Nghĩa Lộ khảo sát sản phẩm du lịch “Một ngày sống cùng Bản Thái”

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, được phường Nghĩa Lộ tổ chức nhằm tạo thêm điểm đến, sản phẩm trải nghiệm cho du khách khi đến với Mường Lò.

Đoàn khảo sát Homestay Cương Chinh.

Tại homestay Cương Chinh, Đoàn công tác khảo sát thực tế không gian lưu trú, cảnh quan, khu vực đón tiếp, các điều kiện phục vụ du khách và nội dung trải nghiệm văn hóa đang được chuẩn bị. Điểm nhấn của sản phẩm là đưa du khách hòa mình vào không gian sống của đồng bào Thái, trải nghiệm sinh hoạt, văn hóa, ẩm thực và những nét đặc trưng trong đời sống cộng đồng.

Đồng chí Đinh Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ trao đổi với chủ homestay về nội dung trải nghiệm văn hóa dành cho du khách.

Qua kiểm tra thực tế tại cơ sở, lãnh đạo phường đề nghị các hộ tham gia tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và chất lượng phục vụ; đồng thời xây dựng nội dung trải nghiệm phù hợp, có chiều sâu, giữ được nét văn hóa đặc trưng, tạo sự hấp dẫn đối với du khách.

Việc chuẩn bị chu đáo của các cơ sở dịch vụ, các tổ dân phố sẽ góp phần làm phong phú các sản phẩm du lịch của Nghĩa Lộ, tạo điểm đến mới trong chuỗi trải nghiệm Mường Lò; từng bước đưa văn hóa địa phương trở thành nguồn lực phát triển du lịch, mở thêm cơ hội sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.