Nghĩa Đô rộn ràng 'Đêm hội trăng rằm' năm 2026
Tối 22-9, Đảng ủy - HĐND- UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Đô tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026, mang đến không gian Trung thu vui tươi, ấm áp cho thiếu nhi trên địa bàn.
Từ chiều, khuôn viên Trường Tiểu học Nghĩa Tân đã rực rỡ sắc màu với hàng trăm chiếc đèn lồng và những mâm cỗ Trung thu được trang trí sinh động. Hoa quả, bánh kẹo cùng các con vật ngộ nghĩnh tạo hình từ củ, quả thu hút sự thích thú của đông đảo thiếu nhi.
Đến 19h30, đêm hội bắt đầu với màn múa lân, sư tử sôi động. Tiếp đó là các tiết mục văn nghệ do thiếu nhi phường Nghĩa Đô biểu diễn. Các em còn được giao lưu, phá cỗ Trung thu trong không khí vui tươi, phấn khởi.
Tại chương trình, sau khi nghe thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu, lãnh đạo phường Nghĩa Đô đã trao quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo đó, phường trao 228 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng nhằm động viên, chia sẻ và tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, rèn luyện. Trong đó có 64 suất được trao trực tiếp tại chương trình.
Theo lãnh đạo phường Nghĩa Đô, chăm lo cho trẻ em là trách nhiệm của gia đình, nhà trường, chính quyền và toàn xã hội. Bởi vậy, Trung thu không chỉ là dịp để trẻ em vui chơi, giao lưu mà còn là cơ hội để cộng đồng dành thêm sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được học tập, rèn luyện và phát triển.
Khép lại bằng hoạt động phá cỗ Trung thu, “Đêm hội trăng rằm” phường Nghĩa Đô năm 2026 đã góp phần tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, đồng thời thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương và cộng đồng đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, để các em cùng đón một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nghia-do-ron-rang-dem-hoi-trang-ram-nam-2026-1757726.html