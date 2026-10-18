Nghĩa Tá đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia đình chị Bàn Thị Lan, thôn Đoàn Kết, xã Nghĩa Tá chuẩn bị mặt bằng, vật liệu để xây dựng nhà ở từ nguồn kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Nhiều năm qua, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chưa có nhà ở riêng, chị Bàn Thị Lan, thôn Đoàn Kết, xã Nghĩa Tá phải sống nhờ nhà người thân. Năm nay, được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, chị mạnh dạn vay mượn thêm để xây dựng nhà mới. Chị Lan cho biết, khi có chỗ ở ổn định, gia đình sẽ yên tâm lao động, sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập.

Cùng chung niềm vui được hỗ trợ xây dựng nhà ở, gia đình anh Thào Seo Sẩu, thôn Khuổi Đẩy, đang khẩn trương hoàn thiện ngôi nhà mới thay cho căn nhà gỗ tạm bợ trước đây. Với 80 triệu đồng được Nhà nước hỗ trợ, anh tiếp tục vay mượn thêm để xây dựng ngôi nhà chắc chắn hơn.

Anh Sẩu chia sẻ: “Gia đình cố gắng vay mượn thêm để làm ngôi nhà chắc chắn hơn. Mong nhà sớm hoàn thành để vợ con có chỗ ở ổn định, không phải lo mỗi khi trời mưa gió”.

Thôn Khuổi Đẩy có 5 hộ thuộc diện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, 1 hộ đã hoàn thành nhà ở, 4 hộ còn lại đang thi công. Chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong thôn tích cực vận động các gia đình chủ động chuẩn bị điều kiện xây dựng, đồng thời huy động người thân và cộng đồng hỗ trợ những hộ còn khó khăn.

Lãnh đạo xã Nghĩa Tá kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ dân thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Ông Chú Seo Cáng, Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Đẩy chia sẻ: Một số hộ còn khó khăn về nhân lực và kinh phí đối ứng. Vì vậy, thôn đang vận động các gia đình tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời huy động người dân hỗ trợ ngày công, nhất là đối với những hộ neo đơn, thiếu lao động.

Năm 2026, xã Nghĩa Tá có 107 hộ thuộc diện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, gồm 91 hộ xây mới và 16 hộ sửa chữa. Để triển khai chương trình, xã rà soát nhu cầu, điều kiện thực hiện của từng hộ, nhất là về đất đai, kinh phí đối ứng và nhân lực. Trên cơ sở đó, địa phương phân công cán bộ phụ trách, phối hợp với các thôn tuyên truyền, vận động người dân chủ động chuẩn bị các điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước, xã phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong huy động nguồn lực, vận động người thân, cộng đồng giúp đỡ các hộ khó khăn về kinh phí, nhân lực và điều kiện thi công.

Theo báo cáo của UBND xã Nghĩa Tá, đến ngày 15/10, cả 107 nhà thuộc diện hỗ trợ làm nhà đã khởi công, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, 16 nhà đã hoàn thành, gồm 12 nhà xây mới và 4 nhà sửa chữa; 91 nhà còn lại đang được thi công. Địa phương tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, giải ngân kinh phí theo tiến độ xây dựng, sửa chữa, bảo đảm đúng đối tượng và quy định.

Đồng chí Nông Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tá cho biết: "Thời gian tới, xã tiếp tục phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, cán bộ phụ trách hộ gia đình; rà soát nguyên nhân và có biện pháp hỗ trợ phù hợp đối với những trường hợp có nguy cơ chậm tiến độ. Địa phương phấn đấu hoàn thành chương trình theo kế hoạch, giúp các hộ sớm có nhà ở ổn định".

Với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền và sự chung tay của cộng đồng, xã Nghĩa Tá đang nỗ lực hoàn thành những ngôi nhà còn lại, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.