Nghĩa tình đồng đội nơi cột mốc ngã ba biên giới Điện Biên

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị tham gia ủng hộ "hòm quỹ nghĩa tình" để chung tay chia sẻ khó khăn với đồng đội

Đại úy Lỳ Hu Chừ - Đội trưởng Đội Trinh sát - luôn có mặt tại những "điểm nóng" để bảo vệ sự bình yên nơi cực Tây Tổ quốc. Tuy nhiên, với gia đình Đại úy Lỳ Hu Chừ, nỗi lo luôn đè nặng trong lòng, khi người vợ thân yêu của anh đang bị mắc bệnh nặng (bệnh nhiễm ký sinh trùng trong máu). Căn bệnh dai dẳng này đã hành hạ chị nhiều năm qua, không chỉ bào mòn sức khỏe thể chất mà còn dẫn đến hội chứng rối loạn lo âu và trầm cảm nặng nề.

Đồng chí Lỳ Hu Chừ bên các em nhỏ trong chương trình "Biên cương - đêm hội trăng rằm" năm 2026 do Đồn Biên phòng A Pa Chải tổ chức tại phân hiệu Sín Thầu, Trường mầm non Sín Thầu

Quá trình điều trị phức tạp, kéo dài và tốn kém này đã khiến chi phí viện phí vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Thấu hiểu và sẻ chia với những nhọc nhằn của người đồng đội, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng A Pa Chải đã nhanh chóng phát động phong trào quyên góp, ủng hộ đặc biệt trong toàn đơn vị.

Tại buổi quyên góp, đồng chí Trung tá Phạm Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng A Pa Chải, xúc động chia sẻ: "Mỗi cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị đều là anh em một nhà. Đồng chí Lỳ Hu Chừ đang ngày đêm căng mình cùng đơn vị giữ vững từng tấc đất biên cương thì biết được người vợ của đồng chí đang gặp khó khăn, đó cũng chính là trách nhiệm chung của mỗi chúng ta. Sự chung tay của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chính là mệnh lệnh từ trái tim của người lính".

Sau lời kêu gọi, "hòm quỹ nghĩa tình" đã nhanh chóng được lấp đầy bằng những khoản đóng góp tự nguyện từ Ban Chỉ huy, các đồng chí cán bộ đến những chiến sĩ trẻ. Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, đơn vị đã quyên góp được số tiền gần 20 triệu đồng.

Dù giá trị vật chất từ những đồng lương, phụ cấp lính chiến nơi biên thùy còn khiêm tốn nhưng đó là tất cả tấm lòng, hơi ấm và sự trân trọng trọn vẹn nhất gửi tới người Đội trưởng trinh sát thân thương.

Đồn Biên phòng A Pa Chải trao tặng hỗ trợ cho gia đình Đại úy Lỳ Hu Chừ (giữa) - Đội trưởng Đội Trinh sát của Đồn.

Đón nhận món quà nghĩa tình cùng những lời thăm hỏi chân thành từ đơn vị, Đại úy Lỳ Hu Chừ đã không giấu nổi sự xúc động. Thay mặt gia đình, anh nghẹn ngào nói: "Trong lúc gia đình gặp hoạn nạn, khó khăn nhất, sự đùm bọc của Ban Chỉ huy và đồng chí, đồng đội chính là nguồn động viên to lớn đối với vợ chồng tôi. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất đến ngôi nhà chung A Pa Chải. Số tiền này và tình cảm của mọi người là nguồn động lực vô bờ bến để vợ tôi yên tâm chữa trị, giúp tôi vững lòng tin, kiên tâm chắc tay súng nơi biên thùy".

Hoạt động nghĩa tình tại Đồn Biên phòng A Pa Chải một lần nữa khẳng định giá trị cao đẹp của tình đồng chí, đồng đội trong Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng Bộ đội Biên phòng. Ở nơi ngã ba biên giới Điện Biên xa xôi, tình thương yêu và sự đùm bọc lẫn nhau của cán bộ, chiến sĩ đã tô thắm thêm bản chất nhân văn, cao đẹp của hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" - những người luôn sống, chiến đấu và sẵn sàng hy sinh vì chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.