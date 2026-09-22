Nghĩa Đô rộn ràng 'Đêm hội trăng rằm' năm 2026

Từ chiều, khuôn viên Trường Tiểu học Nghĩa Tân đã rực rỡ sắc màu với hàng trăm chiếc đèn lồng và những mâm cỗ Trung thu được trang trí sinh động. Hoa quả, bánh kẹo cùng các con vật ngộ nghĩnh tạo hình từ củ, quả thu hút sự thích thú của đông đảo thiếu nhi.

Hơn 700 trẻ em trên địa bàn tham dự chương trình “Đêm hội trăng rằm” phương Nghĩa Đô năm 2026. Ảnh: MT

Đến 19h30, đêm hội bắt đầu với màn múa lân, sư tử sôi động. Tiếp đó là các tiết mục văn nghệ do thiếu nhi phường Nghĩa Đô biểu diễn. Các em còn được giao lưu, phá cỗ Trung thu trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Đô Nguyễn Hồng Sơn và lãnh đạo Đảng ủy, MTTQ tặng quà cho các em thiếu nhi. Ảnh: MT

Tại chương trình, sau khi nghe thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu, lãnh đạo phường Nghĩa Đô đã trao quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo đó, phường trao 228 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng nhằm động viên, chia sẻ và tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, rèn luyện. Trong đó có 64 suất được trao trực tiếp tại chương trình.

Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Đỗ Việt Hưng cùng các nhà tài trợ tặng quà cho các cháu. Ảnh: MT

Theo lãnh đạo phường Nghĩa Đô, chăm lo cho trẻ em là trách nhiệm của gia đình, nhà trường, chính quyền và toàn xã hội. Bởi vậy, Trung thu không chỉ là dịp để trẻ em vui chơi, giao lưu mà còn là cơ hội để cộng đồng dành thêm sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được học tập, rèn luyện và phát triển.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em thiếu nhi phường Nghĩa Đô biểu diễn. Ảnh: MT

Trẻ em phường Nghĩa Đô vui vẻ giao lưu với đội múa lân. Ảnh: MT

Khép lại bằng hoạt động phá cỗ Trung thu, “Đêm hội trăng rằm” phường Nghĩa Đô năm 2026 đã góp phần tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, đồng thời thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương và cộng đồng đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, để các em cùng đón một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.