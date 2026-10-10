Nghĩa Lộ sôi nổi hoạt động thể thao hưởng ứng Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Nổi bật là Giải Pickleball do Công đoàn phường Nghĩa Lộ tổ chức sáng 10/10, chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026).

Giải Pickleball do Công đoàn phường Nghĩa Lộ tổ chức, quy tụ 60 vận động viên tranh tài.

Giải đấu quy tụ 60 vận động viên đến từ 8 tổ chức công đoàn thuộc các xã Văn Chấn và phường Nghĩa Lộ, tranh tài ở 3 nội dung: Đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Giao lưu bóng đá giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Nghĩa Lộ và xã Hạnh Phúc.

Cùng thời gian này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Nghĩa Lộ phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Hạnh Phúc tổ chức giao lưu bóng đá nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026). Buổi giao lưu diễn ra trong không khí đoàn kết, hào hứng, tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên, hội viên thanh niên, đồng thời tăng cường gắn kết tuổi trẻ hai địa phương.

Thông qua các hoạt động này, phường Nghĩa Lộ tiếp tục thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong Nhân dân, giúp cán bộ, đoàn viên, hội viên giao lưu, học hỏi, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần.

Việc tổ chức các giải thể thao gắn với sự kiện văn hóa, chính trị của địa phương góp phần quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và vùng đất Mường Lò, tạo thêm điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.