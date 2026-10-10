Nghĩa Lộ khẩn trương chỉnh trang đô thị, sẵn sàng đón mùa lễ hội Mường Lò

Tại các tuyến đường và khu vực trung tâm, lực lượng chức năng tổ chức ra quân giải phóng hành lang giao thông, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành quy định về sử dụng lòng đường, vỉa hè; sắp xếp hàng hóa, phương tiện gọn gàng, không gây cản trở giao thông. Cùng với đó, cây xanh được cắt tỉa, hệ thống điện chiếu sáng được kiểm tra, sửa chữa, các khu vực công cộng được chú trọng vệ sinh, chỉnh trang, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Nghĩa Lộ cắt tỉa cây xanh.

Đây là những phần việc thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cảnh quan, giữ gìn trật tự đô thị và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách đi lại, tham quan, trải nghiệm trong những ngày diễn ra lễ hội. Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các hộ kinh doanh và người dân được nhắc nhở nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm hành lang giao thông, chung tay xây dựng hình ảnh Nghĩa Lộ văn minh, thân thiện.

Lực lượng chức năng tuyên truyền để người dân không buôn bán trên vỉa hè, bảo đảm giao thông thông thoáng.

Theo kế hoạch, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc” diễn ra từ ngày 15 đến hết tháng 10/2026. Điểm nhấn là chương trình khai mạc lễ hội vào 19h30 ngày 16/10 tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, với chương trình nghệ thuật đặc sắc tôn vinh nghệ thuật Xòe Thái và bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Bắc.

Trước đó, từ 17 giờ 30 phút ngày 16/10, chương trình diễu diễn đường phố dự kiến diễn ra trên tuyến Điện Biên - Nguyễn Quang Bích - Sân vận động phường Nghĩa Lộ. Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, không gian văn hóa các dân tộc, triển lãm ảnh và những chương trình trải nghiệm văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc tại khu vực Mường Lò.

Với việc chủ động chỉnh trang các tuyến đường, khu vực công cộng và địa điểm tổ chức sự kiện, phường Nghĩa Lộ đang tích cực hoàn thiện diện mạo đô thị, chuẩn bị các điều kiện đón du khách. Qua đó, góp phần để Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 diễn ra an toàn, văn minh, để lại ấn tượng đẹp về vùng đất giàu bản sắc văn hóa và con người thân thiện, mến khách.