Nghĩa tình cựu thanh niên xung phong

Cựu TNXP Đỗ Thị Điển (xã Hoằng Tiến) động viên người làm trong công ty.

Từng tham gia lực lượng TNXP giai đoạn 1972-1975 làm nhiệm vụ mở đường ở tuyến lửa tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị (cũ), ông Phạm Tố Điện, tổ dân phố Triệu Xá, phường Đông Tiến trải qua muôn vàn gian khổ. Nhưng chính gian khổ đó đã nuôi dưỡng con người ông luôn quyết tâm vượt lên. Trải qua nhiều nghề, chủ yếu làm nông nghiệp, dịch vụ xe khách... ông Điện cùng vợ tích lũy nguồn vốn và mở cơ sở may gia công. Hiện nay, cơ sở tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, trong đó có con em của đồng đội.

Chia sẻ về hành trình vượt khó, ông Điện cho biết: “Trong những năm tháng tham gia TNXP, chúng tôi đã được rèn luyện, nên ở thời bình, những khó khăn về vật chất không nản lòng. Bởi vậy, vợ chồng tôi luôn cùng nhau vượt qua để phát triển kinh tế gia đình”.

Tại xã Quảng Bình, cựu TNXP Nguyễn Văn Tôn là một điểm sáng trong phong trào vượt khó làm giàu. Sau 6 năm miệt mài đầu tư và mở rộng sản xuất, ông đã gây dựng thành công mô hình trang trại tổng hợp. Từ việc kết hợp chăn nuôi và trồng trọt, đến nay, gia đình ông duy trì ổn định đàn gia súc từ 15 - 20 con trâu bò, hàng nghìn con gia cầm, kết hợp hệ thống ao thả cá và 4 mẫu lúa. Mô hình sản xuất đa canh, đa con khép kín này không chỉ tận dụng tối đa lợi thế đất đai mà còn mang về lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Cơ ngơi trang trại của ông Tôn có được cũng nhờ sự đồng hành của tổ chức hội. Ngoài sự nỗ lực của bản thân, ông đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ nguồn vốn vay 100 triệu đồng của quỹ nghĩa tình đồng đội hội cựu TNXP xã và Câu lạc bộ Quỹ nghĩa tình TNXP tỉnh để đầu tư sản xuất. Nguồn vốn ấy không chỉ mang giá trị tài chính mà còn chứa đựng niềm tin, sự sẻ chia của những người cùng chung chiến tuyến năm xưa.

Không chỉ nỗ lực vươn lên làm giàu cho gia đình, điều làm nên nét đẹp của các cựu TNXP chính là tấm lòng hướng về đồng đội, giúp đỡ những người còn gặp khó khăn. Bà Nguyễn Thị Việt, Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Quảng Phú là một điển hình. Là cựu TNXP tình nguyện khắc phục hậu quả chiến tranh sau năm 1975, trở về địa phương, bà Việt từng đảm nhiệm vai trò chi hội trưởng chi hội phụ nữ, phó chủ tịch và nay là chủ tịch hội cựu TNXP phường. Bà thấu hiểu từng hoàn cảnh của hội viên, đặc biệt là các nữ cựu TNXP đơn thân, có hoàn cảnh éo le. Bà đã trích thu nhập của gia đình và tích cực vận động nguồn lực được 26,5 triệu đồng cùng với hỗ trợ của hội cấp trên 30 triệu đồng giúp cựu TNXP đơn thân Hoàng Thị Tảo xây nhà, có chỗ ở ổn định. Bên cạnh công tác hội, với vai trò Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Đãi, bà Việt cùng chồng điều hành doanh nghiệp phát triển, tạo việc làm cho nhiều lao động, ưu tiên con em cựu TNXP, đồng thời dành nguồn lực tài trợ các hoạt động xã hội tại địa phương.

Tại xã Hoằng Tiến, cựu TNXP Đỗ Thị Điển dù sinh sống ở Hà Nội nhưng trong lòng luôn đau đáu hướng về quê hương. Bà đã thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Trường Ngọc tại quê nhà và tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình của hội. Công ty hiện đang vận hành 40 xe điện phục vụ du khách tại Khu du lịch biển Hải Tiến, tạo việc làm ổn định cho khoảng 80 lao động.

Khoảng 5 năm trở lại đây, do rào cản tuổi tác, phần lớn cựu TNXP đã chuyển giao lại các mô hình trang trại, cơ sở sản xuất cho con cháu tiếp quản. Dù vậy, sức lan tỏa của phong trào làm kinh tế giỏi vẫn được duy trì nhờ vai trò tiên phong, gương mẫu của chính những cựu TNXP. Họ không chỉ làm giàu cho gia đình, mà còn tích cực hỗ trợ đồng đội cùng vươn lên thoát nghèo. Chính tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia thiết thực ấy đã giúp tổ chức hội cựu TNXP thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc, gắn kết hội viên.