp các gia đình sớm có nơi ở ổn định. Ý nghĩa chương trình “Nhà Đồng đội” lan tỏa trong toàn quân, không chỉ là sự sẻ chia khó khăn với cán bộ, chiến sĩ mà còn thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với Nhân dân.

Đại diện đơn vị và chính quyền địa phương chia vui với gia đình Đại úy Mùa A Cảy trong ngày nhận nhà mới.

“Mỗi ngôi nhà Đồng đội được trao cho cán bộ, chiến sĩ không chỉ có giá trị vật chất mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ và nghĩa tình đồng đội. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo phù hợp, để mỗi cán bộ, chiến sĩ cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, chia sẻ của đơn vị đối với bản thân và gia đình, qua đó yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Trung tá Đặng Văn Kiều, Trưởng ban Dân vận, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, chia sẻ.

Những “Nhà Đồng đội” được xây dựng tại Điện Biên không đơn thuần là công trình hỗ trợ an sinh, mà còn là minh chứng sinh động cho chính sách hậu phương Quân đội, cho trách nhiệm của tổ chức đối với những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ. Từ những mái ấm được dựng xây, tình đồng chí, đồng đội và tình quân dân tiếp tục được vun đắp, góp phần củng cố thế trận lòng dân, tạo động lực để lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.