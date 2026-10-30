Nghĩa Lộ phát động phong trào “Tiếp sức chuyển đổi số thôn bản” năm 2026
Sáng 30/10, tại nhà văn hóa Tổ dân phố 3, Công đoàn phường Nghĩa Lộ phối hợp với VNPT Miền Tây tổ chức phát động hưởng ứng phong trào “Tiếp sức chuyển đổi số thôn bản” năm 2026.
Tại chương trình, Ban tổ chức trao 26 điện thoại thông minh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tổ dân phố trên địa bàn; trao 2 bộ máy tính cho Tổ dân phố Tân An và Tổ dân phố 3.
Những thiết bị được trao tặng góp phần giúp người dân có thêm điều kiện tiếp cận internet, khai thác thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trong đời sống.
Đối với các tổ dân phố, việc được trang bị máy tính sẽ hỗ trợ cán bộ cơ sở nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, xử lý công việc, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nghia-lo-phat-dong-phong-trao-tiep-suc-chuyen-doi-so-thon-ban-nam-2026-post913128.html