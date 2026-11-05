Nghĩa tình cách mạng qua những trang sử Quảng Châu (Trung Quốc)

Diễn ra từ ngày 28/10/2026 đến 28/2/2027 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, trưng bày chuyên đề “Nghĩa tình cách mạng – Những đồng chí Việt Nam tham gia Khởi nghĩa Quảng Châu” giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tài liệu, hiện vật do Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông phối hợp sưu tầm, nghiên cứu.

Không gian trưng bày. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Quảng Châu – Nơi ươm mầm cách mạng

Trưng bày hướng tới kỷ niệm 102 năm ngày Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đến Quảng Châu, Trung Quốc (11/11/1924 – 11/11/2026) và 99 năm Khởi nghĩa Quảng Châu (11/12/1927 – 11/12/2026).

Nội dung được chia thành ba phần, đưa người xem trở lại một giai đoạn quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, khi Quảng Châu trở thành địa bàn hoạt động, đào tạo cán bộ và xây dựng lực lượng của những người yêu nước Việt Nam.

Phần thứ nhất, “Quảng Châu – Nơi ươm mầm cách mạng”, giới thiệu quá trình hoạt động của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các nhà cách mạng Việt Nam tại Trung Quốc.

Năm 1925, tại Quảng Châu, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, xuất bản báo Thanh Niên, tổ chức các lớp huấn luyện chính trị, đào tạo những cán bộ cách mạng đầu tiên, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào yêu nước trong nước.

Các hình ảnh về Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong thời gian hoạt động tại Quảng Châu, di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Đại học Quốc lập Trung Sơn cùng những tư liệu liên quan giúp công chúng hình dung rõ hơn môi trường hoạt động và quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đáng chú ý, trưng bày giới thiệu hình ảnh liệt sĩ Phạm Hồng Thái và phần mộ của ông tại Quảng Châu, cùng những tư liệu về các nhà cách mạng Việt Nam từng hoạt động trên đất Trung Quốc. Qua đó, công chúng có thêm góc nhìn về những mối liên hệ, sự giúp đỡ và chở che giữa những người cùng chung lý tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc.

Giá trị của tình đoàn kết quốc tế

Phần thứ hai, “Tham gia Khởi nghĩa Quảng Châu”, tập trung giới thiệu bối cảnh, diễn biến cuộc khởi nghĩa ngày 11/12/1927 và sự tham gia của các chiến sĩ cách mạng Việt Nam.

Trong cuộc đấu tranh này, hàng chục người Việt Nam, trong đó có Nguyễn Sơn (Hồng Thủy), Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn... đã sát cánh cùng quân và dân Trung Quốc.

Thông qua hình ảnh, tư liệu và hiện vật, trưng bày khắc họa những đóng góp của các chiến sĩ Việt Nam, đồng thời gợi nhắc một thời kỳ mà tình đồng chí, tình anh em được hun đúc qua những thử thách và hy sinh.

Phần thứ ba, “Viết tiếp bản hùng ca”, giới thiệu chặng đường hoạt động tiếp theo của những người cách mạng Việt Nam sau Khởi nghĩa Quảng Châu. Trở về nước, nhiều người tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phong trào cách mạng, góp phần vào quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng quân đội và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Những câu chuyện và tư liệu được giới thiệu cho thấy Quảng Châu không đơn thuần là một địa điểm hoạt động cách mạng trong quá khứ, mà còn là nơi ghi dấu sự trưởng thành của nhiều cán bộ cách mạng Việt Nam, cũng như những tình cảm gắn bó giữa những người cùng chung khát vọng độc lập, tự do.

Trưng bày góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Qua trưng bày, công chúng có dịp tìm hiểu sâu hơn về một giai đoạn lịch sử, nhận diện những đóng góp của các thế hệ đi trước và hiểu thêm giá trị của tình đoàn kết quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đây cũng là dịp để Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông tiếp tục mở rộng hợp tác nghiên cứu, sưu tầm, xác minh và bổ sung sử liệu về các nhà cách mạng Việt Nam từng hoạt động tại Trung Quốc, theo Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024–2028.

Trưng bày góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân và củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc. Những hình ảnh, hiện vật và câu chuyện lịch sử được giới thiệu tại đây cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối những giá trị hữu nghị được các thế hệ đi trước vun đắp.