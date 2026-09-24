Nghĩa Đô, Phúc Khánh tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026

Trong hai ngày 22 - 23/9, xã Nghĩa Đô tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần thứ I, năm 2026, với sự tham gia của 23 thí sinh là bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở và bí thư chi bộ thôn trực thuộc Đảng ủy xã.

Phần thi thuyết trình của thí sinh.

Các thí sinh được chia thành 2 nhóm gồm: chi bộ thôn và chi bộ cơ sở (cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang); trải qua 3 phần thi: kiến thức chung, xử lý tình huống và thuyết trình, giới thiệu mô hình.

Nội dung thi tập trung vào chủ trương, quy định của Đảng; nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; hoạt động của chi bộ và kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh từ thực tiễn cơ sở như quản lý đảng viên đi làm ăn xa, tạo nguồn phát triển đảng viên, thu nộp đảng phí...

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Kết thúc hội thi, giải Nhất nhóm chi bộ cơ sở thuộc về thí sinh Nguyễn Tùng Sơn, Bí thư Đảng ủy Trường PTDTBT TH&THCS Tân Tiến; giải Nhất nhóm chi bộ thôn thuộc về thí sinh Hoàng Thi Chức, Bí thư Chi bộ thôn Tân Tiến.

Ban tổ chức cũng trao 3 giải Nhì, 4 giải Ba, 6 giải Khuyến khích và 8 giải chuyên đề cho các thí sinh.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh.

* Phúc Khánh: 25 thí sinh tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi

Sáng 24/9, Đảng ủy xã Phúc Khánh tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026, với sự tham gia của 25 thí sinh đại diện cho 20 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã.

Quang cảnh hội thi.

Hội thi nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng; năng lực lãnh đạo, điều hành và xử lý tình huống thực tiễn cho đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ, chi ủy viên; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các thí sinh.

Các thí sinh thực hiện bài thi viết gồm 2 phần: trắc nghiệm và xử lý tình huống trong thời gian 90 phút. Phần trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi; phần xử lý tình huống gồm 2 câu hỏi liên quan đến công tác xây dựng Đảng, hoạt động của chi bộ, công tác đảng viên và những vấn đề thực tiễn có thể phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của bí thư chi bộ.

Trao giải Nhất cho thí sinh Lê Thị Thu Hà, Đảng bộ Trường Mầm non Phúc Khánh.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Lê Thị Thu Hà, Chi bộ Trung tâm, Đảng bộ Trường Mầm non Phúc Khánh; trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 5 giải chuyên đề cho các thí sinh.