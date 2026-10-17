Nghĩa Tâm đánh thức tiềm năng từ những triền đồi

Bằng sự chủ động trong lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp, cùng định hướng phát triển và hỗ trợ kỹ thuật của địa phương, những lợi thế sẵn có đang dần được chuyển hóa thành giá trị kinh tế, mở ra hướng phát triển bền vững cho Nghĩa Tâm.

Ông Hoàng Văn Vượng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nghĩa Tâm (bên trái) kiểm tra mô hình trồng cây ăn quả của gia đình ông Hà Kim Tỵ.

Ở thôn Đỗng, gia đình ông Hà Kim Tỵ có 12 ha rừng trồng keo, bồ đề, mỡ. Gắn bó nhiều năm với kinh tế rừng, ông hiểu rằng muốn có thu nhập ổn định phải biết tính toán chu kỳ sản xuất, chăm sóc và khai thác hợp lý. Nhờ đó, mỗi năm gia đình ông có thu nhập trên 300 triệu đồng.

Không chỉ dựa vào rừng trồng, gia đình ông Tỵ còn mở rộng sản xuất với gần 3 ha cam mới trồng được một năm, đang được chăm sóc để tạo nguồn thu trong tương lai.

Ông Hà Kim Tỵ chia sẻ: “Từ khi phát triển mô hình trồng rừng, kinh tế gia đình tương đối ổn định. Trước kia, khi các con còn nhỏ, gia đình có điều kiện lo cho con học hành; sau đó từng bước xây dựng nhà cửa, mua sắm các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt”.

Ông Hà Kim Tỵ chăm sóc rừng cây.

Nếu gia đình ông Tỵ lấy kinh tế rừng làm nguồn thu chủ lực thì tại thôn Khe Phưa, anh Đỗ Văn Lợi lựa chọn hướng phát triển tổng hợp, kết hợp chăn nuôi nhím với trồng chanh.

Hiện, gia đình anh có gần 200 cặp nhím bố mẹ và 4 ha chanh sản xuất theo hướng hàng hóa. Sau khoảng 6 năm gắn bó với con nhím, cùng với nguồn thu từ chanh có thể thu hoạch nhiều lứa trong năm, mô hình mang lại lợi nhuận hơn 550 triệu đồng mỗi năm.

Anh Lợi cho biết: “Tôi quyết định phát triển chăn nuôi nhím và trồng chanh vì thấy hai mô hình này phù hợp, có hiệu quả. Tôi nuôi nhím đến nay đã 6 năm, đàn nhím phát triển tốt. Thu nhập từ nhím có thể tính theo từng tháng, còn chanh mỗi năm thu hoạch được 7 lứa. Sau mỗi lứa thu hoạch, trừ chi phí là mình biết ngay hiệu quả, từ đó chủ động tính toán cho sản xuất”.

Anh Đỗ Văn Lợi (áo kẻ) chia sẻ cách chăm sóc cây chanh để nâng cao năng suất, ﻿chất lượng quả.

Từ kinh tế rừng đến chăn nuôi, trồng cây ăn quả, mỗi gia đình có cách lựa chọn riêng, phù hợp với điều kiện đất đai và khả năng đầu tư. Điểm chung là chủ động đa dạng hóa sinh kế, nâng cao giá trị sản xuất trên diện tích đất hiện có. Những mô hình này cũng là cơ sở để Nghĩa Tâm định hướng phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững hơn.

Sau sáp nhập, Nghĩa Tâm xác định trồng rừng, chăn nuôi và trồng cam là ba hướng phát triển kinh tế trọng tâm. Đây được coi là những lĩnh vực phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và tập quán sản xuất của người dân. Đối với cây cam, địa phương tập trung mở rộng diện tích, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa.

Anh Đỗ Văn Lợi giới thiệu mô hình nuôi nhím - hướng phát triển kinh tế mang lại lợi nhuận cao cho gia đình.

Thực hiện Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất, xã đã vận động người dân tham gia dự án trồng cam với tổng diện tích đăng ký hơn 40 ha. Trong 9 tháng năm 2026, diện tích cam được hỗ trợ trồng đạt 20,6 ha. Các hộ đang tiếp tục chăm sóc, thực hiện quy trình kỹ thuật để cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Ông Hoàng Văn Vượng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nghĩa Tâm cho biết: “Bên cạnh chính sách hỗ trợ giống, địa phương chú trọng hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức hai lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi thú y và kỹ thuật trồng cam; thời gian tới tiếp tục mở các lớp đào tạo, hướng dẫn người dân nhận biết, xử lý sâu bệnh và chăm sóc cây trồng, vật nuôi đúng quy trình”.

Song song với phát triển cây ăn quả và chăn nuôi, kinh tế rừng vẫn là một trong những trụ cột của địa phương. Trong 9 tháng năm 2026, diện tích rừng trồng mới của xã đạt trên 482 ha, bằng 151,6% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,7%, vượt chỉ tiêu đề ra. Kết quả này tạo nền tảng để Nghĩa Tâm tiếp tục khai thác lợi thế lâm nghiệp, đồng thời gắn sản xuất với nâng cao giá trị kinh tế từ rừng.

Cam và chanh được trồng trên những triền đồi, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, tạo sinh kế cho người dân xã Nghĩa Tâm.

Cùng với hỗ trợ sản xuất, việc tìm kiếm đầu ra cho nông, lâm sản cũng được xã quan tâm. “Chúng tôi đang tăng cường phối hợp với các ngành chuyên môn và doanh nghiệp để kết nối tiêu thụ sản phẩm cam, gỗ rừng trồng cho người dân. Thời gian qua đã có doanh nghiệp đến tìm hiểu, đặt vấn đề thu mua sản phẩm của người dân, hiện hầu hết vườn cam vụ này đã được đặt cọc, hy vọng mang lại nguồn thu lớn", ông Hoàng Văn Vượng cho biết thêm.

Hiện, Nghĩa Tâm có hơn 600 ha cây ăn quả có múi, sản lượng khoảng 4.000 tấn mỗi năm; trên 700 ha chè và hơn 6.300 ha rừng sản xuất; hơn 50 mô hình kinh tế tổng hợp hoạt động hiệu quả. Thu nhập bình quân đạt gần 51 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,09% xuống còn 1,7% so với đầu năm 2026. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục nhân rộng những mô hình phù hợp, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống người dân.

Từ sự chủ động của người dân đến định hướng phát triển và hỗ trợ của địa phương, Nghĩa Tâm đang từng bước khai thác tốt tiềm năng sẵn có để phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp. Khi sản xuất được tổ chức theo hướng hàng hóa, kỹ thuật được áp dụng đồng bộ và đầu ra từng bước được kết nối, nông, lâm nghiệp sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng để Nghĩa Tâm nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế bền vững, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao.