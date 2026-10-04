Nghĩa tình đồng bào trên sân khấu 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Tiết mục không chỉ tái hiện nỗi đau và sự tàn khốc của thiên tai, mà còn thắp sáng vẻ đẹp của sự quật cường, nghĩa đồng bào và niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp.

Tại đêm chung kết chương trình, nhóm vocal của liên minh Kỳ tích gồm Thanh Duy, Hoàng Tôn, Thỏ (Da LAB), Đinh Mạnh Ninh, Cheng và 14 Casper đã mang đến sân khấu ca khúc Em tôi với “lớp áo” hoàn toàn mới. Nhóm lựa chọn cách tiếp cận giàu tính thời sự, kết hợp hình tượng người chiến sĩ với câu chuyện về những gia đình oằn mình trong mùa bão lũ.

Cách tiếp cận này đã đưa một tác phẩm hòa nhịp vào đời sống đương đại, đồng thời giữ trọn cảm xúc khi nỗi nhớ khắc khoải dành cho người ở phương xa và những cuộc chia ly bất khả kháng.

Đứng trước bài toán làm mới một bản tình ca kinh điển, Hoàng Tôn đã đề xuất đưa hình tượng người chiến sĩ vào tiết mục. Quá trình phát triển ý tưởng cùng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và Cheng đã mở ra sợi dây kết nối đặc biệt giữa ca từ gốc và câu chuyện bão lũ.

Trong phiên bản mới, câu chuyện theo chân những người lính đang làm nhiệm vụ nơi xa hay tin quê nhà chìm trong dòng nước xiết. Ở hậu phương, người em thân thương đang lao mình cứu giúp bà con chới với giữa hiểm nguy. Người lính nơi tiền tuyến đối diện nỗi giày vò thắt ruột khi chỉ có thể mường tượng bóng hình em chơi vơi giữa dòng nước dữ.

Chữ Em tôi đã được nâng tầm thành biểu tượng rộng lớn hơn: là người em ruột thịt, là người thân yêu ở hậu phương, và là hiện thân của tất cả những con người bình dị đã và đang hy sinh thân mình vì đồng bào.

Điểm tạo ấn tượng trong tiết mục là việc sử dụng bối cảnh thiên tai để tôn vinh sự gắn kết cộng đồng và trách nhiệm người lính. Khoác lên mình bộ quân phục, các thành viên tái hiện chân thực hình ảnh những người chiến sĩ quen thuộc luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân vượt qua sóng gió.

Cùng với đó, sự đan cài giữa âm hưởng tiếng ru ngọt ngào và chất liệu dân gian giúp ca khúc giữ được tinh thần mộc mạc vốn có.

Dù vậy, cảm xúc của tiết mục không dừng lại ở bi thương. Ở phần kết, hình ảnh những đóa hướng dương vươn lên giữa cảnh tàn hoang đã tạo nên bước chuyển đầy tính biểu tượng: sự sống kiên cường tái sinh sau dông bão. Ngay sau màn trình diễn, không ít “anh tài” lẫn khán giả tại trường quay đã lặng người rơi nước mắt.

Phía sau thành công của tiết mục là những tâm tư, sự đồng cảm sâu sắc của chính những người nghệ sĩ tham gia sáng tạo.

Hoàng Tôn xúc động trải lòng về nguồn cảm hứng lớn nhất của nhóm: “Đất nước mình đã trải qua biết bao mùa bão lũ. Có những mất mát chẳng thể đong đếm, có những cuộc chia ly chẳng kịp nói lời từ biệt. Trong câu chuyện ấy, Em tôi nơi hậu phương đã theo dòng nước lũ, hóa thành một cơn mưa đầu hè”.

Ngay sau khi lên sóng, Em tôi nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều bài viết, bình luận đánh giá cao phần âm nhạc, hình ảnh và cách dàn dựng của tiết mục, cho rằng sân khấu tạo được sự kết nối với người xem. Từ giai điệu, lời hát đến dàn dựng sân khấu đều rất ‘chạm’”.

Không dừng lại ở những tràng pháo tay trong một cuộc thi truyền hình, giá trị tư tưởng của Em tôi còn mở ra kỳ vọng lớn từ công chúng.

Những nhận xét của khán giả chính là minh chứng rõ nhất cho sức sống của một tác phẩm âm nhạc. Khi nghệ sĩ trẻ cất lên tiếng hát bằng sự thấu cảm với cội nguồn và số phận đồng bào, tác phẩm ấy sẽ vượt qua ranh giới giải trí đơn thuần để trở thành khúc ca để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng.