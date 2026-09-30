Nghĩa Lộ chủ động ứng phó với thiên tai

Từ thực tế các đợt thiên tai xảy ra trên địa bàn phường Nghĩa Lộ cho thấy, dông lốc, mưa lớn có thể gây thiệt hại chỉ trong thời gian ngắn. Điển hình, chiều 25/8, một trận dông lốc kèm mưa to đã làm ảnh hưởng đến nhà ở và sản xuất của người dân, với tổng thiệt hại ước khoảng 70 triệu đồng.

Theo thống kê, 6 nhà bị tốc mái, 6 nhà bị thiệt hại một phần. Sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng với khoảng 18 ha lúa mùa, gồm 9,5 ha của 13 hộ tại tổ dân phố Thống Nhất và 8,5 ha của 8 hộ tại tổ dân phố Đoàn Kết.

Đây là thời điểm người dân chuẩn bị thu hoạch lúa, vì vậy, những trận mưa lớn kèm gió mạnh có thể làm lúa đổ, gây thiệt hại đến năng suất và công sức sản xuất của người dân.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, phường Nghĩa Lộ đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các tổ dân phố khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại, nắm tình hình từng hộ dân để có phương án hỗ trợ.

Việc khắc phục hậu quả được triển khai kịp thời, trước hết tập trung bảo đảm an toàn cho người dân và hỗ trợ các hộ bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Đến nay, phường đã thực hiện chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai với tổng số tiền hơn 919 triệu đồng.

Phường đã xây dựng phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, chủ động ứng phó với mưa dông, dông lốc, mưa đá và các hình thái thời tiết nguy hiểm.

Cùng với sự vào cuộc của chính quyền và các lực lượng chức năng, phường Nghĩa Lộ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chủ động phòng, tránh thiên tai trong Nhân dân.

Người dân được khuyến cáo thường xuyên kiểm tra, gia cố mái nhà, công trình và biển hiệu; chủ động bảo vệ tài sản, vật nuôi, hoa màu; hạn chế ra ngoài khi xảy ra dông lốc, mưa lớn và chấp hành nghiêm các hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Theo đồng chí Quản Thị Tuyết Nhung, trong điều kiện thời tiết ngày càng diễn biến khó lường, việc phòng ngừa phải đi trước một bước.

Sự chủ động từ khâu xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng đến tổ chức ứng phó, khắc phục hậu quả đang giúp phường Nghĩa Lộ từng bước nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai ngay tại cơ sở. Mục tiêu là giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và duy trì ổn định đời sống, sản xuất trên địa bàn.