Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Đô Nguyễn Kim Lê đã ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đồng thời khẳng định vai trò của Mặt trận trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo Thành phố, phường Nghĩa Đô tặng hoa chúc mừng chương trình. Ảnh: MT

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nghĩa Đô Nguyễn Thị Thanh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác vận động nhân dân, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Năm 2026, trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, MTTQ phường đã chủ động ổn định tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, vận động. Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chuyển tải đến 100% khu dân cư, tổ dân phố thông qua nhiều hình thức.

Đồng chí Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo phường trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: MT

Đáng chú ý, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai gắn với những việc làm cụ thể tại cộng đồng. Các mô hình “Tuyến đường nở hoa”, đoạn đường tự quản “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, “Tổ dân phố nói không với đốt, rải vàng mã” cùng hoạt động tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo trái phép đã góp phần cải thiện cảnh quan, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Trong năm, MTTQ và các tổ chức thành viên đã huy động nguồn lực xã hội hóa, trao tặng 316 suất quà nhân các dịp lễ, Tết, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tiếp nhận kiến nghị của nhân dân cũng có nhiều chuyển biến. Thông qua mô hình Hòm thư số “Ba chủ thể - Một mục tiêu”, MTTQ phường đã tiếp nhận, phối hợp giải quyết 56 ý kiến, kiến nghị của người dân, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền với nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Đô trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: MT

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nghĩa Đô đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; nhân rộng mô hình tự quản, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát huy vai trò giám sát của nhân dân, nâng cao hiệu quả các kênh tương tác số, kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Bên cạnh đó, MTTQ phường tiếp tục chung tay chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn; đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận công nghệ; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Đô trao tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: MT

Nhân dịp này, UBND phường Nghĩa Đô khen thưởng 20 tập thể, 30 cá nhân. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khen thưởng 20 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026 và trao tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.