Nghĩa Thuận chung sức phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc dân tộc

Ngày hội góp phần tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn

Chiều 7.11, thôn Thanh Long, xã Nghĩa Thuận tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Dự Ngày hội có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phùng Tiến Quân; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Thuận cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân trong thôn.

Tại Ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong năm 2026.

Chương trình văn nghệ đậm bản sắc tại Ngày hội

Thôn Thanh Long hiện có 172 hộ với 887 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Nùng chiếm 60%. Thời gian qua, người dân luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt quy ước, hương ước; duy trì nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, tổ chức sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và gắn kết cộng đồng.

Toàn thôn có 151 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 87,98%; 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Ban Công tác Mặt trận thôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, chung sức phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngày hội là dịp để nhân dân thôn Thanh Long tăng cường vun đắp tình đoàn kết cộng đồng

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phùng Tiến Quân ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Thanh Long đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Ông đề nghị thời gian tới, thôn tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con; đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nghề nuôi ong.

Cùng với đó, chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa, phát huy truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã tặng hoa và quà chúc mừng thôn Thanh Long.

Các gia đình có thành tích trong phong trào thi đua được biểu dương, khen thưởng

Ngày hội tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư

Sau phần lễ, người dân cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian như đẩy gậy, bịt mắt bắt vịt, múa, hát. Các hoạt động thu hút đông đảo người dân tham gia, cổ vũ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.