Nghĩa Tâm tập trung phát triển kinh tế hàng hóa

Thôn Bình Thuận, xã Nghĩa Tâm hiện có gần 60 ha cam. Đây là một trong những cây trồng mang lại nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình tại địa phương, góp phần giảm nghèo. Thôn có hơn 200 hộ dân, hiện chỉ còn 1 hộ nghèo. Đó là kết quả sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người dân, từ phục vụ nhu cầu trước mắt sang sản xuất hàng hóa.

Gia đình ông Nguyễn Văn Quỳnh là hộ tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở địa phương. Trên diện tích hơn 4 ha, gia đình ông trồng chủ yếu là cam đường canh, chanh tứ thời, mỗi năm thu hoạch trên 30 tấn quả.

Cùng với trồng cây ăn quả, gia đình ông còn trồng 2 ha quế và duy trì đàn lợn hơn 120 con, trong đó có 14 con lợn sinh sản. Nhờ phát triển kinh tế tổng hợp, sau khi trừ chi phí, mỗi năm, gia đình ông có nguồn thu từ 500 triệu đồng trở lên, đồng thời tạo việc làm cho từ 5 - 10 lao động địa phương.

Không chỉ dừng ở quy mô hộ gia đình, một số người dân đã mở rộng diện tích và liên kết với các hộ khác để hình thành vùng sản xuất tập trung. Từ vài ha cam ban đầu, gia đình anh Đỗ Quang Trọng ở thôn Kiến Rịa hiện đã phát triển hơn 40 ha, chủ yếu là cam Vinh và cam đường canh.

Việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất giúp năng suất cam bình quân đạt khoảng 25 tấn/ha, mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Nhận thấy sản xuất riêng lẻ khó tạo ra vùng hàng hóa lớn và ổn định, anh Trọng đã liên kết với gần chục hộ dân trong xã thành lập Hợp tác xã Trồng cây ăn quả và Dịch vụ tổng hợp Bình Thuận. Đến nay, hợp tác xã có diện tích sản xuất hơn 100 ha.

Thông qua hợp tác xã, các thành viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, cùng nhau nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây cũng là hướng đi giúp người dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất, hướng tới xây dựng vùng cây ăn quả có giá trị.

Anh Đỗ Quang Trọng chia sẻ: Thành viên trong hợp tác xã hỗ trợ nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất để đạt hiệu quả kinh tế cao hơn.

Không chỉ thôn Bình Thuận, nhiều thôn khác ở Nghĩa Tâm cũng đang tìm hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế. Nếu cây ăn quả tạo nguồn thu lớn cho những hộ có diện tích sản xuất, thì chăn nuôi lại mở thêm cơ hội cho nhiều gia đình có ít đất.

Tận dụng lợi thế về diện tích vườn, đồi và nguồn thức ăn tại chỗ, người dân từng bước phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao thu nhập. Điển hình là gia đình bà Hà Thị Khuyên ở thôn Quăn, trước đây thuộc diện hộ khó khăn. Năm 2022, gia đình bà được hỗ trợ 1 con trâu và hỗ trợ làm nhà. Từ nguồn lực ban đầu, bà Khuyên chủ động phát triển sản xuất, kết hợp chăn nuôi, mỗi năm mang về nguồn thu 150 triệu đồng.

Thôn có 348 hộ với hơn 1.300 nhân khẩu, 65% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Với lợi thế về đất đai, người dân tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm gắn với trồng rừng. Nhờ lựa chọn hướng sản xuất phù hợp, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Đến nay, thôn không còn hộ nghèo, chỉ có 2 hộ cận nghèo. Ông Hoàng Hoàng Xuân Tình - Bí thư Chi bộ thôn Quăn

Hiện, xã Nghĩa Tâm có gần 700 ha cây ăn quả, chủ lực là các loại cây có múi, mang lại giá trị kinh tế gần 100 tỷ đồng mỗi năm. Việc áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo hướng VietGAP góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước nâng giá trị cây trồng.

Kinh tế lâm nghiệp cũng là thế mạnh của địa phương với trên 6.300 ha rừng. Mỗi năm, xã trồng mới và trồng thay thế hơn 530 ha, giá trị kinh tế đạt trên 23 tỷ đồng. Cùng với đó là trên 730 ha chè kinh doanh, sản lượng hơn 8.800 tấn/năm.

Sản xuất nông - lâm nghiệp tạo động lực phát triển cho các loại hình kinh tế khác. Toàn xã hiện có 320 hộ kinh doanh, 21 doanh nghiệp, 8 hợp tác xã và 31 tổ hợp tác hoạt động hiệu quả. Đây là những lực lượng góp phần mở rộng sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Đến nay, thu nhập bình quân của xã Nghĩa Tâm đạt gần 51 triệu đồng/người/năm. Toàn xã còn 78 hộ nghèo, giảm 19 hộ so với đầu năm 2026; 164 hộ cận nghèo. Hộ nghèo giảm từ 2,09% xuống còn 1,7%.

Những kết quả này cho thấy hướng phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo của Nghĩa Tâm đang đi đúng hướng. Khi người dân có tư liệu sản xuất, có sinh kế và biết lựa chọn mô hình phù hợp, việc giảm nghèo không còn chỉ dựa vào hỗ trợ mà chuyển dần sang tự chủ về kinh tế.

Theo ông Đỗ Chí Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tâm, để phát huy hiệu quả sản xuất, địa phương đang chú trọng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế phù hợp với từng vùng, từng loại cây trồng, vật nuôi.

Đó cũng là nền tảng quan trọng để Nghĩa Tâm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập và xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, với việc tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, phát triển các sản phẩm có lợi thế, nâng cao chất lượng sản xuất và tăng cường liên kết, địa phương đang hướng tới mục tiêu để mỗi vùng đất, mỗi mô hình sản xuất thực sự trở thành nguồn sinh kế bền vững cho người dân.