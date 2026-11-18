Dự lễ khởi công có các đồng chí Lương Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Lộ; Lò Thị Ánh Nguyệt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Mai Tiến Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và đông đảo người dân trên địa bàn.

Đại biểu và Nhân dân địa phương dự lễ khởi công.

Đoạn đường được cải tạo có điểm đầu giáp phường Tân An, điểm cuối nối với đường tỉnh 174.

Hiện mặt đường chủ yếu bằng bê tông xi măng, nhiều vị trí đã nứt gãy, trồi lún. Tuyến đường chưa có hệ thống thoát nước và chiếu sáng. Mỗi khi mưa lớn, một số đoạn thường xuyên bị ngập kéo dài, gây khó khăn cho việc đi lại, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dự án được Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ phê duyệt tại Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 24/8/2026. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Nghĩa Lộ làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án.

Các đại biểu tham gia nghi thức động thổ công trình.

Theo thiết kế, tuyến đường sau khi nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường đô thị cấp khu vực, với vận tốc thiết kế 50 km/h. Nền đường rộng 20,5 m, gồm mặt đường bê tông nhựa rộng 10,5 m và vỉa hè rộng 5 m mỗi bên. Các hạng mục thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và an toàn giao thông được đầu tư đồng bộ. Dự án còn bao gồm việc di chuyển, hoàn trả hệ thống điện và trạm biến áp, xây dựng hệ thống cấp nước sạch.

Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo thuận lợi cho người dân đi lại, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, chỉnh trang cảnh quan và mở rộng không gian phát triển đô thị của phường Nghĩa Lộ.

Tại lễ khởi công, phường Nghĩa Lộ đã tặng giấy khen cho 90 hộ dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng (ảnh trên).