Gỡ điểm nghẽn tồn tại hơn 20 năm

Sau hơn hai thập kỷ tồn tại những căn nhà cấp bốn, công trình tạm được sử dụng làm nơi ở và cho thuê, khu đất đầu ngách 158/51 Nguyễn Khánh Toàn, thuộc tổ dân phố số 31, phường Nghĩa Đô, nay đã được giải tỏa, trả lại mặt bằng thông thoáng. Đáng chú ý, toàn bộ 11 trường hợp vi phạm tại đây đều tự giác tháo dỡ công trình, không phải tổ chức cưỡng chế.

Khu đất đầu ngách 158/51 Nguyễn Khánh Toàn trước khi được tháo dỡ các công trình vi phạm. Ảnh: MT

Chứng kiến sự thay đổi này, ông Lê Quang Thiềm, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 31, không giấu được niềm phấn khởi. Theo ông Thiềm, khu đất rộng 466,3m² vốn là đất lưu không thuộc Khu tập thể Bưu chính viễn thông. Trước đây, một số hộ sử dụng làm công trình phụ, sau đó hình thành nhà tạm, nhà cấp bốn. Tình trạng này kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến cảnh quan, vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ giữa khu dân cư đông đúc.

“Đây là vấn đề tồn tại hơn 20 năm. Tổ dân phố đã nhiều lần kiến nghị giải tỏa để có quỹ đất xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng nhưng chưa thực hiện được. Đến nay, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận của người dân, khu đất đã được giải tỏa hoàn toàn”, ông Thiềm chia sẻ.

Ông Lê Quang Thiềm cho biết người dân tổ dân phố 31 rất phấn khởi khi công trình vi phạm được tháo dỡ. Ảnh: MT

Tuy nhiên, việc giải quyết một vi phạm tồn tại nhiều năm không đơn giản. Những công trình đã gắn với sinh hoạt, quyền lợi của một số hộ gia đình; việc tháo dỡ ảnh hưởng đến nơi ở của một số hộ và người thuê trọ nên ban đầu vẫn có ý kiến chưa đồng thuận.

Trước thực tế đó, cùng với các biện pháp hành chính, chính quyền phường chú trọng tuyên truyền, vận động. Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường phối hợp Công an phường, chi bộ, ban công tác Mặt trận và các đoàn thể tổ dân phố trực tiếp gặp gỡ từng hộ, giải thích quy định pháp luật, vận động người dân tự giác chấp hành.

Ngày 23-10-2026, Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường ban hành thông báo yêu cầu các hộ di dời tài sản, tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng trước ngày 30-10. Trong số 11 trường hợp vi phạm, 9 trường hợp tự giác chấp hành; 2 trường hợp còn lại bị lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 32 triệu đồng.

Song song xử lý hành chính, chính quyền và tổ dân phố tiếp tục kiên trì vận động, giải thích để các hộ hiểu rõ trách nhiệm của mình. Kết quả, cả 2 trường hợp bị xử phạt sau đó đã tự giác tháo dỡ, bàn giao mặt bằng.

Việc giải tỏa không chỉ chấm dứt tình trạng sử dụng đất sai mục đích kéo dài, mà còn mở ra kỳ vọng về một không gian sinh hoạt chung cho cộng đồng. Theo ông Lê Quang Thiềm, tổ dân phố đã có tờ trình đề xuất UBND phường cho phép huy động nguồn lực xã hội hóa để cải tạo mặt bằng thành sân chơi, trồng cây xanh, lắp đặt ghế đá và thiết bị tập luyện thể dục thể thao.

Phường Nghĩa Đô tháo dỡ công trình vi phạm tại khu đất rộng 466,3m² đầu ngõ 51/158 Nguyễn Khánh Toàn. Ảnh: MT

“Đại đa số người dân rất phấn khởi vì một thực trạng tồn tại nhiều năm đã được giải quyết. Điều bà con mong mỏi là khu đất sau giải tỏa được sử dụng hiệu quả, trở thành không gian chung để mọi người cùng hưởng lợi”, ông Thiềm bày tỏ.

Sự đồng thuận còn thể hiện qua lá thư cảm ơn của cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 31 gửi Đảng ủy, UBND phường cùng các lực lượng chức năng. Với người dân, việc giải tỏa không chỉ cải thiện cảnh quan, môi trường sống, mà còn đáp ứng kiến nghị đã được đặt ra trong nhiều năm.

Không để vi phạm tái diễn

Cùng với giải quyết những điểm vi phạm tồn đọng, phường Nghĩa Đô đang triển khai đợt tổng rà soát trên toàn địa bàn theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội.

Thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 26-8-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 24-9-2026 của UBND thành phố, phường đã xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị liên quan.

Lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô phối hợp với chi bộ, ban công tác Mặt trận và các đoàn thể tổ dân phố tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: MT

Qua rà soát các khu vực thuộc 8 phường cũ, Nghĩa Đô xác định 341 công trình, cơ sở vi phạm. Đến ngày 25-9-2026, địa phương hoàn thành rà soát 100% trường hợp, trước thời hạn yêu cầu. Trước đó, phường cũng đã thực hiện tháo dỡ khoảng 18.600m² công trình vi phạm.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Hoàng Trung Kiên, việc xử lý còn gặp khó khăn do nhiều công trình tồn tại qua nhiều thời kỳ, hồ sơ quản lý chưa đầy đủ, có trường hợp liên quan đồng thời đến đất đai, xây dựng và an toàn phòng cháy, chữa cháy. Vì vậy, phường yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ, phân loại từng trường hợp để xử lý đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

Để đẩy nhanh tiến độ, ngày 3-11-2026, UBND phường ban hành quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra, tiếp tục xác minh, phân loại, hoàn thiện hồ sơ và đề xuất biện pháp xử lý đối với các trường hợp còn lại.

Trong đó, những công trình, cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao được xác định là nhóm cần tập trung xử lý. Phường sẽ xem xét áp dụng biện pháp chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở thuộc diện phải xử lý; đồng thời, thực hiện biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước theo Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố đối với những trường hợp đủ điều kiện áp dụng.

Người dân tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: MT

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Trung Kiên nhấn mạnh, xử lý các công trình vi phạm không chỉ nhằm giải quyết những tồn tại trước mắt, mà còn phải ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, tái xây dựng và phát sinh vi phạm mới. Theo đó, phường sẽ tăng cường kiểm tra sau xử lý đối với 100% trường hợp, phát huy vai trò giám sát của tổ dân phố và người dân; đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Địa phương đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ xử lý, phấn đấu giải quyết dứt điểm các trường hợp thuộc diện phải xử lý trước tháng 6-2027.

Kết quả tại tổ dân phố số 31 cho thấy, khi chính quyền kiên trì vận động, xử lý đúng quy định và có sự phối hợp của các lực lượng cơ sở, những vi phạm kéo dài vẫn có thể được giải quyết bằng sự tự giác chấp hành của người dân. Đây cũng là cơ sở để Nghĩa Đô tiếp tục xử lý các tồn tại, ngăn chặn vi phạm mới, từng bước lập lại kỷ cương trong quản lý đô thị.