Nghĩa Lộ nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phường Nghĩa Lộ tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm với các địa phương trong tỉnh về tuyên truyền, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo thống kê, tổng nguồn vốn thực cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn đạt 18,298 tỷ đồng. Đến hết tháng 10/2026, phường đã giải ngân 18,215 tỷ đồng, đạt 99,5% kế hoạch. Nguồn lực được bố trí, sử dụng hiệu quả tạo điều kiện triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, vận động.

Một trong những điểm nhấn trong thực hiện Dự án 10 tại Nghĩa Lộ là phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín và lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Am hiểu phong tục, tập quán và có tiếng nói trong cộng đồng, họ góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề thiết thực, gắn với đời sống đồng bào. Trong đó, địa phương chú trọng vận động người dân phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, từng bước xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng gia đình văn hóa và cộng đồng dân cư văn minh.

Phường cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, cách làm hay trong bảo vệ rừng, giữ gìn môi trường và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống. Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa được biểu dương, tôn vinh, qua đó khuyến khích người dân học hỏi, phát huy nội lực, vươn lên trong cuộc sống.

Phường Nghĩa Lộ tổ chức cho đồng bào tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trong và ngoài tỉnh.

Công tác tuyên truyền được gắn với kiểm tra, giám sát việc triển khai chính sách dân tộc tại cơ sở. Qua đó, địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, phát hiện khó khăn, vướng mắc để đề ra giải pháp tháo gỡ phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình.

Nhờ triển khai các hoạt động thiết thực, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào các dân tộc trên địa bàn phường từng bước được nâng lên. Người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Kết quả thực hiện Dự án 10 cho thấy, công tác tuyên truyền khi được triển khai sát với đời sống có thể góp phần chuyển biến nhận thức thành hành động cụ thể. Đây là cơ sở để Nghĩa Lộ tiếp tục phát huy hiệu quả các chính sách dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.