Nghĩa Thuận gắn bảo tồn văn hóa với quảng bá OCOP, phát triển du lịch

Ngày hội góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và quảng bá sản phẩm đặc trưng, thu hút sự quan tâm của đại biểu, nhân dân và du khách. Nổi bật là Hội thi nấu rượu ngô truyền thống với 6 đội tham gia và Hội thi quả hồng đẹp Nghĩa Thuận với 5 đội thi.

Các hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn tôn vinh những sản phẩm gắn bó với đời sống, tập quán sản xuất của đồng bào các dân tộc, góp phần nâng cao giá trị và quảng bá nông sản địa phương.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và quảng bá sản phẩm đặc trưng

Cùng với đó, các môn thể thao dân tộc như đẩy gậy, kéo co diễn ra sôi nổi, tạo sân chơi giao lưu, tăng cường tình đoàn kết cộng đồng. Không gian trưng bày với 5 cụm gian hàng OCOP, nông sản đặc trưng cùng khu ẩm thực thắng cố truyền thống mang đến cho đại biểu, du khách cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm những sản phẩm và món ăn đậm bản sắc địa phương.

Thông qua các hoạt động, Nghĩa Thuận giới thiệu tiềm năng, thế mạnh kinh tế, văn hóa và hình ảnh con người địa phương thân thiện, giàu bản sắc; đồng thời thúc đẩy kết nối tiêu thụ nông sản, từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng.

Các hoạt động nhằm kết nối tiêu thụ nông sản, từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng

Một nội dung thiết thực của Ngày hội là không gian tư vấn, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện để người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm hiểu cơ hội việc làm và kết nối với doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng trong và ngoài tỉnh. Hoạt động góp phần hỗ trợ người dân định hướng nghề nghiệp, mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Dịp này, các nhà tài trợ trao tặng chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Thuận 1.000 tài khoản khóa học trực tuyến AI ứng dụng “AI FOR IMPACT” trong các lĩnh vực truyền thông, giáo dục và y tế, với tổng trị giá 500 triệu đồng; đồng thời trao tặng 100 suất học bổng tham gia chương trình “JOB READY – Sẵn sàng để đi làm”. Những hỗ trợ này mở thêm cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người dân.

Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026–2030

Trong khuôn khổ Ngày hội, xã Nghĩa Thuận phối hợp tổ chức lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026–2030 và công bố quy hoạch Khu du lịch trải nghiệm Công viên Tình Yêu.

Đây là những nội dung quan trọng nhằm tăng cường liên kết, huy động sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong khai thác tiềm năng du lịch, từng bước hình thành các sản phẩm trải nghiệm gắn với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống và đời sống của đồng bào các dân tộc.

Kết thúc các hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các đội đạt thành tích ở từng nội dung, qua đó khích lệ người dân tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và nâng cao chất lượng sản phẩm đặc trưng.

Ngày hội cũng góp phần khích lệ người dân gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và nâng cao chất lượng sản phẩm đặc trưng

Thông qua Ngày hội, Nghĩa Thuận tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa văn hóa, nông nghiệp, việc làm và du lịch, tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm OCOP, mở rộng hợp tác phát triển và giới thiệu hình ảnh địa phương đến với du khách.

Đây cũng là hướng đi góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội của xã Nghĩa Thuận theo hướng bền vững.