Nghĩa Lộ phát động phong trào “Tiếp sức chuyển đổi số thôn bản” năm 2026

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 26 điện thoại thông minh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tổ dân phố trên địa bàn; trao 2 bộ máy tính cho Tổ dân phố Tân An và Tổ dân phố 3.

Trao 2 bộ máy tính cho Tổ dân phố Tân An và Tổ dân phố 3.

Trao điện thoại thông minh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Những thiết bị được trao tặng góp phần giúp người dân có thêm điều kiện tiếp cận internet, khai thác thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trong đời sống.

Đối với các tổ dân phố, việc được trang bị máy tính sẽ hỗ trợ cán bộ cơ sở nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, xử lý công việc, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.